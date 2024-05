Au început conferințele preoțești în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Marți, 28 mai 2024, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, au început conferințele preoțești de primăvară, prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului. La conferința preoțească de ieri au participat cei peste 250 de preoți din protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar. Referatul conferinței s-a intitulat „Lucrarea social-filantropică a Bisericii. O Biserică mereu vie prin membrii săi, relevantă prin faptele sale pentru oameni și comunitățile lor” și a fost susținut de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar.

„Conferințele preoțești de primăvară, consacrate Anului Omagial al îngrijirii bolnavilor în Patriarhia Română și a Anului comemorativ al Sfinților tămăduitori doctori fără de arginți, debutează cu conferința ce are loc în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare și reunește protopopiatele Baia Mare, Lăpuș și Chioar, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Peste 250 de preoți de la toate parohiile și împreună cu ei și preoții caritativi, preoții din instituțiile militare, preoții care lucrează în învățământul teologic sau în școlile de stat. Este o conferință care urmărește să facă legătura dintre sectorul social-filantropic al Bisericii sau iubirea samariteană a Bisericii, activitatea milostivă și samariteană a Bisericii cu lumea medicală, cu îngrijirea bolnavilor, ocrotirea acestora în sistemul de sănătate. Este foarte important să se facă această legătură, deoarece este atât de multă suferință în lume, suferință de toate felurile, suferință din cauza bolii, suferință din cauza abandonului, suferință din cauza conștiinței tulburate. Deci, este suferință trupească și suferință sufletească. Medicina, știința medicală, abordează vindecarea omului și a trupului său și repară ceea ce poate repara știința medicală, lucrurile ce sunt bolnave, organele care sunt bolnave în trupul omului. Niciodată, însă, nu poate vindeca sufletul lui rănit. Și aici este lucrarea Bisericii noastre Ortodoxe Române, care, iată, s-a și aplecat asupra acestui aspect prin proclamarea anului 2024 ca An omagial al îngrijirii bolnavilor. Este foarte important să vindecăm omul integral. Mântuitorul, când a făcut vindecări, vindecările pe care le-a făcut Mântuitorul sunt minuni, minunile sunt atunci când imposibilul devine posibil, deci Mântuitorul a vindecat boli pe care nu le puteau vindeca medicii. Și înainte de a vindeca trupul, care era slăbit sau îmbolnăvit din cauza unor derapaje de la viața umană plenară sau din cauza unor păcate, vindeca sufletul. Deci, vindeca omul integral. Această putere, această minune, puterea de a face minuni a transmis-o Mântuitorul Bisericii, Sfinților Părinți, tuturor Sfinților, care sunt făcători de minuni, și unii sunt doctori fără de arginți și tămăduitori în chip minunat. A transmis-o Bisericii și preoții lucrează cu puterea lui Hristos și cu darul Duhului Sfânt lucruri minunate, prin faptul că săvârșesc taina Sfântului Maslu, că fac dezlegări celor bolnavi. Înșiși medicii, uneori, când nu mai găsesc soluții, pentru vindecare unor bolnavi, le spun să se adreseze preoților, și de multe ori sunt cazuri minunate în care persoane pierdute din punct de vedere medical sunt salvate prin miracol. Cum a fost, de exemplu, Părintele Serafim de la Rohia, contemporan cu noi, starețul nostru, care a fost trimis de medici acasă să se pregătească mănăstirea pentru înmormântare și Părintele s-a dus la Maica Domnului, s-a rugat îndelung, cu credință și nădejde, și i-a cerut în taină să-i dăruiască sănătatea dacă este nevoie de el aici, dacă nu, este pregătit să plece. Și a mai trăit 30 de ani după ce știința medicală l-a declarat pierdut. Iată rostul și folosul rugăciunilor în Biserică și efectul lor minunat și minunea care se petrece între Dumnezeu, între Iisus Hristos, între Maica Domnului și oamenii bolnavi, care se roagă cu credință. Mamele pentru copii, părinții care-și plâng suferința copiilor cu o durere nemărginită. Când se adresează Maicii Domnului, îi ascultă. În anul acesta, conferința a fost alcătuită de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă și abordează relația dintre sectorul social-filantropic al Bisericii și lumea medicală. E foarte important acest subiect. În anul acesta Episcopia noastră a zugrăvit icoana minunată a Maicii Domnului ocrotitoarea și vindecătoarea bolnavilor. Este, propriu-zis, icoana Izvorul Tămăduirii. Este icoana Anului omagial în Episcopia Maramureșului și Sătmarului. Va tipări o carte pentru bătrâni și bolnavi cu scris mare, o cărticică de rugăciuni cu scris mare, iar preoții sunt îndatorați să cerceteze anul acesta pe toți bolnavii, să-i ajute pe cei care n-au pe nimeni, căci le sunt plecați copiii sau nepoții în străinătate, în lumea largă, în Europa și în toată lumea. Ei, personal, să-i ia cu mașina și să-i ducă la medic să-i îngrijească și apoi să-i cerceteze și să-i viziteze și să-i ajute să-și ia medicația, pentru că preotul nu este doar sacerdot, este și învățător, este și judecător, dar este și doctor de suflete, doctor duhovnicesc și vindecător de suflete prin darul lui Hristos. Mulțumim Bunului Dumnezeu că, iată, am respectat tradiția, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, urmată de slujba Te-Deum-ului, sunt 103 ani de la nașterea Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, care s-a născut în 28 mai 1921 și am săvârșit și slujba Parastasului împreună cu Ierarhii și tot clerul spre veșnica pomenire și nesfârșita amintire a preaiubitului nostru Arhipăstor și Părinte Înaltpreasfințitul Justinian. Suntem în Lumina Învierii și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Sfânta Liturghie Arhierească

Este o tradiție ca toate conferințele preoțești să înceapă cu o Sfântă Liturghie Arhierească, săvârșită, de fiecare dată, de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, înconjurat de un sobor de preoți, din care au făcut acum parte Arhim. Dr. Casian Filip, vicar eparhial administrativ, Protos. Serafim Bilț, eclesiarhul Catedralei, Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare, Pr. Dr. Florin Stan, protopopul de Lăpuș, Pr. Ciprian Coza, protopopul de Chioar, Pr. Drd. Adrian Dobreanu, directorul media on line, Arhid. Gherasim Nap, șeful de cabinet al Arhiereului Vicar, Arhid. Vasile Pop, consilier eparhial pentru protocol, Arhid. Ioan Onuț Păcurar, referent secretariat, Diac. Alexandru Cupșinar.

Răspunsurile la Sfânta Liturghie au fost date de preoți, diaconi și citeți din strana Catedralei.

La încheierea Sfintei Liturghii a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra membrilor întregii adunări și de ajutor pentru buna desfășurare a lucrărilor conferinței.

Parastas de pomenire

Rugăciunile au continuat cu un parastas de pomenire a Înaltpreasfințitului Părinte Arhiepiscop Justinian, care în urmă cu 103 se năștea în localitatea Plopiș, și cu un scurt moment de evocare a personalității sale.

Conferința preoțească

Prezidată de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, conferința preoțească de primăvară a avut ca temă „Lucrarea social-filantropică a Bisericii. O Biserică mereu vie, prin membrii săi, relevantă prin faptele sale pentru oameni și comunitățile lor” și a fost susținut de Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic și misionar.

„În referatul conferințelor preoțești, anul acesta am tratat tema lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii. În această luvcrare social-filantropică și medicală a Bisericii am subliniat faptul că Biserica, în multitudinea și totalitatea activităților sale social-filantropice și medicale, are foarte multe instituții, foarte multe proiecte și foarte multe persoane angrenate în această activitate. Aceste trei linii au fost ca un fir roșu al referatului cu titlul de mai sus. Am subliniat, în primul rând, faptul că din totalitatea persoanelor implicate proiectele social-filantropice, peste 80% sunt voluntari, ceea ce spune foarte mult despre filantropic Bisericii, care este interpretată în spiritul Evangheliei, ca o manifestare de iubire față de semenii noștri, asemănându-ne astfel cu Dumnezeu, Care, din iubire milostivă față de oameni, S-a Întrupat. De asemenea, am subliniat faptul că din totalitatea proiectelor pe care le desfășoară Biserica, în cele patru moduri de finanțare, iarăși procentul de finanțare proprie a Bisericii este de peste 80%, chiar dacă are proiecte pe care le desfășoară cu finanțare externă, cu finanțare mixtă sau alte forme de finanțare. De asemenea, un punct foarte imporant al lucrării de astăzi a fost misiunea și importanța preotului de spital. La această temă am subșoniat faptul că în proiectul eparhial al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului avem un proiect cadru ca în fiecare spital unde avem preoți capelani și nu numai, ci în toate spitalele din cuprinsul Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, din cele două județe, să facem în fiecare dintre cele patru posturi ale anului liturgic Taina Sfântului Maslu în spitale cu minim 7 preoți, iar în spitalele județene cu preoți după numărul secțiilor spitalelor, așa încât, după terminarea Sfântului Maslu, preoții să se deplaseze pe fiecare secție și să îi ungă cu untdelemn sfințit pe toți bolnavii aflați pe patul spitalelor în suferință, astfel aducându-le o mângâiere. Titlul acetui proiect cadru este „Taina Sfântului Maslu, taina vindecării”.

Pr. Ciprian Coza, protopopul Chioarului: „Cu binecuvântarea și sub îndrumarea Preasfințitului Părintele nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, ne-am adunat astăzi în conferință de primăvară la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, cele trei protopopiate: Baia Mare, Lăpuș și Chioar. Ne aflăm în Anul omagial al pastorației și îngrijirii bolnavilor și îndemnul pe care ni-l dă Mântuitorul nostru Iisus Hristos, <<întrucât ați făcut unora din aceștia prea mici ai mei frați, Mie Mi-ați făcut>>, este îndemnul pe care fiecare păstor de suflete îl pune mai mult ca niciodată în aplicare. În Protopopiatul Chioar avem un parteneriat cu Banca de Alimente din județul Maramureș, unde, până în acest moment, de la începutul anului, 48 de parohii, prin implicarea directă a preoților parohi și a voluntarilor tineri din cele 48 de localități, au beneficiat de un ajutor consistent, atât de alimente, produse neperisabile, cât și de multă pastorație spirituală din partea preoților parohi. Nădăjduim, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, ca Taina Sfântului Maslu, pe care am intesificat-o până acum în Postul Învierii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, precum și în celelalte trei posturi care vor urma, să aducă multă alinare sufletească oamenilor bolnavi, atât tinerilor, cât și persoanelor vârstnice. Totodată, preocuparea preoților, având în vedere că din localitățile noastre sunt plecați foarte mulți tineri peste hotare, iar cei bătrâni au rămas singuri acasă, acum, în această perioadă, se intensifică mai mult ca niciodată vizitarea celor în vârstă, ajutându-i cu tot ce este nevoie, chiar cu un sfat, în unele situații preoții chiar ducându-i la spitale pentru problemele de sănătate pe care le au. Îi mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate și nădăjduim în ajutorul cel nemăsurat al Lui.”

Pr. Fabian Coroian, protopopul de Baia Mare: „Cu ajutorul lui Dumnezeu ne găsim la conferința preoțească de primăvară, cu tema despre vindecarea celor bolnavi și în suferință, unde exemplul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Care a vindecat pe cei bolnavi, pe cei în necazuri și pe cei în suferință, așa cum a fost și tema Evangheliei din duminica ce a trecut, duminica a patra după Sfintele Paști, când Hristos Mântuitorul, la scăldătoarea Vitezda, a vindecat pe acel slăbănog de 38 de ani, atât de boală trupească, cât și de boală sufletească, ce a fost singurătatea în care trăia. Hristos, capul Bisericii, ne-a dat acest exemplu prin puterea lui dumnezeiască, iar Biserica, urmând lui Hristos, a venit întotdeauna în sprijinul celor bolnavi, în necazuri și suferință, încă de la începuturile ei, pe lângă biserici, în așa numite bolnițe. Au fost cele care au îngrijit și în aceste locuri au fost îngrijiți cei bolnavi. Dintotdeauna, chiar și în timpul regimului comunist, Biserica a fost alături de credincioși, de cei bolnavi, în suferință, deoarece la patul celor bolnavi preotul întotdeauna a fost prezent prin rugăciune, prin Taina spovedaniei și a Împărtășaniei, drept merinde spre viața veșnică. În cadrul Protopopiatului Baia Mare, anul acesta s-au desfășurat unele activități în sprijinul celor bolnavi, și anume: prin spitale, precum și la azilul de bătrâni, a fost desfășurată și pornită prin grija sectorului social-filantropic, a Părintelui Arhimandrit Ioachim Tomoiagă, o adevărată sprijinire a celor bolnavi. S-a făcut Taina Sfântului Maslu în toate cele trei spitale din Baia Mare, iar Protopopiatul are în grijă preoți care slujesc la aceste spitale, precum și la azilul de bătrâni de la Baia Sprie. În sprijinul celor în suferință, în necazuri și nevoi întotdeauna Biserica este aproape prin acele colecte care s-au făcut: „Îmbracă un copil de sărbători”, „Ghiozdanul micului creștin”, iar Parohia Sfântul Iosif Mărturisitorul are o cantină, unde 100 de creștini mai puțin ajutorați servesc masa o dată pe săptămână. Mai sunt și alte acțiuni pe care preoții din Protopopiatul Baia Mare le desfășoară, mai ales în ajunul sfintelor sărbători mari, cum a fost sărbătoarea Nașterii Mântuitorului, sărbătoarea Sfintelor Paști și altele, unde vin prin ajutoare directe, prin colecte pe care le fac în sprijinul celor în necazuri, în suferințe și nevoi. Nădăjduim că Dumnezeu ne va ajuta ca și în continuare să putem să dezvoltăm acest sector de ajutorare a celor bolnavi și a celor în suferință, deoarece menirea Bisericii aceasta este, de a veni în sprijinul celor în necazuri, de a vindeca bolile sufletești și, prin știința medicilor, a celor trupești, Dar mai ales prin harul, puterea și lucrarea lui Dumnezeu, Care dă și medicilor această putere și preoților prin rugăciunile lor, împreună cu cei bolnavi, mai ales prin taina vindecării, Taina Sfântului Maslu și cum Însuși Mântuitorul cere prin glasul Apostolului Iacob, „dacă este cineva bolnav dintre voi să cheme preoții Bisericii, să se roage pentru el, ungându-l cu untdelemn în numele Domnului și rugăciunea credinței va mântui pe cel bolnav.”

În timpul conferinței au vorbit la tema dezbătută mai mulți preoți, iar Preasfințitul Părinte Episcop Iustin a făcut comunicări de ordin administrativ bisericesc, pastoral-misionar și cultural-teologic.

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”