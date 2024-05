Avem două războaie în curs? Greșit. Avem zeci

Faptul că televiziunile și presa se raportează aproape exclusiv la războiul din Ucraina și la cel din Fâșia Gaza ca fiind singurele conflicte de pe Terra, cu câte o știre vagă din Africa, prost explicată, ne face să credem că la acest moment, avem două conflicte armate mari și late în lume. Nimic mai greșit. Sunt zeci.

Am consultat site-ul Academiei de Drept Internațional și a Drepturilor Omului de la Geneva, pentru o situație la zi a conflictelor de pe Planetă. Recunoaștem, am fost surprinși să constatăm că am rămas aceiași omuleți mici și răi care se omoară între ei din varii motive, unele de neînțeles. În cazul animalelor, e simplu, e supraviețuire, lanț trofic. În cazul nostru? Greu de explicat. În Orientul Mijlociu și Africa de Nord avem peste 45 de conflicte armate. Printre cei implicați sunt Cipru, Egipt, Siria, Irak, Israel, Libia, Maroc, Palestina, Turcia, Yemen și Sahara vestică. Evident, în spatele câtorva conflicte stau Mari Puteri, inclusiv cu “consilieri”. Africa are la rândul ei 35 de conflicte în curs. În Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Congo, Etiopia, Mali, Mozambic, Nigeria, Senegal, Somalia, Sudanul de Sud.

Asia are la acest moment 21 de conflicte armate. Afganistan, India, Myanmar, Pakistan, Filipine sunt implicate. Din păcate, Europa are propriile conflicte armate. Capul de afiș îl ține conflictul Ucraina-Rusia, dar tot Rusia are trupe în Transnistria, în Oseția și Abhazia, iar Armenia are în Nagorno Karabakh. Unele din conflictele armate sus amintite nu au loc între țări, ci între populații, regiuni, nu sunt internaționale. În cazul Americii de Sud, se petrece la fel în Mexic și Columbia. Sunt șase asemenea conflicte armate în America de Sud, la timpul prezent.

Foarte, foarte greu ai putea spune că Terra e un loc liniștit, ce așteaptă pașnică un contact cu alte civilizații. Ai putea spune că zone pașnice ar fi Australia și Oceania, la fel America de Nord, deși Statele Unite au parte constant de masacre și de probleme date de folosirea excesivă a armelor. Indiferent de care parte a legii. O mare parte a conflictelor de mai sus, deși generează victime și dezastre în țările implicate, au efecte neașteptate asupra Lumii în general. Reamintim, după războiul din Siria a început un exod, o mare migrație a populației de acolo spre Europa. S-a generat un val care a adus imigranți inclusiv din țări africane fără conflicte, aduși de secetă sau de foamete. Europa s-a trezit curtată neelegant de migranți ce forțau granițele. Problema e acum doar ascunsă sub preș, nu rezolvată. Conflictul din Ucraina a adus fugari ucraineni în toată Europa. Ba și ruși, care tac mâlc, au fugit de încorporare, de Rusia în general. Dar haideți să ascultăm istoria, fie ea scrisă de învingători. Actuala migrație nu e prima, nici ultima din istorie.

“Rolul barbarilor, în speță al valului germanic, a fost deosebit de important pentru această parte a lumii. Ciocnirea între “civilizația cetăților” și cea a triburilor a schimbat definitiv aspectul acestei lumi. A spune că a fost “bună” sau “rea” înseamnă a face judecări de valoare care nu își au locul în istorie și, mai mult, înseamnă să faci o istorie “a ceea ce ar fi putut să fie”, pe cât de inutilă, pe atât de înșelătoare”, conform paginii wikipedia despre Migrația popoarelor. Și totuși… Europa cea care a făcut cel mai mult rău și cel mai mult bine Terrei (sclavagism, colonizări, masacre, cruciade, inchiziții vs. descoperiri, cultură, mondializarea unor specii de plante ce ne-au schimbat viața – ceai, cafea, piper, cartofi, porumb etc) merită mai mult, și ăsta nu e un slogan politicianist din alegerile trecute, ci o realitate. Europa merită liniște, merită să se bucure de istoria sa milenară, de cultură, de bunăstare. Europa nu are nevoie de lagăre de imigranți, de o restartare dură a Credinței, a Culturii. Principiile importate din SUA gen politically correct și dictatura minorităților fac rău unei Europe care s-a erodat destul atât în dictaturi cât și în democrații. Prima democrație din lume, made in France, s-a făcut cu ghilotina, nu?

Așa că am trage și concluzia. Sigur, acceptând realitatea tristă a celor două Europe, cea bogată și cea săracă, cea care a înflorit și cea care ar accede, cea care s-a luptat în istorie “cu ea însăși” și cea care a stat pavăză tuturor migrațiilor și cuceririlor, de la marile migrații la ruși, tătari, turci, și iar ruși. Dar chiar și așa, Europa ar putea să pună pavăză năvălirilor, fie ele și cu substrat umanitar. Asta așa, ca o paranteză, ca să nu ajungă ( e acolo deja) ca imigranții de ieri să incendieze azi magazine, să suie pe stâlpi și să ceară mai mulți bani ca să poată să stea. Cât despre războaie, Europa cea odinioară autoritară le poate scoate, cu ghilimele, în afara legii. Boicot total, economic și nu numai, pentru cei care au chef să agite Lumea noastră nu foarte stabilă. Peste 110 conflicte armate deschise în lume la acest moment?!?