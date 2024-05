Bunuri contrafăcute în valoare de peste 58.000 de lei, indisponibilizate de poliţişti

În cadrul acțiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Maramureș, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Baia Mare, au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară și două percheziții auto, la persoane cercetate pentru comiterea infracțiunii de punerea în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare.

Activitățile au fost desfășurate la imobilele și autovehiculele deținute și folosite de două persoane, cu vârste de 39 și 49 de ani, despre care există bănuiala că, prin intermediul unor platforme de socializare, dar și în mod direct, ar fi comercializat produse de înfrumusețare și obiecte de îmbrăcăminte, susceptibile că ar fi fost contrafăcute, fiind vătămate drepturile de proprietate industrială ale titularilor de marcă.

În urma activităților procedurale, de la locațiile percheziționate, au fost ridicate, în vederea continuării cercetărilor, două medii de stocare IT și au fost descoperite și indisponibilizate diferite bunuri, respectiv 93 de bucăți recipiente de parfum, 10 căști audio, 15 perechi de ochelari de soare și 85 de bucăți de obiecte de îmbrăcăminte, toate purtând însemnele unor mărci de renume.

Valoarea acestora se ridică la aproximativ 58.500 de lei.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale, stabilirea întinderii prejudiciului cauzat titularilor de marcă și pentru identificarea și tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor implicate în activitățile ilicite.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul tehnicienilor criminaliști și luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale Maramureș.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.