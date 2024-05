Președintele Comisiei Juridice din Senat: Educația este un factor important în combaterea traficului de persoane

În Camera Deputaților a fost votat proiectul de lege privind combaterea traficului de persoane și a fenomenului de pornografie infantilă.

Președintele Comisiei juridice din Senat, Cris­tian Niculescu Țâgârlaș, unul dintre coinițiatorii proiectului de lege, susține că: „Înțelegerea gravității acestor probleme este esențială pentru a acționa eficient împotriva lor. De aceea, în cadrul dezbaterilor din Senat am susținut această inițiativă legislativă și am depus amendamente pentru majorarea pedepselor în cazurile de trafic de persoane și trafic de minori, precum și eliminarea posibilității suspendării executării pedepsei în astfel de situații.

De-a lungul activității mele ca senator de Maramureș și președinte al Comisiei juridice din Senatul României, am avut numeroase discuții, atât cu instituții relevante precum și cu reprezentanți ai Ambasadei Marii Britanii, pentru a găsi soluții eficiente în protejarea copiilor și a femeilor care sunt victime ale abuzului și violenței.

Educația reprezintă un pilon important în prevenirea acestor practici și trebuie să fie palierul principal de evitare a sclavagismului modern. Astfel, am susținut măsuri pentru introducerea educației sexuale în școli și pentru înăsprirea legislației împotriva crimelor organizate și a traficului de persoane.

Mă bucură faptul că această propunere legis­lativă a primit susținerea deplină a tuturor instituțiilor statului și a fost votată și de plenul Camerei Deputaților!

Potrivit legii votate astăzi și de deputați, agresorii de copii vor primi pedepse mai mari pentru faptele lor. Pentru punerea în primejdie gravă a vieții sau a integrității unui minor se vor executa 5-10 ani de închisoare, față de 3-7 ani cât este prevăzut în legislația actuală.

Modificările legislative recente din Parlamentul României reprezintă un pas hotărât către o justiție fermă și eficientă, care să trateze cu seriozitate infracțiunile grave care afectează integritatea copiilor și a persoanelor vulnerabile”.

După adoptarea legii în Camera Deputaților urmează acum să fie promulgată de către președintele țării.