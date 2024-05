Apă/canal în curs, alte proiecte PNRR și AFM, la Rona de Sus

Comuna Rona de Sus are în curs lucrări la rețele de apă și de canalizare, în același timp desfășoară proiecte PNRR pentru monitorizare video, sisteme IT, un microbuz electric, dotare cu mobilier la școala gimnazială.

Primarul Alexa Semeniuc ne spune de asemenea că are de început și proiecte câștigate pe Fondul de Mediu, de la schimbarea lămpilor de iluminat public de-a lungul DN 18, cât și pe DJ 196A, apoi pe străzi secundare. Sunt depuse, la fel, proiecte de modernizare la două clădiri ale școlii. La fel, e câștigată finanțare pentru un centru de zi pentru copii.