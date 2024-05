O frântură din viața unei comunități. O mostră din criza demografică a României

Comuna Coroieni deține legendarul cartier-cătun Ponorâta, de romi. Cu istorie zbuciumată și cu probleme dese, nu întâmplător edilul luptă pentru înființarea unui post permanent de jandarmi în comuna sa. Am ajuns la Ponorâta și la Coroieni într-o zi în care minoritarii erau foarte activi, era zi de burse, subvenții școlare etc. Deci erau la școală!

„Conform recensământului efectuat în 2021, populația comunei Coroieni se ridică la 2.438 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2011, când fuseseră înregistrați 2.219 locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt români (63,7%), cu o minoritate de romi (32,28%), iar pentru 3,65% nu se cunoaște apartenența etnică”.

Am traversat cartierul, același haos bine-cunoscut. Periodic, cei ce traversează cartierul au probleme. Periodic, sătenii care mai cultivă terenurile au probleme cu “culesul” . Din partea altora. De unde și nevoia de post de jandarmi. Pe de altă parte, n-am putut să nu ne minunăm câți copii sunt în Ponorâta. Era plină ulița! Nici un parc din Baia Mare nu adună atâția copii, nici în locurile de joacă, în zi de weekend! Ima­ginile din Ponorâta spun totul. Dar cealaltă față a monedei …spune ceva despre criza demografică din România.

„Sporul natural în România s-a menținut negativ (-10.486) în luna decembrie 2023, numărul persoanelor decedate fiind aproape dublu decât cel al născuților-vii, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. În martie 2024 s-a înregistrat nașterea a 10.468 copii, în scădere cu 662 (-5,9%) față de luna februarie 2024. Numărul deceselor înregistrate în luna martie 2024 a fost de 19.450 (10176 persoane de sex masculin și 9274 persoane de sex feminin). Sporul natural s-a menținut negativ (-8.982) în luna martie 2024, numărul persoanelor decedate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuților-vii” – scrie Economica.net.