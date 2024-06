Gabriel Ștețco, candidatul PNL la președinția Consiliului Județean Maramureș: 25% dintre candidații PNL Maramureş la alegerile locale sunt tineri!

TNL Maramureș are 281 de candidați tineri, pregătiți să reprezinte comunitățile lor la alegerile locale din 9 iunie!

PNL Maramureș își respectă angajamentul de a aduce un suflu nou și energic în administrația locală, dar și de a promova și susține tinerii, care motivați să aducă schimbări pozitive și să contribuie la bunăstarea județului Maramureș.

„Tinerii sunt viitorul Maramureșului, iar implicarea lor activă în politică este esențială pentru dezvoltarea durabilă a comunităților noastre. Suntem mândri să avem 281 de candidați tineri, pregătiți să pună dezvoltarea și interesul public pe primul loc!”, a declarat Gabriel Ștețco, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Alegerile locale din 9 iunie reprezintă o oportunitate importantă pentru cetățenii din Maramureș de a alege lideri dedicați, care vor lucra în beneficiul comunității. Echipa liberală încurajează toți cetățenii să își exercite dreptul de vot, iar astfel să nu-i lase pe alții să decidă în locul lor.

„Credem cu tărie că tinerii aduc perspective noi și soluții inovatoare la problemele comunității. Prezența lor pe listele noastre de candidați demonstrează încrederea pe care o avem în capacitatea lor de a aduce schimbări pozitive în administrațiile publice locale și cea județeană. Avem în echipa noastră tineri competenți, bine pregătiți, determinați să își pună cunoștințele în beneficiul cetățenilor. Tinerii de astăzi își doresc mai mult pentru comunitățile din care fac parte și sunt mândru să am alături astfel de colegi, care luptă pentru un viitor mai bun, aici, acasă, în Maramureș”, a afirmat Gabriel Ștețco.

”Sunt foarte mândru de tinerii liberali din Maramureș. Avem cea mai puternică organizație de tineret din România! Am susținut mereu implicarea activă a tinerilor în politică și în administrație, implicit în echipa mea o mare parte sunt tineri. În calitate de candidat al PNL la funcția de primar al municipiului Baia Mare sunt onorat să am alături mulți reprezentanți ai generației actuale, dedicați și pasionați, care împăr­tășesc viziunea noastră pentru un viitor mai bun pentru Baia Mare și pentru Maramureș. Împreună vom continua să lucrăm zi de zi, cu aceeași energie și devotament, generând rezultate care susțin nevoia de dezvoltare a județului și care contribuie la condiții de trai mai bune, facilități și oportunități pentru băimăreni și maramureșeni”, a transmis Ionel Bogdan, candidatul PNL la funcția de primar al Municipiului Baia Mare.

Județul Maramureș are lideri tineri. Ionel Bogdan este cel mai tâ­năr președinte de consiliul județean din țară, care la doar 33 de ani a câștigat alegerile pentru președinția Județului, în 2020, iar astăzi, la 37 de ani, candidează pentru funcția de primar al Municipiului Baia Mare. Gabriel Ștețco, administrator public al Județului, este tot un tânăr cu perspectivă, care a demonstrat că este cel mai potrivit candidat pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Ma­ramureș, la alegerile din 9 iunie.

