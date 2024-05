🤪Să râdem de ei, înainte să râdă ei de noi!

Caft să fie. Popcorn, ceva?

Preşedinte de partid şi candidat fără mare concurenţă zice aşa: „Construim primul parc industrial din Baia Mare și Maramureș, investiție pe care o vom realiza printr-un parteneriat public-privat! Vom dezvolta municipiul Baia Mare nu doar pe hârtie, prin SF-uri plătite firmelor de casă cu zeci de milioane de euro, ci prin fapte concrete. Împreună cu colegul și prietenul meu …., am avut azi o întâlnire aplicată cu ministrul Agriculturii. În timp ce unii povestesc despre ce vor să facă, noi trecem la treabă! La Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale am discutat azi despre deblocarea unor proiecte de interes local, prin care vom aduce în intravilanul orașului Baia Mare, terenuri de 160 de hectare în zona Livezii și unde vom construi primul parc industrial printr-un parteneriat public-privat”. Staţi aşa, vine replica contracandidatului, de sus din munţi. „Nu poate vorbi de proiecte concrete pentru maramureșeni, așa că, după modelul patentat, recurge la minciuni, în speranța că va reuși să-i mai păcălească încă o dată pe maramureșeni. Acum, și-a făcut o poză în biroul ministrului Agriculturii și a anunțat cǎ va face primul parc industrial din Maramureș și din Baia Mare. N-am uitat că și în 2016 a promis în campania electorală că va face un parc industrial în zona Baia Mare – Recea. I-a mințit pe maramureșeni și încearcă să-i mai păcălească și acum, sperând că oamenii uită repede”. Da’ să vă înţelegeţi voi, să faceţi parcurile industriale şi pentru copii într-una, ba să le supratraverseze podurile voastre şi să ne lăsaţi uşor în pace?

Fiu de primar aduce schimbarea!

Parlamentarul de import la noi aduce schimbarea… prin fiu de primar în funcţie. Clar schimbare. „Avem convingerea că un alt tânăr, Gabriel …, o să dezvolte comuna …La evenimentul de lansare a candidaturii lui Gabriel, locuitorii comunei ne-au transmis o energie extraordinară. Victoria echipei … este inevitabilă”. Interesant, cu aceleaşi, da’ fix aceleaşi cuvinte, o primăriţă i-a transmis tot o energie extraordinară. Trecem la şalul mov sau e prematur?

Bursa alegerilor ori v-aţi săturat?

Într-o comună din nord, un etern candidat are o singură grijă, să-şi intabuleze propriile spaţii comerciale. Nu a trecut-o pe platforma program, dar toată lumea ştie asta. Şi mai la nord şi tot la minoritari, un transferat de partid ce acum e strateg şi-a impus omul din fostul mic partid drept candidat, cu riscul de a pierde o comunitate masivă, de 10.000 de oameni. Sigur că pe alocuri vrem până şi noi schimbare, sunt oameni care s-au cimentat în funcţii şi posturi, nu mai au randament. Dar vezi câte o listă cu feţe de prin cluburile de manele, cu bombardieri, mici ţepari, tuşeri, de ţi se scoală părul. Sigur, vrem schimbare dar… vă reamintim cum a venit Schimbarea, când cu Partidul comunist: gospodarii satului la puşcărie că erau chiaburi, ciurdarul- secretar de partid şi primar. Au urmat 45 de ani de întuneric. Apropo, cică în unul din locurile unde s-au băgat preoţii în campanie nu e vorba de pioşenie, ci de lucrări şi bani daţi bisericii anterior, nejustificaţi, nedeclaraţi, neinvestiţi. Acolo stă secretul dorinţei de revenire la vechiul făgaş! Să nu se facă decontul!

Continuă şirul trădărilor pe liste de susţinători şi de consilieri. Doar e capitol separat în istoria noastră, nu? Deplângem soarta vitregă, dar uităm cum am trădat de câte ori am avut ocazia. Apropo, am văzut în primării o broşură din bani publici care comemorează ani de la Dictatul de la Viena…din care tacit reiese că după daci a fost pauză de secole, apoi noi cu noi, apoi brusc au venit ungurii cu tratatele lor şi ne-au înfometat. Urlă a istorie falsificată… Cam ca buna credinţă a unor candidaţi penali, reveniţi plini de grijă pentru popor. De toate vor să ne facă, după ce-i conectăm înapoi la borcanul cu miere.

În 2-3 locuri în afara Băii Mari am văzut campanii electorale îngrijite, cu texte curate, cu poze bune, cu idei deştepte. Altfel, am văzut comună tapetată cu afişul eternului primar. Sau goale total, de parcă n-ar fi alegeri, ci zile de coasă. Doar la biserică se duc, să fie văzuţi, să împartă pliante. Mai observăm că s-a dezumflat puţin miracolul patrioţilor ce vin să ne salveze. Deşi pe alocuri au negocieri secrete, ce-i drept cu banii jos, pentru posturi eligibile. Atenţie, Baia Mare, ţi se pregăteşte ceva!!!

Vox Populi

Bine bine, candidaţii zic de numa’ numa. Dar oamenii, poporul manipulat? Vulgul? El, poporul, are întotdeauna dreptate, mai ales că e la el ştampila. Ia urmăriţi aici mostre de la oameni de bine, de la Dumneavoastră!

„S-au adunat pușcăriașii/foștii și viitorii…Când­va te-am ajutat, la cel mai înalt nivel, acum te-ai asociat cu dosarele penale ale județului…”

„Ai declarat că o să conduci din spate(te-ai scăpat). Cine vă mai crede? S-a săturat lumea de voi. V-a sunat ceasul”

„Acum e campanie elec­torală. Dați mult din gură și nu faceți nimic, în afară de furat din bani publici și vândut resursele ţării străinilor. În 34 de ani de zile voi și toți ceilalți n-ați făcut un spital.”

„Numai amestecați biserica cu politica” (asta e superbă aşa greşită cum e!)

Candidat ce crede în steaua lui. Doar el

„Dragi băimăreni, „Contractul lui D… cu băimărenii” a fost aprobat. În următoarea perioadă, fiecare dintre dumneavoastră îl va primi acasă și vă rog să-l citiți. După ce îl veți citi și veți decide, eu voi respecta decizia voastră cu sfințenie”. Minunat, iar lest în cutiile poştale. Anterioarele, bine cartonate, sunt foarte bune sub bere şi cafea, să nu pătezi măsuţa. Dar e mult deja. Cu hârtie moale, catifelată, nu aveţi?

Virgula ca-candidatului

E bună gramatica, însă excesul dăunează grav sănătăţii, agasează chiar. În cazul virgulelor dintre subiect şi predicat, e de-a dreptul zgârietor la cer! „Sfinții Constantin și Elena, să ne ocrotească, să ne ferească de cele rele și să aducă binecuvântare Poporului ROMÂN! Tuturor celor care poartă aceste frumoase nume, vă doresc din toată inima mea, un sincer: LA MULȚI ANI” Stimate, candidat, vă, mulţumim. Din, suflet.