Calificare decisă la penaltyuri

Gloria Bistrița-Năsăud – CSM Sighetu Marmației 6-4 (0-0, 1-1, 1-1)

Una dintre cele mai strânse semifinale ale barajului de promovare în Liga 2 a fost cea dintre Gloria Bistrița-Năsăud și CSM Sighetu Marmației. După 0-0 în manșa tur, disputată la Sighet, returul de pe Stadionul ”Jean Pădureanu” s-a derulat în aceeași notă de echilibru, calificare care s-a decis în urma loviturilor de departajare.

Norocul nu a fost însă de partea formației antrenate de George Zima, dar tânăra formație maramureșeană merită toate considerentele noastre pentru sezonul de excepție și pentru faptul că a luptat de la egal la egal cu o echipă mult mai bine cotată valoric, cu un buget net superior și cu un arbitraj la retur care i-a sprijinit în multe momente.

Returul s-a desfășurat pe o ploaie torențială și cu speranțe mari la calificare și într-o parte, și în cealaltă. Ca și în manșa tur, echilibrul a persistat și la retur, cu toate că gazdele au avut o posesie superi­oa­ră. După o primă repriză albă, în partea secundă am asis­tat la două reușite. Câte una de fiecare parte. CSM Sighet a fost prima care a modificat tabela, în minutul 62, Daniel Anchidin marcând cu o lovitură de cap imparabilă în urma unui corner. Șaisprezece minute a durat avantajul oaspeților, gaz­dele izbutind egalarea tot în urma unei faze fixe, șutul lui Vasile Mihai de la 20 metri fiind deviat de Luca Popa, care se afla în preajma careului de 6 m. Impulsionați de marcarea golului egalizator, Gloria Bistrița a dorit să tranșeze calificarea în timpul regulamentar și a avut două oportunități în minutele de prelungiri – 90+4 și 90+5, dar Berințan a avut noroc de fiecare dată la șuturile expediate de Chiorean și Vasile.

S-a trecut la reprizele de prelungiri, 30 de minute în care singurul aspect notabil a fost eliminarea lui Șofroni în minutul 100 (al doilea galben), eliminare dictată extrem de ușor, însă nici în aceste circumstanțe favorabile gazdele nu au avut puterea și inspirația de a marca.

A urmat loteria penalty­urilor, unde Gloria și-a stăpânit mai bine emoțiile și a transformat toate loviturile, iar în tabăra sigheteană a ratat Paul Pedro și Bistrița s-a im­pus cu 6-4. Au marcat de la punctul cu var: Vlad Mihalcea, Vasile Mihai, Paul Chiorean, Valerio Gallo și Carl Davordzie, respectiv Deivid Andreas, Alberto Brașoveanu și Florin Simion.

Gloria Bistrița Năsăud: Mociu – Uțiu, R. Bălan (C), L. Popa, Gallo – Dat, Țegle, V. Mihalcea – V. Mihai, Banyoi, Davordzie. Rezerve: B. Moga – P. Chiorean, F. Bălan, S. Itu, Râpan, Sucitu, E. Zaharia, Hasnăș, Amasihohu. Antrenor: Adrian Falub.

CSM Sighetu Marmației: Berințan – Pe­dro, Anchidin, Pape Ndiaye, Tomșa, Abdullah, D. Andreas, Șofroni, Al. Zaharia, Yolou, Mitruscsak (C). Rezerve: Oneț – Matiș, Buciuman, Bor, Rostaș, Szecui, Brașoveanu, F. Simion, I. Negruț. Antrenor: George Zima.

Programul finalelor, manșa tur (sâmbătă, 1 iunie, ora 18): CSM Focșani – Metalul Bu­zău; CS Afumați – CS Dinamo București; AFC Câmpulung Muscel – SCM Râmnicu Vâlcea; CSC Ghioroda și Giarmata Vii – FC Bihor Oradea; Gloria Bistrița-Năsăud – Unirea Ungheni.

Returul este programat în 5 iunie, de la ora 17.30.