Cu Ionel Bogdan primar și echipa sa în Consiliul Local, băimărenii pun în 9 iunie Baia Mare pe primul loc!

Echipa pe care Ionel Bogdan și PNL Maramureș o susțin pentru Consiliul Local al municipiului Baia Mare este formată din tineri vizionari, harnici și demni, doamne cu experiență în administrație, profesioniști apreciați în domeniile lor, care vor și sunt capabili să dezvolte orașul, să rezolve problemele cetățenilor, antreprenori care vor să contribuie activ la crearea unui mediu economic performant, medici și profesori care vor să susțină o comunitate mai sănătoasă și educată, dar și seniori implicați care militează pentru respectarea drepturilor vârstnicilor din Baia Mare.

Planul lui Bogdan pentru Baia Mare înseamnă stabilitate, dezvoltare, prosperitate, prin fonduri europene

„Noi, echipa celor care muncim cu folos, vom ști să ducem mai departe proiectele valoroase și prea mult timp amânate. În același timp, tot noi, împreună, putem să-i redăm orașului nostru viziunea și curajul pentru a deveni o adevărată capitală de județ și pentru a-și ocupa locul cuvenit printre orașele importante ale României.

Pentru a pune și Baia Mare pe primul loc nu este suficient să fiu ales primar. Am nevoie de o echipă serioasă și puternică în Consiliul Local al municipiului Baia Mare care să împărtă­șească viziunea mea pentru dezvoltarea orașului și pentru rezolvarea problemelor istorice care frământă comunitatea.

Vin înaintea băimărenilor cu cea mai performantă și capabilă echipă de consilieri locali. Știm că se poate. Știm cum se poate. Și anul acesta, mai mult ca oricând, știm pentru ce muncim! Împreună punem Baia Mare pe primul loc!”, declară Ionel Bogdan.

Echipa lui Ionel Bogdan pentru Consiliul Local Baia Mare

1. Pr. dr. Bogdănel Viorel Gavra, consilier local: „Candidez ca om responsabil alături de o echipă liberală puternică pentru a contribui efectiv și în mod direct la depășirea stării de stagnare în care ne aflăm, refacerea imaginii și credibilității unei comunități afectate de corupție. Am convingerea fermă că doar prin oameni noi în administrarea Primăriei, vom reuși să devenim un oraș modern și prosper!”.

2. Ioana Mihaela Marincaș, antreprenor/consilier local: „M-am alăturat echipei liberale de mai bine de 10 ani, cunoscând în tot acest timp oameni performanți, cu viziune, implicați și dornici să facă bine. Îmi setez ca prioritate pentru acest mandat, pe lângă proiecte legate de crearea unui mediu prietenos pentru tineri, implementarea unor măsuri care protejează mediul și promovează un stil de viață sustenabil sau sprijinirea inițiativelor care încurajează antreprenoriatul local, digitalizarea sistemului/serviciului administrației publice locale care să contribuie substanțial la debirocratizare”.

3. Romeo Crișan, antreprenor/consilier local: „Vreau să reabilităm și să protejăm patrimoniul local, să reabilităm Centrul istoric al orașului nostru, să dezvoltăm economic Baia Mare și să transformăm orașul într-unul potrivit pentru copiii noștri, care au nevoie de facilități și oportunități pentru a crește și a se dezvolta armonios aici, acasă, în Baia Mare. Planurile Urbanistice Zonale și Planul Urbanistic General reprezintă pentru mine o prioritate ca ales lo­cal, am luptat pentru stoparea haosului urbanistic și îmi doresc să dezvoltăm orașul în respect față de cetățeni”.

4. Ing. Ștefan Lupșa, președintele Asociației CASPEV/consilier local: „Am profesat ca inginer în construcții, am fost director general al AGECOM timp de 15 ani, sunt președintele Asociației CASPEV și președintele Consiliului Județean al Persoanelor Vârstnice, iar de câțiva ani sunt implicat în administrație. Sunt consilier local de trei mandate, am fost și consilier județean. Reprezint vo­cea seniorilor băimăreni și mă lupt pentru drepturile lor la nivel local, pentru dezvoltarea orașului nostru și oportunități pentru toate categoriile de vârstă. M-am alăturat echipei liberale și îl susțin pe Ionel Bogdan pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare deoarece este un tânăr responsabil, familist, care a dovedit la nivelul administrației județene că vrea și poate să dezvolte județul”.

5. Lector universitar doctor Anne Marie Andreea Hordău, consilier local: „În mandatul actual de consilier local am militat și am susținut inițiative liberale, am fost mereu preocupată de problemele cetățenilor fiind într-un dialog constant cu aceștia și în cadrul programului de audiențe, dar și în timpul liber. Îmi doresc ca Baia Mare să rămână pe primul loc în decizia tinerilor de a se stabili aici, de a da „viață” comunită­ții noastre și de a fi parte din schimbarea pe care ne-o dorim cu toții!”

6. Romeo Dobocan, director ADIGIDM Maramureș: „Sunt absolvent al Facultății de Drept, licențiat în științe juridice, director ADIGIDM Maramureș. Ca băimărean nu pot accepta, resemnat, că Baia Mare este un oraș fără perspective. Pentru a arăta că orașul are viitor am decis să candidez pentru Consiliul Local Baia Mare. Sunt adeptul confruntărilor pe idei și principii și nu al grobianismului, jocurilor de interese și al compromisului pentru un interes personal. Am cunoștințele necesare, îmi doresc și pot să contribui ca Baia Mare să fie un municipiu pe PRIMUL LOC”.

7. Andrei Ovidiu Crăciun, antreprenor/consilier local: „Îmi doresc în continuare să particip activ la schimbarea ima­ginii create de către predecesorii noștri în fața comunității băimărene, schimbare care nu poate avea loc fără un nou executiv competent, o echipă puternică, dedicată și nu în ultimul rând fără ajutorul vostru, al băimărenilor, care în data de 9 Iunie aveți șansa de a da startul schimbării în bine pentru Baia Mare! Numai împreună putem pune Baia Mare pe primul loc!”

8. Nicușor Liviu Robu, antreprenor: „Pe fondul mai multor nemulțumiri legate de direcția greșită în care se află orașul în care locuiesc și îmi desfășor activitatea, în care plătesc taxe și impozite, am decis să mă alătur echipei lui Ionel Bogdan. Prin multă muncă, asumare și implicare punem Baia Mare pe primul loc!”

9. Horia Codrin Bu­han, director de marketing/consilier local: „Cred că băimărenii s-au săturat de minciună și demagogie și își doresc un oraș viu, care să crească și să se dezvolte sănătos. Caracatița e greu de răpus fără majorități sănătoase. Votul masiv al băimărenilor din iunie este arma de care se tem cel mai mult cei ce conduc de 13 ani Baia Mare. Am convingerea că 2024 este anul renașterii pentru comunitatea băimăreană. Cred asta cu tă­rie. Așa să ne ajute Dum­nezeu!”

10. Daiana Suse, antreprenor: „M-am alăturat Partidului Național Liberal în anul 2019, după o perioadă în care am observat cu indignare că administrarea locală a vremii nu asigura reprezentarea intereselor comunității. Echipa Liberală a fost singura formațiune politică în care am găsit seriozitatea, viziunea și expertiza pe care eu o consider crucială pentru dezvoltarea Băii Mari și a Maramureșului”.

11. Georgeta Ancuța Maria Le Fort, antreprenor: „Ca femeie și ca mamă, nu m-am simțit niciodată deplin reprezentată de candidații la func­ții publice, iar acesta este unul dintre motivele pentru care am decis să mă implic în viața politică locală. Nemulțumirea mea progresivă față de evoluția orașului în care locuiesc și în care îmi cresc copiii a făcut ca implicarea mea să devină o necesitate. Alături de Ionel Bogdan și colegii din echipa liberală ne dorim și suntem capabili să punem Baia Mare pe primul loc!”

12. Dr. Radu Dan Harlișca, medic primar Ortopedie și Traumatologie la Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș din Baia Mare: „După 10 ani petrecuți în echipa domnului primar Emil Boc, la Cluj-Napoca, am hotărât să mă întorc acasă și să ajut la redresarea, dezvoltarea și modernizarea municipiului Baia Mare. Sunt o persoană responsabilă, serioasă, ador munca în echipă. Am ales să fac parte din echipa lui Ionel Bogdan pentru că aici pot să îmi îndeplinesc visul pentru care m-am întors acasă: să pun BAIA MARE PE PRIMUL LOC!”

13. Vasile Grațian Pop, profesor: „Experiența mea poate să fie un bun catalizator pentru o nouă dinamică a învățământului băimărean. Baia Mare are nevoie de un primar cu viziune, cu o abordare sănătoasă cu privire la administrația locală în general, spre educație în mod special. Este nevoie de oameni capabili și în Consiliul Local Baia Mare. Avem nevoie să fie reprezentat și mediul economic, și sănătatea, dar și învățământul. Avem nevoie de profesioniști din domeniile importante pentru comunitate care să înțeleagă nevoia de dezvoltare atât din punct de vedere economic, al infrastructurii edilitare, dar și al educației, al infrastructurii școlare”.

14. Adrian Bledea, profesor/director adjunct Colegiul Național Mihai Eminescu: „Baia Mare are o nevoie imperioasă de o resetare, după o administrație bolnavă, de lungă durată. Avem nevoie de o abordare fundamentată pe atragerea de fonduri europene, dezvoltarea infrastructurii, parteneriat public-privat solid, atragerea de investitori străini și investiții masive în infrastructura educațională și medicală”.

Comandat de PNL Filiala Maramureș. Executat de: Barbur Adrian Nicolae PFA.

Tipărit de SC Graiul Maramureșului SRL. Cod AEP: 21240015