Ziua a doua a conferințelor preoțești în Episcopia Maramureșului și Sătmarului

Miercuri, 29 mai 2024, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a prezidat ziua a doua zi a conferințelor preoțești de primăvară din Eparhie, care au avut loc în biserica „Duminica Tuturor Sfinților” din Negrești Oaș, cu participarea preoților din protoieriile Satu Mare, Carei și Oaș. Conferințele au început cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar, înconjurat de soborul preoților și diaconilor slujitori.

„Cea de a doua conferință din Episcopia Maramureșului și Sătmarului s-a desfășurat în Protopopiatul Oaș, în catedrala închinată cinstirii Duminicii Tuturor Sfinților, minunată zidire, ctitorie pentru veșnicie, și reunește preoții din protopopiatele Satu Mare, Carei și Oaș, aproximativ 180 de preoți din cele trei protopopiate. Așa cum s-a statornicit tradiția noastră, împărțim la conferințe preoții în trei grupe, trei serii: zona Baia Mare, Chioar, Lăpuș, județul Satu Mare, care are trei protopopiate în total și zona Sighet-Vișeu, Maramureșul istoric sau Voievodal, care reunește preoții din acea parte a Eparhiei, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Conferința de primăvară de anul acesta este consacrată, așa cum este, de fapt întregul an, îngrijirii bolnavilor, pentru că anul 2024 este în Patriarhia Română Anul omagial al îngrijirii bolnavilor și Anul comemorativ al Sfinților tămăduitori doctori fără de arginți. Este important ca să înțelegem legătura dintre vindecarea sufletească și vindecarea trupească. Sunt legate una de alta. Ne-o dovedește Mântuitorul când spune, de fiecare dată când face o vindecare, îndrăznește fiule sau ,fiică, ți se iartă păcatele tale sau fiule ești dezlegat de păcatele tale. Deci, prima dată vindecă sufletul și ființa interioară a omului și apoi îi redă integritatea fizică, adică vindecă partea exterioară bolnavă în diferite forme. Societatea de astăzi este o societate care se confruntă cu multă suferință, abandon, singurătate, bătrânețe, umilință, suferință. Toate formele și categoriile. Și atunci Biserica lui Hristos, după pilda samarineanului milostiv, și preotul, care este trimis să boteze, să propovăduiască, să lumineze și să conducă pe credincioși pe calea mântuitorii, este dator să se aplece și asupra problemelor de fiecare zi ale credincioșilor pe care-i păstorește. Și anume, acum când lumea este într-o mișcare continuă, foarte mulți din frații noștri sunt plecați în toată lumea, rămânând acasă bătrânii, uneori bolnavi, dar mai ales singuri, preoții trebuie, cum se cuvine, să-i cerceteze, să-i ajute, să-i asiste, să le mângâie singurătatea, să le aducă cele necesare. Preoții, desigur, prin consiliul parohial și prin voluntarii parohiei, care are mai multe posibilități preotul decât oricare alt responsabil dintr-o comunitate ca să intervină prin cei cu care lucrează și să arate în acest fel că nici cei bătrâni, nici cei abandonați, nici cei singuri nu sunt lipsiți de iubirea lui Dumnezeu și de purtarea Lui de grijă. Preotul, când binecuvintează, mâinile sale sunt mâinile lui Dumnezeu. Când gura preotului vorbește este gura inspirată de Dumnezeu. Când picioarele preotului merg spre cei care au nevoie de ajutor și de asistență sunt picioarele blândului și bunului samarinean. Aceasta este lucrarea Bisericii și în acest an în Episcopia Maramureșului și Sătmarului se desfășoară, ca în întreaga Biserică Ortodoxă Română, un proiect amplu. Printre cele mai importante lucruri sunt săvârșirea în fiecare parohie sau în parohiile unite a Tainei Sfântului Maslu de cât mai multe ori pentru oamenii care au nevoie de vindecare sufletească și trupească. Apoi, la nivel eparhial, prin sectorul social-filantropic, avem un proiect care prevede ca în fiecare spital din Eparhie, atât în cele în care avem asistență religioasă, cât și în cele în care nu avem, să se săvârșească de către mai mulți preoți, adesea a fost Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Taina Sfântului Maslu și în acest fel venim în întâmpinarea suferinței umane. Apoi, vom tipări o cărticică de rugăciuni cu scris mare pentru bătrâni și bolnavi în anul acesta, tocmai pentru ca să le-o punem la dispoziție în mod gratuit tuturor bătrânilor pe care îi au în grijă și bolnavilor care sunt în spitale. Dăm slavă lui Dumnezeu că preoții sunt prezenți, vin cu bucurie la această întâlnire, care ne ajută să înțelegem care este dimensiunea pastorală, socială și culturală a slujirii preoțești și care este, de fapt, temelia slujirii. Pastorația de ieri, de azi și dintotdeauna, spun adesea, este suferința umană, singurătatea și abandonul. Atunci, și aici, și acum, putem fi credibili când înțelegem acest lucru și Biserica este mamă și poartă de grijă de toții fiii duhovnicești. Dăm slavă lui Dumnezeu că, după tradiție, am săvârșit și Sfânta Liturghie, Preasfințitul Timotei, de obicei, săvârșește Sfânta Liturghie și slujba Te-Deum-ului, după care lucrările s-au desfășurat după rânduială, conferința fiind alcătuită de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă, consilier social-filantropic eparhial.”

Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social-filantropic: „În sesiunea conferințelor de primăvară m-am referit la lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii, care, pe de o parte, am arătat că multitudinea activităților social-filantropice ale Bisericii, precum și faptul că, într-un procent covârșitor, peste 80% din activitățile filantropice și medicale, sunt susținute de către Biserică din fonduri proprii, pe de o parte, și pe de altă parte, cu personal implicat voluntar în același procent de peste 80%, ceea ce arată că Biserica își manifestă acest act de filantropie, care este, de fapt iubirea milostivă față de om, îndeplinind întru totul preceptele evanghelice, preceptele creștinești. Am subliniat, de asemenea, în contextul Anului omagial al îngrijirii persoanelor bolnave, importanța preotului în instituțiile spitalicești. Și asupra acestui punct, pe lângă partea teoretică, noi ne-am exprimat și într-un mod practic, și anume, în proiectul eparhial am cuprins un program cadru prin care ne propunem și am început deja în Postul Sfintelor Pătimiri, să săvârșim Taina Sfântului Maslu în fiecare spital din cele două județe, Maramureș și Satu Mare, și vom continua în toate posturile din anul liturgic, împlinind astfel purtarea de grijă față de cei aflați pe patul de suferință, de cei bolnavi.”

Pr. Marcel Malanca, protopopul Oașului: „Catedrala <Duminica Tuturor Sfinților>>, frumoasa catedrală a Țării Oașului, târnosită la 1 iulie 2012 de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a găzduit astăzi conferința de primăvară, cu participarea preoților din toate cele trei protopopiate ale județului Satu Mare, în prezența și după săvârșirea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, în prezența Preasfințitului Părinte Iustin, Întâistătătorul și Arhipăstorul nostru duhovnicesc al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, care, de altfel, a și prezidat această conferință în cadrul Anului omagial al îngrijirii și pastorației bolnavilor. Este un prilej deosebit. Cu toții, preoți și, alături de noi, credincioșii noștri, este un prilej și o ocazie să dăm o atenție sporită îngrijirii bolnavilor. Biserica este, probabil, singura instituție care se preocupă de ființa umană în integritatea ei, astfel, așa cum spune Cartea Eclesiastului, nu te teme a te îngriji de cei bolnavi, căci întru această faptă vei găsi iubire. Ne preocupă grija pentru cei bolnavi, frații noștri, pentru că, la judecata finală, cuvintele Mântuitorului vor răsuna: bolnav am fost și M-ați cercetat. Desigur este cel personal, fiecare dintre noi ne aflăm la un moment dat în momente de suferință și avem nevoie de grija și de dragostea fraților noștri. Și, desigur, este cel a exemplului: Însuși Mântuitorul neputințele noastre le-a luat și bolile noastre le-a tămăduit. Așa că suntem datori și Îi cerem lui Dumnezeu binecuvântare ca să împlinim tot lucru cel bun spre grija și ocrotirea bolnavilor și a fraților noștri.”

Pr. Florian Mocan, protopop de Carei: „În Protopopiatul Carei avem peste 38.000 de credincioși. Din nefericire, peste 60% din aceștia sunt persoane vârstnice, persoane care au nevoie și de îngrijiri. Preoții noștri sunt foarte implicați în foarte multe activități social-filantropice, care vin exact în sprijinul persoanelor bolnave și persoanelor care au nevoie de sprijin din partea cuiva și de cele mai multe ori consider că sprijinul trebuie să fie din punct de vedere material. Chiar și un cuvânt este de mare folos. Îmi aduc aminte de bunicul meu, care era pe patul de suferință și, când l-am întrebat ce să-ți dau, mi-a răspuns: un cuvânt bun. Așadar, rolul preotului este covârșitor în ajutorul persoanelor aflate pe patul de suferință. Preoții noștri sunt foarte implicați și avem foarte mulți preoți care și-au format un obicei din a ajuta și a veni în sprijinul persoanelor bolnave, cercetează în mod regulat persoanele în vârstă, persoanele bolnave și este de mare folos pentru aceștia. A rânduit Bunul Dumnezeu ca anul acesta, prin protopopiatul nostru, să reușim să obținem toate documentele pentru acreditarea unui centru de zi. Astfel, cu binecuvântarea Preasfințitului nostru Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, în cadrul Protopopiatului Carei, începând din luna martie, avem un centru de zi pentru persoane vârstnice pus sub oblăduirea Maicii Domnului, care vine în sprijinul persoanelor în vârstă, persoanelor bolnave, oferind asistență social-filantropică și o masă caldă pe zi. Dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste realizări și ne rugăm ca Dumnezeu să ocrotească și să vină în sprijinul persoanelor bolnave și în suferință.”