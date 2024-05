Auto Show Maramureș, 24 – 26 mai

Camera de Comerț și Industrie Maramureș, în parteneriat cu Baia Mare Value Centre, va organiza în perioada 24 – 26 mai, în parcarea centrului comercial, a IV-a ediție a evenimentului automotive Auto Show Maramureș, la care dealerii auto din județ vor expune cele mai noi modele de mașini și vor pregăti, la standurile lor, surprize și oferte speciale.

Pasionații de mașini dar și persoanele interesate să achiziționeze un autovehicul nou, hibrid sau electric, vor avea posibilitatea să testeze și să aleagă dintr-o gamă variată de mașini.

La Auto Show Maramureș cei interesați vor avea ocazia să vadă una dintre cele mai noi mărci de mașini apărute pe piață – MG, care va fi expusă la standul ATP Motors, alături de autoturisme și autoutilitare MERCEDES-BENZ, MAZDA și SUZUKI.

Apoi, pasionații de călătorii lungi ori off-road vor fi provocați la standul Bavaria Motors de unul dintre modelele Grenadier, o altă premieră a acestui eveniment, alături de VOLKSWAGEN, BMW și MINI.

O suprafață semnificativă din expoziție va fi ocupată de grupul DACIA-RENAULT-NISSAN, la standul AUTOBECORO, unde vor fi expuse numeroase modele de mașini aferente acestor mărci.

Anul acesta, în expoziție revin mărcile Kia și Toyota și, ca de fiecare dată, nu vor lipsi ATV-urile CAN AM sau CAN-AM SSV, “pata de culoare a expoziției” care reflectă hobby-ul și pasiunea pentru sportul cu noroi și pentru toate experiențele pe care acesta ți le oferă, fie el doar plimbare în mod de recreere, sau fie el dus în competiții extreme.

De asemenea, vor mai fi expuse produse cu tehnică ecologică de cură­țenie și apă pentru mașini și alte produse consumabile cu Nanosilver și vor fi promovate servicii pentru examinarea medicală și psihologică pentru dobândire sau preschimbare permis de conducere.

Serviciul Rutier Maramureș va avea un stand unde va fi expusă tehnica de lucru din dotare.

Program de vizitare: 24 – 25 mai, între orele 10-21, duminică, 10-18. Intrarea este liberă.