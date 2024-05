Crâmpeie din viața arhiepiscopului Justinian Chira • „Niciodată nu m-am gândit că voi ajunge preot în satul natal al ÎPS Justinian Chira” (II)

– Urmare din nr. 10348/11 mai 2024 –

Părintele Daniel Pop a fost hirotonit preot pe seama Parohiei Ortodoxe din Plopiș chiar de Înaltpreasfințitul Justinian Chira. Atmosfera a fost una plină de emoții, căci nu numai tânărul Daniel Pop a avut o trăire aparte în acea zi, ci chiar și arhiepiscopul Justinian Chira care hirotonea un preot pentru satul său natal. La o săptămână de la ziua în care a primit darul preoției, părintele Daniel Pop a fost hirotesit duhovnic tot de către părintele Justinian Chira.

„Darul preoției l-am primit de la Înaltpreasfințitul Justinian, am fost programat pentru hirotonie în Checea, la vreo 10 km de Carei. A fost și sfințire de biserică. A fost prima întâlnire oficială cu Înaltpreasfințitul Justinian, odată cu numirea pe Plopiș. Parcă îl cunoșteam dintotdeauna. Diaconii dumnealui mi-au spus că pentru el a fost o dimineață altfel. Pentru că hirotonea preotul pentru satul lui. A avut și el emoții, eu am avut emoțiile inerente, dădeam și eu ochii cu ÎPS Justinian care era o somitate duhovnicească. A fost o întâlnire cu emoție și pentru ÎPS Justinian și pentru mine. Cred că având darul acesta al înainte vederii i-a plăcut ce a văzut. Eu am stat toată noaptea și am studiat detaliile diaconului, am fost foarte atent la detalii, să nu greșesc cu ceva, parcă eram diaconul Înaltpreasfințitului Justinian. Și a fost încântat, așa mi s-a părut, a fost o întâlnire minunată. După o săptămână am fost programat la ÎPS Justinian să îmi dea duhovnicia, am stat puțin în povești, mi-a vorbit despre Plopiș, despre oamenii de acolo. Mi-a vorbit despre cumințenia preotului, m-a sfătuit despre modul cum să îi abordez pe plopișeni, în condițiile în care el îi cunoștea foarte bine, deși uneori nu am ascultat, am mers tot pe varianta mea, dar a fost reușită. Poate unor oameni de genul acesta le trebuie un om care să îi tragă forțat. Sunt comunități care administrativ poate nu s-au dezvoltat atât de frumos, în care e nevoie de un om hotărât, o locomotivă care să tragă vagoanele ce sunt în bunăstare, numai trebuie să le pui în mișcare. De altfel, atunci, în cadrul întâlnirii, m-a întrebat dacă îi cunosc pe oamenii din sat. I-am răspuns că nu. A zis: cum nu îi cunoști că doar ești din Dănești? Plopișul era mai retras nu aveam cum să îi cunosc pe localnici, nu era nici izolat, dar era un sătuc mai retras”, a afirmat părintele Daniel Pop.

Preotul din Plopiș a fost instalat preot în 2000 de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. În anul următor a vrut să îl invite pe ÎPS Justinian la o Sfântă Liturghie Arhierească doar că în 2001 a fost acel incident nefericit din Satu Mare când ierarhul a fost accidentat grav în urma căderii unui clopot de la biserică. Așa că, întâlnirea cu episcopul s-a mutat la spital. A fost din nou un moment aparte, „o apropiere tainică”.

„În 2001 ar fi trebuit să slujească la noi în prima Liturghie Arhierească. Eu am fost numit preot în 2000, am fost instalat preot de Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, de hram. Mi-am dorit să am o primă liturghie arhierească în anul următor. A fost evenimentul acela neplăcut la Satu Mare când s-au sfințit mai multe clopote, iar unul a căzut, s-a spart și a căzut peste ÎPS Justinian. Era internat în spital și am fost în vizită la el. Bunicii mei trăiau, atunci am avut sentimentul acesta de apropiere, de compasiune, poate și starea ÎPS și felul în care m-a primit. Sigur că îi tria pe cei care îl vizitau. Am simțit o legătură ca între bunic și nepot, cumva o filiație. Am simțit o apropiere tainică de ÎPS Justinian. Până m-a ales să slujesc în satul dumnealui nu am simțit acea apropiere, decât o greutate, o presiune, că nu e puțin lucru să slujești în satul unui ierarh, ținuta ta trebuie să fie una ireproșabilă. Eram și tânăr, aveam doar 24 de ani”, a completat părintele Daniel Pop.

Chiar dacă în acel an 2001, ÎPS Justinian nu a reușit să ajungă la Plopiș, în anii următori a onorat toate invitațiile părintelui Daniel Pop. Obișnuia să meargă de cel puțin două ori pe an să slujească în satul natal, iar slujbele cu el erau “un adevărat praznic împărătesc”.

“În fiecare an a ajuns ÎPS Justinian. Venea chiar de două ori, slujea la biserica veche unde a fost botezat. Minunate erau Sfintele Liturghii cu ÎPS Justinian. Erau ca un praznic împărătesc. Lumea era atrasă să vină, mai ales că în anii dinainte de a veni eu ca preot nu prea a fost aici. Când am ajuns eu preot, am considerat că trebuie să vină în fiecare an, cel puțin o dată. Venea de hram sau când se ridica parastasul după surori, sau a treia zi de Crăciun”, a mai spus preotul Daniel Pop.

(va urma)