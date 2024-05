PS Vasile Bizău a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească de Ziua Școlii „Ep. Dr. Alexandru Rusu”

„În această zi de mare sărbătoare (…) avem mai multe motive să ne bucurăm”, a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău joi, 9 mai, în biserica „Sfânta Maria” din Baia Mare, unde a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia Zilei Școlii fondate de Episcopia greco-catolică de Maramureș, la împlinirea a 61 de ani de la trecerea la Tatăl a Fericitului Episcop Martir Alexandru Rusu, primul episcop al Eparhiei de Maramureș, mort în faimă de martir și beatificat de Papa Francisc în anul 2019.

„Școala noastră este singura școală care are ca patron spiritual un sfânt martir”, a explicat Ierarhul de Maramureș copiilor care s-au strâns la biserica „Sfânta Maria” pentru a participa la celebrare, împreună cu personalul școlar. „Așadar, copii, a continuat PS Vasile, e cinste și motiv de bucurie o școală care se află sub protecția unui sfânt martir. Iar școala este casa noastră comună, locul unde creștem și în­vățăm cum să trăim bine și frumos, învățăm cum să fim oameni, în­vă­țăm cum este frumos să trăim viața, învățăm ce este omul, cum să ne descoperim talentele și care dintre acele talente e important pentru noi să le cultivăm pe mai departe, să fim cei mai buni în ceea ce facem. Pentru toate acestea se cuvine a-i mulțumi lui Dumnezeu și celor care ne însoțesc: profesori, învă­țători, întregul personal din școa­lă…”.

„În lectura evangheliei citite azi ni se povestește despre întâlnirea lui Isus cu un mare învățat, Nicodim, întâlnire cu prilejul căreia, Isus ne sugerează faptul că omul poate să se nască a doua oară pentru Împărăția lui Dumnezeu și scopul celebrării noastre de fiecare dată este acela de a ne aduce aminte să ne naștem din nou, din apă și din Spirit Sfânt, spre a avea o viață nouă, veșnică, frumoasă, viață în pace, împlinită”, a punctat Preasfinția Sa, cerând binecuvântări de la Dum­nezeu asupra tuturor ce­lor care activează în școală.

Ca în fiecare an, ziua de sărbătoare continuă cu activități sportive și creative, picnic și momente artistice, precum și ateliere de creație.