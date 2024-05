Cu gândul la alegerile din luna viitoare

Până la ziua adevărului, emoțiile și insomniile dau bătăi de cap candidaților înscriși pentru ocuparea principalelor fotolii din administrația publică locală.

În speranța că vor câștiga, în campanie, pe bani publici, partidele fac ce știu și cred de cuviință. În prezența susținătorilor, își lansează candidații, iar în mass-media locală își promovează proiectele și programele. În spațiul public, proiecte grandioase oferă liberalul candidat la șefia CJ, urmaș al voievodului Bogdan, din Maramureșul istoric. Planuri mărețe cu Baia Mare are și candidatul PNL la Primărie, care declară că la preluarea șefiei CJ, în urmă cu patru ani, județul era la sapă de lemn. O afirmație total deplasată și exagerată. Pe frontul bătăliei, pesediștii nu se lasă și nuanțat atacă PNL-ul. Cu muzică și voie bună, vinerea trecută la târgul din Ariniș a plouat cu PSD-iști de ambele sexe și aproape de toate vârstele. În prezența candidatului la președinția CJ, filiala PSD a județului și-a lansat candidații la primăriile din zona Codru. Mi-a plăcut cum au arătat tinerele pesediste și mai puțin figura unor candidați plictisiți și obosiți de atâta primărit. Eforturile făcute de toți candidații urmează să fie răsplătite în func­ție de prezența electoratului în ziua alegerilor la urne. Și totuși, până la ora actuală, campania din județ pare să fie relativ liniștită, lipsită de episoade atipice și caraghioase. La îndemnul consilierilor de ima­gine, candidații au înțeles că atacurile și acuzațiile verbale agresive, adresate concurenților nu sunt pe placul electoratului dezamăgit de prestația politicienilor de la toate nivelurile societății. În rest, și candidații noștri scot la înaintare obiceiuri vechi, cunoscute și specifice genului de campanie electorală. Ca să convingă electoratul că și-au meritat mandatul, pe aleșii locali aflați în funcție i-a lovit microbul hărniciei, taman înainte de alegeri. În județ, s-au deschis tot felul de șantiere, unde cu drag și spor se muncește pe rupte. De ce acum și nu în timpul mandatului, explicația e simplă, însă are o doză de ipocrizie. Nimeni nu contestă că, din cauza multiplelor proceduri birocratice, investițiile pe termen mediu și lung se derulează cu dificultate, iar finalizarea lor poate dura ani de zile. Numai că suma verigilor slabe din lanțul slăbiciunilor, ce împiedică finalizarea proiectelor lucrează în favoarea aleșilor locali, motiv să-și dorească mandate fără număr. În anii democrației, racordarea zonei Codru la gaz a fost temă de campanie pentru toți primarii și președinții de CJ, indiferent de culoarea lor politică. Degeaba, pe seama promisiunilor, unii primari au acumulat mai multe mandate și gazul încă se lasă așteptat. Zonele metropolitane își au rostul lor, dar care va fi viitorul localită­ților situate la margine de județ și la distanță mare de centrul administrativ al județului? Unde natalitatea este aproape de zero, iar în locul celor plecați la cele veșnice, nimeni nu se încumetă să vină. Pentru forța de muncă tânără, zona Codru este total neatractivă, iar în primele trei luni ale anului, primăriile trăiesc bine din taxele și impozitele plătite de o populație îmbătrânită și apoi stau cu mâna întinsă să le dea bani președintele CJ. Sunt convins că țara are nevoie de reorganizare administrativ-teritorială, temă care nu va fi pusă în discuție nici la alegerile parlamentare și prezidențiale. În campania electorală, aleșii aflați în funcții și electoratul care le cântă în strună comit o greșeală ce sfidează modestia și amplifică lauda și aroganța. Supralicitarea rezultatelor obținute în timpul mandatului lasă impresia că aleșii sunt o specie de zei locali ce dispun de calități personale deosebite și iau decizii cu de la sine putere. Chiar dacă au rezultate, trebuie să fie mulțumiți că și-au făcut datoria, iar electoratului să-i spună din ce motive nu au făcut ce trebuiau să facă. Grav este că primăritul și președinția CJ tind să devină funcții private, lăsate moștenire în familie sau persoanelor apropiate. Am citit cu atenție programul și proiectele lansate de partide în spațiul public din județ. Nu-mi place să despic firul în patru, însă fiecare promisiune poate fi atacată cu argumente credibile. În campanie, candidații ceva trebuie să spună, însă în ce spun, nici măcar ei nu cred. Deși nu sunt interesat cine va fi primarul orașului sau președintele CJ, dintr-un singur motiv, alături de alți conjudețeni, la vot mă voi duce. Prezența la vot va testa măsura în care alegătorii obișnuiți, sufocați de grija zilei de mâine, acceptă o democrație haotică, specifică unui stat aproape eșuat. Că nu degeaba gura păcătosului președinte Iohannis adevăr grăiește.

Prof. Vasile ILUȚ