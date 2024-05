Gabriel Zetea, candidat PSD pentru Consiliul Județean: ”Am încredere în Borșa și în primarul Ion Sorin Timiș!”

”În 9 iunie, borșenii vor avea încredere în Partidul Social Democrat” a declarat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidatul social-democraților pentru președinția Consiliului Județean la întâlnirea pe care a avut-o în orașul de la poalele Pietrosului Rodnei, cu membrii și simpatizanții PSD din Borșa.

”Cel mai greu e să vorbești acolo unde te simți acasă. Deși nu-s născut nici în Borșa, nici în Vișeu de Sus și nici în Moisei, ci în Seini, acolo unde am primit cea mai frumoasă educație și creștere de la părinții și profesorii mei, în Borșa mă simt, de 10 ani, ACASĂ! Aici am legat o strânsă prietenie cu primarul Ion So­rin Timiș, dar și cu borșenii minunați ai locului. De 10 ani am pus umă­rul la dezvoltarea Borșei, dar sunt mândru că am ajuns să mă simt acasă și atunci când merg în Vișeu de Sus sau în Moisei, pentru că aici sunt primari extraordinari și maramureșeni adevărați. Și mă bucur că în urma activității pe care am avut-o în administrația și în politica județeană vor rămâne în urmă și aceste prietenii minunate, care sunt atât de dragi sufletului meu. Având alături acești prieteni și colegi deosebiți, am învățat cu toții un lucru: că trebuie să ne ținem mereu de cuvânt”, a precizat parlamentarul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidat pentru func­ția de președinte al Consiliului Județean.

Deputatul de Maramureș a declarat că în prima discuție pe care a avut-o cu primarul orașului Borșa, Ion Sorin Timiș, în urmă cu 10 ani, atunci când l-a chemat să vină alături de Partidul Social Democrat, i-a cerut ca tot ce vor promite borșenilor să devină realitate. Și tot ce a promis și primarul de Borșa în acest deceniu au devenit proiecte realizate.

”Și am mai învățat ceva: că trebuie să ne ținem de cuvânt în 4 ani. Acest lucru l-am cerut, în calitate de președinte al PSD Maramureș tuturor candidaților noș­tri, indiferent că s-au înscris în competiție pentru funcția de primar, consilier local, județean sau, în cazul meu, pentru poziția de președinte al Consiliului Județean Maramureș: ca tot ce scriem pe pliantele noaste să devină realitate în decursul unui mandat! Am fost președinte al Consiliului Județean în mandatul 2016 – 2020 și am reușit să fac lucruri concrete, măsurabile, cuantificabile. Am investit în infrastructura județului și am adus peste 100 de milioane de euro cu care am reabilitat 200 de km de drum județean. Cei de la PNL au deschis ZERO șantiere. Cei de la PNL și USR nu înțeleg că doar șantierele sunt cele care dezvoltă economic un județ”, a concluzionat deputatul PSD Maramureș, Gabriel Zetea, candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

Deputatul Gabriel Ze­tea susține că se întoarce la Consiliul Județean pentru a construi pentru Maramureș, pentru a reîntregi marea familie a Maramureșului. Și pentru ca acest deziderat să devină realitate va avea alături foarte mulți tineri, dar și profesioniști alături de care a mai lucrat și în mandatul trecut. Și unul dintre aceștia este borșeanul Gică Timiș, un prieten și un coleg de nădejde care a luptat și va lupta mereu pentru Borșa.

”Toți colegii consilieri județeni care reprezintă fiecare zonă a Maramureșului vor munci pentru comunitățile pe care le reprezintă. Și vom lupta cu toții, împreună, pentru a oferi o viață mai bună fiecărui maramureșean. Și pentru că am fost în Borșa am să subliniez încă o dată faptul că prietenia care mă leagă de primarul Ion Sorin Timiș este una care mă onorează și mă obligă să continui să ajut Borșa din toate puterile mele, așa cum am făcut-o și până acum. Pentru că eu am încredere în Borșa și am încredere în Maramureș”, a arătat deputatul Gabriel Zetea, candidatul social-democraților pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.

Comandat de PSD Maramureș, cod mandatar 21240002, tipărit de SC Graiul Maramureșului SRL.