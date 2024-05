O singură cerință/rugăminte. Bun-simț, stimați candidați!

Noi, poporul, oamenii simpli, suntem spectatori în acest circ electoral, de fiecare dată, din patru-n patru ani. Ne trec prin fața ochilor fețe plăcute, altele schimonosite, vedem ochi răi, lingușitori, guși, gesturi nefirești ale unor mâini împreunate ce aduc a rugăciune către electorat. Oricine-i în­vață Semiotică pe candidați, îi învață prost. La ce trăiește acum Țara, Românul, aș vota mai cu drag un candidat ce dă cu pumnul în masă, gen ”no, până aci!”, decât unul cu mâini împreunate a milogeală. ”Votați-mă, că bine-a fi”. ”Bine-a si”, mai la nord, dincolo de Gutâi.

Și ați început, dragi candidați, să găsiți soluții la problemele noastre. Acum. Brusc, vreți poduri, autostrăzi, parcuri industriale, piscine, școli fără budă-n curte. NU, nu le-am uitat, vi le reamintim pentru că, vedeți dvs., e rostul nostru, al presei, să facem asta, indiferent cât ne împrietenim. Cel puțin, încă nu a apărut candidatul care se apucă de Tunelul pe sub Gutâi. Încă. Dar mai e până la alegerile parlamentare. Unii dintre candidați, cei care vin din afara sistemului administrativ, promit terenuri, păduri, tot rezolvă. Era un banc obraznic care circula în lumea politică și nu numai, în care un bade mai mojic, la un miting electoral, auzind atâta amar de promisiuni, a cerut și el o erecție. Candidatul se întoarce spre consilierul de imagine care dă din cap afirmativ. ”Promite-i liniștit, că oricum toți asta capătă…”

Am râde chiar, dacă n-ar fi trist, drept pentru care lansăm rugămintea spre candidați de a apela la un singur lucru. Bun-Simț. Vă adresați unui popor care aude baliverne zi de zi, iar o dată la patru ani ”baliverne gogonate”, dacă ne permiteți escaladarea. E un popor care așteaptă de 30 și ceva de ani să vadă luminița de la capătul tunelului și deocamdată e tot beznă. Vă adresați unor români pe care îi puneți să voteze de fiecare dată răul cel mai mic. Urmă de speranță nu le dați promițând insule artificiale ca-n Dubai pe Marea Neagră, ori triplarea pensiilor. Până la proba contrarie, n-ați fost în stare să reduceți numărul de parlamentari potrivit voinței populare! N-ați fost în stare decât din gură să asigurați energia necesară populației din surse proprii, deși știți și știm că încă avem! Săraca Țară bogată! Locurile de muncă bine plătite promise sunt la câteva sute de kilometri, poate mii, mai spre Vestul Europei. Iar acum finanțați din bani europeni și guvernamentali centre de zi pentru copiii cu risc de abandon școlar, cu probleme de familie din cauza depărtării de părinții ce umblă în genunchi prin toată Europa. Ați vrea voturile Diasporei, le-ați promis mai acum 4 ani zeci de mii de euro dacă se repatriază. Bine că n-au făcut-o… Acum, procedați ca Doamna de fier Merkel, deși i s-a dovedit falimentul gândirii, acceptați muncitori imigranți din Africa și Asia, care să lucreze în economie pe bani puțini. În construcții, în turism. Germania a dat greș, noi vrem să aflăm pe pielea noastră cum e.

Revenim la cererea noastră. Bun-simț, stimați candidați! Vă înțelegem, abia așteptați să scăpați de campanie, de alegeri, să vă vedeți de ale voastre. Așa și noi! Da, legea electorală și economia de piață ne cer să punem în pagină publicitatea electorală, la modul cel mai transparent cu putință. O facem! Cu riscul de a nu scrie ce gândim, ce am vrea, drept pentru care facem o plecăciune dublată de ”Mea culpa” cititorilor noștri care au înțeles. Dar vrem să ne facem ”și mai” înțeleși. Dacă dvs. credeți că Poporul de acum, din 2024, e același cu cel din 1990, ce merge la vot aliniat frumos și pleacă cu o găleată, cu o atenție, vă înșelați. Maramureșeanul de acum e mult mai matur și mai cu atitudine decât cel din 1990. Te sanc­ționează de nu te vezi. Pe tine, pe noi. Pentru că, privind înapoi, generațiile care s-au ridicat împotriva unui sistem ce-și înfometa poporul, au vrut Libertate. Au vrut Respect. Au primit un sistem care s-a rezemat cu totul pe Cetățean, aproape l-a îngenuncheat. A vrut să scape românul de Nepotism, a primit Corupție. A scăpat de sistemul opresiv, acum cere el Poliția în stradă, să ia poziție împotriva mafiilor și a traficanților de droguri. Oare cum ar fi să ne faceți promisiuni în acest sens? NU povești. NU contracte. NU parcuri. NU chermeze. Concret, direct: 1.000 de locuri noi de muncă, centură ocolitoare, fără coloane la intrare-ieșire din oraș, readucerea prețurilor la apă, canalizare, salubrizare la cifre decente, nu la recorduri naționale. Un tânăr revenit din țări străine demonstra mai de o lună pe Facebook, cu facturi, că prețul apei la noi e mai mare decât în Londra! Ia să auzim promisiuni, soluții, idei!

Cu stimă cumva, cu pumnii strânși pentru cei mai corecți și mai decenți dintre candidați,

Alexandru RUJA