21 de ani de Nord Literar Dana Buzura Gagniuc: „Încercăm să dăm un semnal că e important să citești”

În zilele de 23 și 24 mai, la Palatul Administrativ din Baia Mare au fost organizate mai multe acțiuni culturale menite să marcheze cei 21 de ani de activitate ai Revistei de Cultură „Nord Literar”.

Manifestările au debutat cu o dezbatere pe tema culturală și presă la care au participat personalități ale lumii culturale și jurnalistice din Nord-Vestul Transilvaniei, studenți și cadre universitare de la Centrul Universitar Nord Baia Mare. În cadrul întâlnirii au fost abordate probleme importante și dureroase ale presei literare și ale presei, în general. Cele două seri s-au încheiat cu „Muzică la palat”, un cenaclu în aer liber unde s-au recitat poezii și s-a cântat muzică folk.

Târg de Carte

Pentru al doilea an consecutiv, în cadrul Zilelor Revistei de Cultură „Nord Literar” s-a desfășurat un târg de carte la care au fost prezente edituri prestigioase din Transilvania. Ediția din acest an a însumat prezența a 15 edituri. Se regăsesc edituri precum: Școala Ardeleană – Cluj, Casa Cărții de Știință – Cluj, Limes – Cluj, Charmides – Bistrița-Năsăud, Caiete Silvane – Sălaj, Eurotip – Maramureș, Actaeon Books – Maramureș, Cartemma – Maramureș, Ethnologica – Maramureș, Marist – Maramureș. „Cumpără o carte! Într-o zi, ea te va citi” este genericul sub care s-a derulat cea de-a doua ediție a Târgului de carte, organizat de Revista de Cultură „Nord Literar”.

„Sunt 15 edituri prezente, avem edituri care vin pentru prima dată la noi: Limes, Cuan­tic, Casa Cărții de Știință etc. Am considerat că e foarte important să promovăm și instituțiile culturale din subordinea Consiliului Județean pentru că între noi s-a construit o splendidă solidaritate și am reușit să ne promovăm reciproc. Așa că avem un stand al Muzeului Județean de Istorie și Arheologie, Muzeului Județean de Artă, Muzeului Județean de Etnologie și Artă Populară, Muzeului Județean de Mineralogie. Așadar încercăm să ne facem auzită vocea ca instituție de cultură și din perspectiva cărții”, a declarat managerul Revistei de Cultură „Nord Literar”, Dana Buzura Gagniuc.

În premieră, Muzeul Autografelor

În cadrul Zilelor Revistei de Cultură „Nord Literar” a venit pentru prima dată, Muzeul Autografelor. Printre lucrările de grafică ale artistei Sânziana Fântânaru, în holul Palatului Administrativ din Baia Mare pot fi admirate autografele unor personalități din diverse domenii: de la scriitori, actori până la arhitecți, medici.

Muzeul Autografelor, născut la inițiativa scriitorului Marcel Mureșeanu, se dorește „o pledoarie pentru cuvântul scris și împărtășit” și cuprinde 127 de manuscrise în original, înrămate, aparținând unor personalități de marcă ale culturii românești.

Expoziția reprezintă totodată o expresie a purtării gândului în formă scrisă, o întoarcere la ideea de umanitate și va putea fi vizitată în holul Palatului Administrativ Baia Mare, timp de trei săptămâni.

„Chiar dacă generațiile viitoare nu se vor întoarce la scrisul de mână, trebuie și merită să conservăm dovezile acestuia, dovezile faptului că oamenii atât de multă vreme au pus pe hârtie frământările lor”, scrie pe un manuscris, Irina Petraș – președintele Filialei Cluj a Uniunii Scriitorilor din România.

Managerul Revistei „Nord Literar”, Dana Buzura Gagniuc, susține că prin asemenea acțiuni vrea să dea un semnal de alarmă pentru ca maramureșenii să se întoarcă la carte.

„Revista Nord Literar e o revistă de nișă, publicul nu o cunoaște suficient. Prin asemenea acțiuni coroborate cu alte instituții încercăm să dăm un semnal că e important să citești. Cu oamenii potriviți la locul potrivit se pot face multe lucruri”, a concluzionat Dana Buzura Gagniuc.