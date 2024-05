S-au încheiat conferințele preoțești în Eparhia Maramureșului și Sătmarului

Joi, 30 mai 2024, la Sighetu Marmației a avut loc ultima parte a conferințelor preoțești de primăvară din Episcopia Maramureșului și Sătmarului, care au fost prezidate de Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, la care au participat preoții din protopopiatele Sighet și Vișeu.

„130 de păstori duhovnicești, 130 de preoți care slujesc la Sfintele Altare din Maramureșul Voievodal, din această parte a Eparhiei. Totdeauna reunim protopopiatele în conferințele preoțești, pentru că, fiind mai mulți, sunt, pe de o parte, folosiți, întâlnindu-se în sobornicitate duhovnicească, împreună cu Ierarhii, pe de altă parte se întâlnesc și ei personal și-și împărtășesc bucuriile, împlinirile, dar și necazurile și așa conferința are o dublă menire: pe de o parte, să dezbată tema care a fost propusă de Sfântul Sinod și aprobată și trimisă în teritoriu spre a fi aplicată, pe de altă parte, este întâlnirea duhovnicească în comuniune liturgică și comuniune de lucrare pastoral-misionară, social-filantropică și cultural-teologică, a spus Preasfințitul Părinte Episcop Iustin. Sfânta Liturghie din Protopopiatul Sighet a fost săvârșită la catedrala închinată <<Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil>> din municipiul Sighet, totdeauna conferințele le începem prin săvârșirea Sfintei Liturghii și a slujbei de Te-Deum, și este catedrala simbol catedrala aceasta ctitorită de Părintele Mihai Oprișanu și sfințită de Patriarhul vrednic de pomenire Teoctist al României împreună cu Înaltpreasfințitul Părinte Justinian, în 1998, și care este emblema Sighetului și este de o frumusețe deosebită. Preasfințitul Timotei Sătmăreanul săvârșește Sfânta Liturghie, împreună cu soborul rânduit, după care ne reunim în conferință. Conferința de anul acesta din primăvară dezbate legătura dintre slujirea social-filantropică a Bisericii și lumea medicală, deci sănătatea duhovnicească și sănătatea spirituală, dar și ajutorarea celor aflați în nevoi. Până la urmă, doar Biserica lui Hristos, după modelul întemeietorului ei, abordează persoana umană în ființa ei întreagă, trup și suflet. Medicii vindecă trupurile și repară organele care sun în suferință. Medicina a evoluat extraordinar de mult, se salvează vieți în mod impresionant, dar se salvează viața fizică a omului sau biologică, viața duhovnicească numai Biserica lui Hristos, prin darurile și harurul pe care le-a dăruit slujitorilor săi, o poate îmbunătăți și o poate sfinți și o poate face să devină ofrandă adusă lui Dumnezeu viața noastră duhovnicească. De aceea, în Biserică se împletește, pe de o parte, îngrijirea persoanelor din punct de vedere al sănătăților fizice și al nevoilor lor materiale, pe de altă parte se fac rugăciuni pentru sănătatea sufletească și vindecarea integrală a persoanei, a omului trup și suflet. Taina Sfântului Maslu această menire o are, apoi sunt dezlegări care se fac și rugăciuni de chemare a milei și milostivirii lui Dumnezeu peste făptura umană pentru a-i reda frumusețea ei după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Este bine ca în aceste conferințe Părinții să înțeleagă că sunt chemați să fie celor care sunt bătrâni și singuri, și cred că sunt ei aproape, pentru că foarte mulți și de aici din Maramureș 40% sunt plecați în Europa și în toată lumea. Majoritatea lor sunt tinerii, tinerii părinți cu copiii lor mici. Uneori își lasă copiii acasă, dar de cele mai multe ori, și este foarte bine așa, îi duc cu ei. Și atunci bunicii, bătrânii, părinții rămân singuri și rămânând singuri se simt oarecum părăsiți. Preotul trebuie să fie și păstor de suflete și învățător și sfințitor, dar mai ales trebuie să fie frate și împreună călător cu cei care au nevoie de prezența lui Dumnezeu în viața lor. Prezența preotului în parohie este, de fapt, prezența lui Dumnezeu prin slujirea lui și prezența Mântuitorului Iisus Hristos în mijlocul nostru, în mijlocul fiecărei comunități, în sânul fiecărei familii. Acesta este rostul și folosul conferințelor noastre, pe lângă ceea ce prezintă, de fapt, conferința, alcătuită de Părintele Arhimandrit Ioachim Tomoiagă, care abordează în profunzime această temă și împlinirile la nivel de Biserică Ortodoxă și la nivel de Eparhie, în mod special, care nu sunt puține, și care arată dinamica Bisericii și implicarea ei din toate punctele de vedere într-o societate care trăiește multe traume, are multe încercări, multe provocări, iar Biserica și preotul trebuie să stea în mijlocul credincioșilor, și preotul trebuie să stea întotdeauna în picioare drept în fața turmei și în genunchi împreună cu credincioșii în fața lui Dumnezeu și să nu-și piardă niciodată echilibru și forța de a fi model și de a da tărie și curaj prin credința în Mântuitorul Iisus Hristos cel Înviat din morți. Slavă lui Dumnezeu pentru toate!”

Lucrările conferinței au debutat cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, săvârșită de Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, înconjurat de un sobor de preoți, după care a fost oficiat un Te-Deum de mulțumire lui Dumnezeu pentru darurile revărsate asupra celor două protopopiate și de ajutor pentru buna desfășurare a lucrărilor conferinței.

Arhim. Ioachim Tomoiagă, consilier eparhial social/filantropic: „Pe de o parte, implicarea Bisericii în activitatea medicală, prin instituțiile proprii, iar pe de altă parte am subliniat faptul că majoritatea activităților sociale și medicale desfășurate de către Biserică sunt într-un procent covârșitor, peste 88% susținute de către Biserică și totalitatea proiectelor care le desfășoară Biserica, la fel majoritatea acestora, sunt susținute din fonduri proprii, chiar dacă desfășoară proiecte europene cu alte tipuri de finanțare, finanțare mixtă sau finanțare europeană. Un alt lucru foarte important pe care l/am subliniat în acest referat este importanța preotului de spital în instituția spitalicească ca un factor de echilibru sufletesc pentru cei care se dezechilibrează din punct de vedere al sănătății trupești. Am arătat faptul că prin Taina Sfântului Maslu, prin Taina vindecării bolnavul primește sănătate sufletească și trupească. De asemenea, ca un punct important al referatului, am subliniat implicarea Bisericii în toate problemele actuale, arătând prin aceasta că Biserica este instituție mereu prezentă în problemele contemporane ale societății, o instituție care n/a fost niciodată anacronică, n/a fost niciodată împotriva timpului, ci totdeauna în pas cu vremurile în care a trăit.”

Pr. Dan Ioan Sidău, directorul administrativ al Centrului Cultural Pastoral <<Sfântul Iosif Mărturisitorul>>: „Centrul Cultural Pastoral <<Sfântul Iosif Mărturisitorul>> din Sighetu Marmației este gazda conferinței de primăvară a preoților din protopopiatele Sighet și Vișeu. După ce Sfânta Liturghie a fost săvârșită la Catedrala <<Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil>> din municipiul nostru, iată, cu bucurie, din nou, în conferință prezidată de Preasfințitul Părinte Episcop Iustin, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, ne bucurăm de reîntâlnire, pentru că iată, Centrul Cultural Pastoral <<Sfântul Iosif Mărturisitorul>> din Sighetu Marmației este un spațiu eminamente cultural dar și pastoral, ori valența pastorală și-o regăsește chiar în aceste întâlniri ale preoților împreună cu Arhipăstorul și împreună, în comuniune, pregătim cele ce urmează. Acest an este unul deosebit, atât tema conferinței, cât și anul în sine proclamat de către Patriarhia Română are valențe excepționale care întăresc ceea ce înseamnă pastorație, adică îngrijirea bolnavilor. Iată, aici ne aflăm într/un edificiu în care îngrijim atât spiritul, atât mintea, atât sufletul, dar preoții au obligația să fie atenți și cu aplicare și spre sănătatea fizică a celor pe care îi păstoresc sau mai mult a celor care cer ajutorul sau au nevoie de ajutorul nostru. Cu multă bucurie, cu multă dăruire suntem aici împreună, după ce ne.am rugat la Sfânta Liturghie, pentru a asculta mesajul Preasfințitului Iustin, a asculta mesajul conferinței și pe urmă împreună să facem planul să încercăm să așeyăm cele mai multe decizii, cele mai bune decizii în ceea ce înseamnă îngrijirea și pastorația bolnavilor.”

Pr. Vasile Aurel Pop, protopop de Sighet: „Suntem astăzi împreună preoții din Protopopiatul Sighet și din Protopopiatul Vișeu din Maramureșul Voievodal la conferința preoțească de primăvară în Centrul Cultural Pastoral <<Sfântul Iosif Mărturisitorul>> din Sighetu Marmației, acolo unde a fost sediul Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului, și este o bucurie, pentru că Palatul Episcopal a fost retrocedat sfintei noastre Episcopii, a fost restaurat în întregime și se petrec multe evenimente culturale religioase aici și multe expoziții, care ne învață multe lucruri frumoase și demne de urmat. Astăzi am avut, iată, o conferință deosebită prin despre lucrarea social-filantropică și medicală a Bisericii noastre, conferință care s-a ținut cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, prezent fiind Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar. Conferința a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită în biserica <<Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil>> și apoi am venit la Palat, unde am audiat conferința prezentată de Părintele consilier Arhim. Dr. Ioachim Tomoiagă, cel care conduce sectorul social-filantropic al Sfintei noastre Episcopii. O lucrare foarte importantă pe care o desfășoară Biserica în ziua de astăzi este tot mai evidentă. Astfel, conferința este dedicată îngrijirii bolnavilor, a Sfinților vindecători fără de arginți, și am aflat lucruri importante din activitatea Bisericii noastre în sectorul social-filantropic și medical. Eu aș dori doar să spun, mai recent, pentru că suntem nu departe de praznicul Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, Sfânta noastră Biserică a derulat mai multe proiecte, precum <<Îmbrăcați un copil de Sfintele sărbători de Paști>>. În Protopopiatul Sighet au primit îmbrăcăminte 119 copii, în valoare de 38.650 lei, iar Sfintele Paști s-au distribuit persoanelor cu posibilități financiare mai reduse, alimente unui număr de 430 de familii, în valoare de 62.100 lei, alimente specifice pentru sărbătoarea Învierii Domnului. Latura social-filantropică este o exprimare a iubirii aproapelui și iubind pe aproapele, iubim pe Dumnezeu, iar Dumnezeu ne iubește necontenit.”

Andrei Fărcaș, redactor la revista „Graiul Bisericii Noastre”