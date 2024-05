„Se lasă întunericul peste lume şi ne-au luat călăuza” (video)

Credincioşii din Recea îşi cer dreptate la Mitropolie pentru păstrarea preotului paroh

Asemeni mironosiţelor care au dat dovadă de mult curaj, de tărie şi statornicie în credinţa lor, credincioşii din Parohia Ortodoxă Recea au venit duminică, 19 mai, în Duminica Mironosiţelor pentru a participa la ultima Sfântă Liturghie săvârşită de părintele Mircea Stupar în calitate de preot paroh. Biserica a fost plină de oamenii care au vrut să fie alături de păstorul lor de suflete, de cel care timp de 15 ani a răspuns misiunii de a crea o comunitate ortodoxă, unită, caracterizată de demnitate, onoare şi neînfricare atunci când e vorba despre mărturisirea credinţei în Dumnezeu.

A fost multă tristeţe în Biserica Ortodoxă din Recea, oamenii au trăit cu lacrimi în ochi momentele Sfintei Liturghii. În toată acea tristeţe s-a simţit o atmosferă duhovnicească pe care doar un om al lui Dumnezeu o poate crea în jurul său. În cuvântul său de învăţătură, părintele Mircea Stupar a vorbit despre curajul femeilor mironosiţe, despre cât de importantă e atitudinea pe care o ai în anumite împrejurări ale vieţii. Un cuvânt cu putere multă care va rodi cu siguranţă în inimile celor prezenţi. La finalul Sfintei Liturghii, părintele Mircea Stupar le-a trasat încă o dată credincioşilor direcţia pe care trebuie să o urmeze în viaţă, indiferent de ispitele care apar în calea lor. De asemenea, preotul care a fost timp de aproape 10 ani, diacon al arhiepiscopului Justinian Chira, şi-a exprimat speranţa că a dus cu bine la capăt „mandatul” ce i-a fost încredinţat de ierarhul său, a doua zi după hirotonie, în 2009.

„După ce am fost hirotonit preot în decembrie 2009, a doua zi după hirotonie, m-a chemat Înalt­preasfinţitul Justinian la el şi mi-a dat un mandat. Mi-a spus aşa: te duci la Recea şi creezi acolo o atmosferă, o stare de spirit şi de suflet ortodox şi duhovnicesc. Acesta e mandatul şi misiunea pe care ţi-o dau. Pentru mine acesta a fost firul roşu al întregii mele pastoraţii, de a crea aici o atmosferă pe sufletul lui Hristos. Aş fi vrut să fie altfel, dar tot ce am avut de spus sau ce aş putea să vă spun acum v-am spus în toate predicile mele timp de 15 ani. Dacă nu vă mai aduceţi aminte de ele, deschideţi sfintele Evanghelii, Sfânta Scriptură şi acolo vă veţi aduce aminte de ce v-am spus, care a fost mesajul”, a afirmat preotul Mircea Stupar.

Părintele Mircea Stupar a adăugat că nu e un moment de despărţire, ci va purta în inimă până la mormânt întreaga comunitate din Recea, pe cei care i-au arătat atâta iubire, de la cei mai mici care au venit şi l-au îmbrăţişat cu atâta sinceritate la finalul slujbei până la oamenii maturi. „Pe lacrimile noastre se va coborî dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu va trece niciun oftat, nicio lacrimă cu vederea. Pe ele se va coborî mângâierea, pacea şi dreptatea lui Dumnezeu. Nu este un moment de despărţire pentru că nu ne poate despărţi nimeni şi nimic. Dau Slavă lui Dumnezeu pentru că las aici o singură Biserică, o singură credinţă, o singură atmosferă duhovnicească, asta este moştenirea fabuloasă, mai pu­ţin obişnuită în zonă”, a mai spus preotul Mircea Stupar.

La Sfânta Liturghie a fost prezent părintele protopop al Protopopiatului Baia Mare, Fabian Coroian, care a dat citire dispoziţiei date de episcopul Maramureşului şi Sătmarului, Preasfinţitul Iustin, prin care părintele Mircea Stupar îşi pierde postul de preot paroh la Recea şi devine preot misionar, într-o primă fază slujind la Biserica Ortodoxă „Sfântul Nicolae” din Baia Mare.

Credincioşii din Recea nu vor să lase lucrurile aşa. Ei s-au înscris în audienţă la mitropolitul Clujului, Maramureşului şi Sălajului, Înaltpreasfinţitul Andrei, şi spun că nu vor renunţa atât de uşor la preotul lor, mai ales că în eparhie există şi alţi preoţi divorţaţi şi chiar recăsătoriţi care ocupă funcţii bisericeşti. Ei sunt de acord chiar să aibă un alt preot paroh, dar în Parohia Ortodoxă Recea să rămână şi preotul Mircea Stupar. De altfel, enoraşii şi-au spus of-urile în faţa preotului protopop, exprimându-şi supărarea că nu au fost primiţi în audienţă chiar de ierarhul locului.

„Eu sunt om în vârstă, am prins aici şi alţi preoţi, dar ca şi părintele Mircea nu a mai fost nimeni”, a spus unul dintre credincioşi.

„Se lasă întunericul peste lume şi ne-au luat călăuza. Europa a luat-o razna, progresismul, mo­dernismul, tehnologia, se creează un lagăr electronic, din toate părţile ne strâmtorează, vor să ne închidă în nefiresc şi ne-au stins lumina. E greu să găseşti pe cineva care să mai spună lucrurilor pe nume. Părintele e unul cu credinţă în Dumnezeu, cu curaj, s-a dovedit şi în pandemie”, a adăugat o altă credincioasă.

De asemenea, oamenii spun că oricine va veni în Recea va fi greu să se ridice la nivelul părintelui Mircea Stupar care a întors multă lume la credinţă.

„Ne-a schimbat viaţa. Noi ne-am mutat în Re­cea de vreo 3 ani. Duhovnicul meu e la Catedrală, dar soţul meu nu venea la biserică. Când era părintele Mircea la biserică venea şi soţul meu. Pur şi simplu prin simpla prezenţă de a veni la biserică, de a-l asculta pe părintele, felul în care părintele trăieşte Ortodoxia, el nu numai predică, aduce din Biblie scenele şi le face cât se poate de reale. Şi copiii mei abia aşteaptă să îl vadă pe părintele Mircea, ori la altă biserică, la catedrală, se plictisesc. Pe noi ne-a unit, ne-a integrat în sat”, a spus una din enoriaşe.

„Ştiţi cum m-a întors părintele la credinţă pe mine şi pe soţul meu? În pandemie, în duminica dinainte de Paşti cânta în biserică, era singur în biserică, la staţie se au­zea cum cânta Iubi-Te-voi Doamne şi ne-am îmbrăcat, am venit de acasă în curtea bisericii, cu soţul meu şi am plâns ca doi copii”, a precizat o altă credincioasă.