Gabriel Ștețco, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș: 5000 de locuri de muncă bine plătite pentru maramureșeni, creștem nivelul de trai și salariul mediu din Maramureș

Maramureșul este un județ cu oameni muncitori. O spune tradiția, dar și statisticile oficiale care ne plasează sub media națională a șomajului. Cu toate acestea, salariul mediu din județ nu este suficient de atractiv pentru tineri, familii sau specialiști.

„În trei ani și jumătate de administrație liberală, salariul me­diu brut a crescut de la 4.181 (un îngrijorător loc 40 între județele României) la 6.422. Este un început bun, o creștere de 10 locuri, care pune Maramureșul deasupra vecinilor Sălaj sau Bistrița-Năsăud. În următorii 4 ani, vrem să creștem, prin investiții și atragere de angajatori de calibru, salariul din Maramureș peste media națională, pe locul 2 în regiunea Nord-Vest, după Cluj. Acest obiectiv va fi susținut prin atragerea investițiilor de 200 de milioane de euro în parcurile industriale, care vor genera peste 5000 noi locuri de muncă bine plătite și vor sprijini dezvoltarea economică sustenabilă”, transmite Gabriel Ștețco.

Dincolo de crearea de locuri de muncă în industrii cu valoare adăugată, Gabriel Ștețco, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș, împreună cu echipa sa, a cuprins în Planul de proiecte pentru Maramureș:

• Organizarea de sesiuni de informare și sprijin trimestriale pentru micii producători care vor să se asocieze în deschiderea de centre de depozitare și procesare.

• Susținerea și promovarea meșteșugurilor și tehnicilor tradiționale și artizanale, prin valorificarea patrimoniului cultural local în turism și educație.

• Măsuri urgente pentru conservarea, restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural material și imaterial din localitățile aflate în apropierea ariilor protejate.

• Programe de finanțare pentru tineri antreprenori și afaceri de familie în domeniul turismului și alimentației.

„Am început și voi duce la capăt pentru toți maramureșenii proiectele pe care le-am demarat împreună cu Ionel Bogdan, candidatul PNL la funcția de primar al Municipiului Baia Mare, care vizează dezvoltarea economică a județului nostru”, afirmă Gabriel Ștețco, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș.

Primul investitor străin care a fost anunțat deja oficial că va investi în Maramureș este grupul Karl Mayer

”Prin munca echipei de la Consiliul Județean, condusă de președintele Ionel Bogdan, am reușit să aducem în Maramureș cel mai mare investitor din ultimii 15 ani. Grupul german Karl Mayer a decis să investească în județul nostru circa 25 de milioane de euro pentru început, urmând ulterior să își extindă capacitatea de producție”, transmite Gabriel Ștețco.

Grupul de firme german Karl Mayer este unul dintre liderii de piață în construcția de mașini textile, cu 207.000 de angajați și colaboratori în toată lumea. Unul dintre punctele de lucru pe care le deschid în Baia Mare se află pe platforma IMMUM, este vorba despre două hale de 5850 mp, în care vor produce role echipament CNC pentru industria textilă și alte componente.

Printre cele mai importante investiții în acest sector se enumeră:

• Șapte parcuri industriale de specializare inteligentă în Baia Sprie, Fărcașa, Șomcuta Mare, Târgu Lăpuș, Mireșu Mare, Bogdan Vodă și Giulești, pentru care am atras peste 100 de milioane de euro. Investitorii pot beneficia de granturi între 200.000 și 2,5 milioane de euro.

• Incubatorul de afaceri în domeniul IT & C, industrii creative și alte domenii de specializare inteligentă, dezvoltat prin supraetajarea Bibliotecii Județene „Petre Dulfu” din Baia Mare. 35 de tineri antreprenori vor putea beneficia aici de granturi de 3 milioane de euro.

• Proiectul complementar Campusului pentru învățământ dual la Baia Sprie. Cea mai importantă realizare în domeniul educaţiei din ultimele decenii pentru judeţul Maramureş, în valoare de 28 de milioane de euro, se concentrează pe pregătirea tinerilor care urmează să ocupe un loc de muncă în economia locală.

