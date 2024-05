LIMBA ROMÂNĂ, o revistă cu voce tare

Revista LIMBA ROMÂNĂ apare, din 1991, la Chișinău. Acum sub egida Academiei Române. Din păcate, este prea puțin cunoscută în România, deși în paginile ei, număr de număr, semnează personalități de prim rang ale științei și culturii din dreapta Prutului. Scria un confrate că revista LIMBA ROMÂNĂ este manualul purtat mereu în ghiozdanul conștiinței naționale, este o publicație care vorbește cu voce tare, deoarece în limba maternă se vorbește încet, națiunea suferă sau chiar dispare. Cel mai bine știu asta basarabenii. De aceea revista este uneori un strigăt. Iată, la vârsta christică, revista depune mărturie, în fiecare număr, că între Prut și Nistru se gândește românește. Cunosc suficient de bine unele dificultăți prin care a trecut viața revistei, dar, după cum se vede, este învingătoare. O, ce victorie este fiecare număr!

Numai Alexandru și Ana Bantoș, intelectualii făuritori ai publicației, știu ce preț are gustul reușitei. Și actualul președinte al Academiei Române. Mai zilele trecute, grație scriitorului Gheorghe Mihai Bârlea, membru în colegiul de redacție al revistei, am primit darul revuistic de peste Prut. Este vorba despre primul număr din acest an (nr. 1-2 – 291 – 292 -2o24). Spre o mai bună cunoaștere a profilului publicației, să-i derulăm sumarul. Editorialul este semnat de istoricul Ioan-Aurel Pop, președintele Academiei Române, care scrie despre rădăcinile culturii române moderne, ce nu se pot desluși fără Eminescu. El a avut o capacitate de asimilare ieșită din comun și o putere de judecată de profunzimi neatinse de alții, apreciază academicianul. Doctorul în filologie, Oxana Gherman, din Chișinău, se ocupă de receptarea textelor poetice eminesciene din manuscrise. Forme ale principiului holografic în creația eminesciană sunt relevate de profesoara Silvia-Ofelia Chelaru, din Brașov.

Apoi, un relevant interviu cu părintele Constantin Necula, unul dintre cei mai cunoscuți și respectați preoți ortodocși din România, care crede în înaintași, nu știm noi cum au frământat lacrimile lor în duhul devenirii noastre, în lutul învierii noastre. Iar lutul este LIMBA ROMÂNĂ. Eugenia Mincu, lingvist terminolog, publică un incitant eseu-dialog despre ființa cuvântului românesc. Universitarul ieșean Ion I. Ionescu, un sociolog de prestigiu, ne dăruiește un text despre înțelegerea comunicării publice. Victor Ravini, un neobosit cercetător al fenomenului românesc în arhive din țară și străinătate, ne atrage atenția că etimologiile elucidează istoria sau o falsifică. Cunoscutul critic literar Iulian Boldea, cercetător științific la Târgu Mureș, ne aduce o nouă viziune asupra poeticii trăirii la Nichita Stănescu.

Despre valențele metaforice în predicile lui Valeriu Anania scrie profesoara din Oradea, Diana Popa. Doctorul în filologie, redactor al revistei Nord Literar din Baia Mare, profesoara Delia Muntean, autoarea unor volume de critică și istorie literară, face portretul trepidant al unui destin interior, care a trecut prin războaie, foamete, epidemii, ani de temniță. Este vorba despre cartea scrisă de Taisa Panfilov, Fata lui Iosif. Criticul și istoricul literar, Ana Bantoș, ne povestește în stil personal cum poetul Lucian Vasiliu sparge tăcerea de dincolo de cuvinte. Revista consemnează premiul revistei Limba Română, acordat poetei Marilena Apostu, la Festivalul Internațional de Poezie de la Sighetul Marmației, pe anul 2023. Apoi Alexandru Bantoș, unul dintre întemeietorii revistei, alături de Ion Dumeniuk și Nicolae Mătcaș, scrie despre familia de deportați în Extremul Orient a scriitorului Dumitru Țâra.

Academicianul Gheorghe Păun face o radiografie a operei și vieții lui Urmuz. Într-un dialog cu naistul Vasile Iovu aflăm cum cântecul trezește dorurile și ne aduce aproape oamenii dragi. Nu lipsesc nici comentariile pe marginea unor evenimente politice din viața Republicii Moldova. Așa este analizată alegerea noului bașcan al Găgăuziei, care a tensionat relațiile dintre Chișinău și Comrat, text scris de istoricul Dorin Cimpoeșu. În dialogul cu fotograful din Oradea, Ovid Pop, aflăm că omul din spatele aparatului de fotografiat vede lumea cum nu o vede oricine. Istoricul Anatol Petrencu ne demonstrează cu argumente de ce Federația Rusă este stat revizionist agresor. Publicistul Valeriu Saharneanu situează Republica Moldova cu fața spre Uniunea Europeană, pacifică și cu Rusia războinică în spate. Este în căutarea destinului. Mihai Caba consemnează momentul aniversar de har ieșean al lui Grigore Ilisei.

Nu uit nici de mine, care am scris la timpul potrivit că Limba română este limbă de stat în Republica Moldova. După lectura revistei, mi-am dat seama că pe cele două maluri ale Prutului se vorbește și se scrie într-o elegantă și profundă LIMBĂ ROMÂNĂ. Repet ce scriam anul trecut! Mulțumim, Ana, mulțumim, Alexandru și tuturor celor care țin pe umeri acest edificiu național!