Trei zile de adrenalină la Raliul Maramureșului / Program

Raliul Maramureșului se desfășoară și în acest an, în 31 mai și 1 iunie. Este etapa a treia din Campionatul Național Betano 2024. Eveniment organizat de Asociația Club Sportiv Dr. Brown’s, sub egida Federației Române de Automobilism Sportiv. Este cofinanțat de Consiliul Județean Maramureș, Primăria Municipiului Baia Mare, Primăria Municipiului Sighetu Marmației și Visit Maramureș.

Organizatorii propun pentru această ediție cinci secțiuni și 9 probe speciale. Lungimea totală a Planului Orar însumează 425,34 km, iar lungimea totală a Probelor Speciale totalizează 126,53 km.

La cel mai important eveniment din nordul țării vor fi prezente 53 de echipaje din șase țări, dar și 8 modele R5.

Printre favoriții etapei a 3-a se numără câștigătorul ediției anterioare, Simone Tempestini, sibianul Raul Badiu, dar și Martin Surilov, campionul în exercițiu al Bulgariei.

“Încă de la primul raliu, desfășurat în 1971, Gutinul a fost parte integrantă și a devenit proba regină a raliului. La ediția din acest an sportivii vor alerga din nou pe legendara probă. Iar de această dată, în premieră, la întoarcerea din Țara Maramureșului proba se va parcurge pe noapte! Cele două treceri peste Gutin vor fi despărțite de o Superspecială desfășurată în Sighetu Marmației.

A doua zi de concurs îi va regăsi pe piloți în frumoasa Țară a Chioarului, acolo unde se va alerga pe două probe extrem de tehnice, care în ultimii ani și-au câștigat un binemeritat loc între traseele emblematice ale raliurilor din România”, informează Asociația Club Sportiv Dr. Brown’s, organizatoarea competiției.

Program Raliul Maramureșului

• Vineri, 31 mai: ora 12.00 – Shakedown (Berința); ora 18.00 – start raliu (Baia Mare – Bulevardul Unirii, zona Sălii Sporturilor); ora 18.38 – SS 1 GUTIN (Baia Sprie, intersecția cu Șuior); ora 19.51 – SS 2 SS SIGHETU MARMAȚIEI (Sighetu Marmației); ora 21.44 – SS 3 MARA (Mara); ora 23.44 – sosirea concurenților în parcul închis din Baia Mare (Piața Libertății).

• Sâmbătă, 1 iunie: ora 09.30 – start ziua 2 (Baia Mare, Piața Libertății); ora 11.03 – SS 4 CORUIA 1 (Coruia); ora 11.56 – SS 5 CIOLT 1 (Ciolt); ora 13.11 – parc service Baia Mare (Bulevardul Unirii); ora 14.14 – SS 6 CORUIA 2 (Coruia); ora 15.07 – SS 7 CIOLT 2 (Ciolt); ora 16.22 – parc service Baia Mare (Bulevardul Unirii); ora 17.50 – SS 8 CIOLT 3 (Ciolt); ora 19.13 – SS 9 SS AEROPORT (Tăuții Măgherăuș, Aeroportul Internațional Maramureș); ora 19.30 – sosire festivă (Tăuții Măgherăuș, Aeroportul Internațional Maramureș); ora 20.08 – final raliu (Baia Mare, Piața Libertății); ora 21.45 – festivitate de premiere și conferință de presă (Baia Mare, Piața Libertății).

Străzi închise la Sighetu Marmației şi în judeţ

Pentru desfășurarea evenimentului Raliul Maramureșului, organizat de Asociația Club Sportiv Dr. Brown`s, în data de 31 mai la Sighetu Marmației traficul rutier va fi închis în intervalul orar 14 – 23:30 după cum urmează:

Str. Unirii – se închide sensul de mers de la sensul giratoriu CIL spre sensul giratoriu BIG; Sensul de mers dinspre BIG spre CIL rămâne deschis doar pentru traficul greu; Strada Unirii spre Liceul nr. 2 rămâne complet deschisă; Ieșirile din cartierul Unirii spre bulevardul Unirii se direcționează spre sensul giratoriu CIL; Ieșirea dinspre strada Popa Lupu va fi închisă; Strada Bogdan Vodă se închide în sensul giratoriu BIG; Traficul va fi redirecționat pe strada Gheorghe Șincai; Străzile Bogdan Vodă și Piața 1 Decembrie 1918 – segmentul dintre sensurile giratorii Pompieri și BIG se închid complet; Se închid străzile adiacente: Tudor Vladimirescu, Ion Buteanu, segment fosta piață de cereale, ieșirile din cartiere; Strada Traian și Bogdan Vodă din zona centrală se închid de la sensul giratoriu Pompieri până la strada de legătură din zona Primăriei și a aleii pietonale; Se închide traficul pe strada Dragoș Vodă de la sensul giratoriu Pompieri, până la intersecția cu strada Tisei; Strada Mihai Viteazu se închide până la intersecția cu strada Vasile Alecsandri; Strada Basarabiei rămâne deschisă pentru riverani, dar nu se va circula spre str. Mihai Viteazu; Strada George Coșbuc se închide pe sensul de mers spre str. Dragoș Vodă de la intersecția cu str. I.L. Caragiale; Strada Al. Ivasiuc se închide pe segmentul dintre sensul giratoriu Dragoș Vodă și intersecția cu str. Vasile Alecsandri; Ieșirea din cartierul Ivasiuc se va face spre str. Iuliu Maniu; Ieșirea de pe str. Tisei se va face spre zona Cămara, nu pe str. Mociulski.

În judeţ, vor exista restricţii de circulaţie în localitatea Berinţa, în 31 mai, în interval orar 10.30-16.30.

De asemenea, va fi închis, tot în 31 mai, DN 18, între orele 16.30-23.45, între sectorul de drum cuprins între km 15+000 (după ieşirea din Baia Sprie), şi km 38+000, în Mara, la Păstrăvăria Alex.l