Doru Dăncuș, primarul interimar al municipiului Baia Mare: „Readucem Lacul Bodi din Ferneziu pe harta obiectivelor turistice din Baia Mare!”

Obiectivele turistice din Baia Mare redevin o prioritate pentru administrația locală. Primarul interimar Doru Dăncuș are în plan reabilitarea unora dintre cele mai cunoscute zone de agrement prin parteneriate public-private, dar și cu ajutorul asociațiilor și instituțiilor locale. Prezent la Congresul AGVPS din România, alături de deputatul Gabriel Zetea și senatorul Sorin Vlașin, primarul interimar i-a felicitat pe membrii Asociației Generale a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi pentru prezența lor tot mai constantă în protejarea naturii și a mediului înconjurător.

Lacul Bodi din Ferneziu redevine o atracție pentru băimăreni, dar și pentru turiști

„Baia Mare, Maramureșul și România au fost binecuvântate de Dumnezeu cu cea mai frumoasă față a naturii și este de datoria tuturor, administrații, asociații sau simpli cetățeni, să o conservăm și protejăm aceste locuri. Lacul Bodi din Ferneziu și cabana de la lac, cândva o perlă a municipiului Baia Mare, au ajuns azi o paragină. Zona a fost uitată de mult de toți cei care au administrat domeniul public și s-a degradat constant. Acest lucru, însă, poate și trebuie să se schimbe! I-am lansat domnului președinte Botiș, dar și celor prezenți, o propunere de colaborare pentru realizarea unui parc cinegetic la Lacul Bodi și, implicit, valorificarea patrimoniului nostru și repunerea acestei zone minunate pe circuitul turistic. Începem în curând procedeele, realizarea documentațiilor necesare și pașii pe care îi avem de făcut pentru a pune acest proiect în linie dreaptă, să îl putem realiza în cel mai scurt timp posibil”, a declarat Doru Dăncuș, candidatul PSD pentru funcția de primar al municipiului Baia Mare.

Turismul din Baia Mare revine la viață: municipiul a fost declarat stațiune turistică de interes național

De câteva luni, municipiul Baia Mare a fost declarat stațiune turistică de interes național prin Hotărâre de Guvern. Alături de echipa sa de profesioniști, candidați pentru Consiliul Local Baia Mare, primarul interimar Doru Dăncuș are în plan realizarea unor programe și proiecte care să valorifice turismul din municipiul nostru, respectiv reabilitarea și reamenajarea zonelor de agrement existente, dar și crearea unor noi astfel de obiective.

„Este un titlu demn de orașul nostru, însă pe care trebuie să îl valorificăm. Împreună cu echipa mea, cu ajutorul profesioniștilor și al oamenilor care își doresc mai mult pentru orașul nostru și prin parteneriate public-private am încredere că vom readuce la viață obiectivele turistice și, implicit, turismul din Baia Mare!”, a conchis primarul interimar al municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, candidatul PSD pentru primărie la alegerile locale din 9 iunie.

