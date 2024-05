Entuziasmantă revedere după 57 de ani de la absolvirea Liceului din Vișeu de Sus

La nici doi ani de la ultima întâlnire, absolvenții de acum 57 de ani ai Liceului de cultură generală din Vișeu de Sus ce poartă numele primului Domn al Moldovei slobode “Bogdan Vodă”, ne-am întâlnit pentru a opta oară, de la data finalizării cursurilor acestuia în anul 1967. Această generație cu realizări remarcabile din rândul căreia mulți sunt absolvenți de studii superioare, o bună parte au ocupat funcții de conducere la diferite eșaloane, alții fiind plecați în alte țări unde și-au îndeplinit îndatoririle cu mult succes, ducând faima școlii românești din anii ‘70 ai secolului trecut peste fruntarii. Promoția noastră a numărat 141 de absolvenți ai studiilor liceale, dintre care până la data acestei întâlniri au trecut la Domnul 49 dintre colegi, iar din rândul profesorilor 16. Celor plecați le păstrăm o vie și pioasă amintire. Din rândul celor rămași în viață au răspuns invitației 36 de colegi, iar dintre foștii profesori 2, Laurenția Boldor și Aurel Ghilezan. În ultima zi de sâmbătă a lunii mai a acestui an, la ora 9 și 45 de minute, clopoțelul a sunat din nou după 57 de ani, iar după intrarea în sala de clasă, le-a fost adresată urarea „Bun venit”, ora de Dirigenție a început cu rugăciune, iar apoi s-a păstrat un moment de reculegere în memoria celor trecuți în eternitate, după care a răsunat imnul tineretului studios de pretutindeni „Gaudeamus igitur”.

Strigarea catalogului s-a făcut alternativ de către cei doi profesori prezenți în lipsa Diriginților celor 5 clase, dintre care 3 au plecat pe drumul fără întoarcere, iar unul nu a putut să fie prezent. Au urmat trei ceasuri de amintiri în care foștii colegi azi pensionari, și-au făcut cunoscute realizările, precum și neîmplinirile ce le-au stat în față în ultimele peste cinci decenii și jumătate. Dangătul clopotelor bisericii cu hramul „Sfântul Nicolae” ne-au chemat la ora 13, 00 la Parastasul de pomenire ce s-a săvârșit în memoria profesorilor și colegilor, plecați în marea călătorie, iar la final s-a cântat „Veșnica Pomenire”, precum și imnul învierii „Hristos a Înviat din morți”. La ora 14.00 am fost așteptați cu mesele întinse la Restaurantul „Cerbu”, unde pe lângă cei prezenți la ora de Dirigenție au venit și o parte din soții sau soțiile colegilor noștri, aici pe lângă mesele îmbelșugate și-au făcut loc muzica și voia bună, care au dat farmec întâlnirii. Șueta a continuat cu remarci la adresa generației noastre despre care s-a convenit că a fost una responsabilă, unită, numeroasă și cu precădere valoroasă, precum și contribuția dascălilor de excepție pe care i-am avut, care au contribuit decisiv la devenirea noastră ulterioară și cu precădere la ridicarea prestigiului a noastrei Alma Mater Liceul teoretic din Vișeu de Sus ce poartă pe frontispiciu numele întemeietorului Moldovei „Bogdan Vodă”. S-au adresat mulțumiri organizatorilor întâlnirii Ing. Ilie Tomoiagă și Jr. Vasile Coman pentru strădania desfășurării acesteia în cele mai bune condiții. Întâlnirea din acest an a fost plină de emoții, presărată cu șuvoaie de amintiri, o caldă revedere cu clipe de neuitat și buchete de speranțe. Am convenit la unison ca viitoarea întâlnire să o avem în ultima zi de Sâmbătă din luna Mai a anului 2027.

„Fugit irreparabile tempus” ne-am despărțit încredințați fiind că realizările generației noastre constituie un exemplu demn de urmat și cu speranța că vor fi depășite de generațiile care vin și cărora le sunt deschise porțile afirmării. Cu emoție ne îndreptăm cu gândul la viitoarea noastră întâlnire, pe motiv că fără veste am devenit mai înțelepți, iar rândurile noastre efectiv s-au subțiat an după an.

Jr. Vasile COMAN, VIȘEU DE SUS