Un maramureșean, în topul celor mai mari oameni de știință ai lumii

Originar din orașul Borșa, profesorul de Gastronomie Moleculară și președinte al Senatului Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca, Dan C. Vodnar apare în Top 0,05% oameni de știință din lume – Domeniul Agricultură și Resurse Naturale (Disciplina Știința și Tehnologia Alimentelor), având statutul de “Highly Ranked Scholar – Prior Five Years” pe platforma ScholarGPS™.

În topul care sintetizează activitatea sa de cercetare din ultimii 5 ani, profesorul Vodnar a fost ierarhizat pe locul 99 în domeniul de expertiză menționat și poziția 6.259 la general dintr-un total de 30 de milioane de cercetători incluși în acest top.

„Sunt onorat să fiu inclus în top 0,05% cercetători din lume de către ScholarGPS, fiind ierarhizat al 99-lea în domeniul de expertiză Agricultură și Resurse Naturale (Știința și Tehnologia Alimentelor). Clasificarea are la bază o analiză a peste 200 de milioane de publicații și 3 miliarde de citări, pentru a clasifica peste 30 de milioane de cercetători și 55.000 de instituții la nivel mondial. Mulțumesc echipei și colaboratorilor” – a scris pe pagina sa de socializare, Dan C. Vodnar.