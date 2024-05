Gloriile handbalului băimărean, în “Amintiri de Min(aur)”

În holul Sălii Polivalente “Lascăr Pană”, în prezența a aproximativ 200 de persoane, cu ocazia celebrării evenimentului celor 50 de ani de activitate a primului club înființat de handbal din România – Handbal Club Minaur Baia Mare, jurnalista Ramona-Ioana Pop, fiica celebrului și regretatului ziarist Ion P. Pop, și-a lansat vineri cartea “Amintiri de Min(aur)”.

Cartea aduce iubitorilor de handbal și în special susținătorilor Minaurului interviuri cu gloriile care au făcut istorie pentru acesta, statistici și poze de la momentele cuceririi celor două Cupe IHF, din 1985 și 1988.

„Cartea aceasta am scris-o pentru o echipă care a învățat un oraș întreg să iubească hand­balul. Am scris-o din nostalgia de a retrăi bucuriile de cândva, pentru că îmi lipseau bucuriile de acum. Am scris-o pentru a nu lăsa să fie uitați niște oameni care au făcut istorie pentru Baia Mare, pentru Maramureș, pentru România. Și a fost, de asemenea, dorința mea pentru a le spune eroilor acestei cărți mulțumesc!”, a spus vizibil emoționată autoarea cărții.

La lansare au asistat majoritatea jucătorilor din acea perioadă, oameni din lumea handbalului sau apropiați și cunoscuți ai jurnalistei, precum și soția regretatului Lascăr Pană, doamna Clara.

Cu ocazia lansării, în holul sălii a putut fi vizionată și o expoziție cu istoria celor 50 de ani ai HC Minaur, istorie care cuprinde trofee, medalii și materiale promoționale.

Sâmbătă, activitățile au continuat cu omagierea mentorului acestui club, la mormântul lui Lascăr Pană, iar mai apoi în sala polivalentă au fost instalate două ecrane uriașe de pe care au putut fi urmărite ima­gini de la cele două finale IHF. A urmat și un meci demonstrativ între gloriile clubului, dar și recompensarea acestora cu titlul de cetățean de onoare pentru cele două cupe aduse în vitrina celui mai vechi club de handbal din România – Handbal Club Minaur Baia Mare.