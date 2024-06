„Poveşti fără sfârşit” în trilogia despre Bucătăria Hoinară

O altfel de lume, pe cale de dispariţie a devenit nemuritoare prin intermediul a trei albume de fotografii realizate de artistul Răzvan Voiculescu. Trilogia lui Răzvan Voiculescu despre gastronomia tradiţională a debutat în urmă cu 14 ani.

Sunt trei albume de fotografii ce „grăiesc” despre oameni, locuri, despre reţete tradiţionale ce îţi lasă gura apă. Ultimele două albume foto din această trilogie, „Bucătăria hoinară se întoarce” şi „Bucătăria hoinară se găteşte de plecare” au fost lansate la Biblioteca Judeţeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, în această săptămână. A fost un eveniment al bucuriei de a trăi şi de a spune poveşti, cu acea simplitate arhaică pe care o pot avea doar adevăraţii eroi ai satelor româneşti, acele „personaje suspendate în timp”.

Evenimentul de la Biblioteca Judeţeană „Pe­tre Dulfu” din Baia Mare a fost moderat de Daniel Leş, considerat un ambasador al tradițiilor maramureșene. Cu această ocazie, artistul ceramist a subliniat necesitatea de a preda, practic, tinerelor generaţii, lecţii despre această lume autentică.

„Aceste lucruri, acest dor pe care nu ni-l scoate nimeni, acel apus de soare, acel lapte de dibol, acea pită scoasă din cuptor pe foi de varză, acestea le avem. Avem datoria să ne învăţăm pruncii şi nepoţii să umble şi ei pe cărările aiestea. Să vadă cum îi să mănânci lapte acru dintr-o ulcică de lut, să videm ce înseamnă o pită făcută în cuptor, un ulei presat la rece, o ceapă zdrobită cu pumnul şi o slănină”, a accentuat Daniel Leş.

Despre albumele de fotografii realizate de Răzvan Voiculescu a vorbit şi etnologul culinar, Mircea Groza, cel care a adunat peste 1.500 de reţete tradiţionale. Mircea Groza este autorul unei cărţi cu 182 de reţete de „zămuri” (ZĂMURI – supe, zupe și năcreli – rețete ardelenești din bătrâni) şi lucrează acum la o carte despre „piroşte”.

„La un moment dat m-am întâlnit cu Răzvan. El căuta personaje. Am fost împreună în unele locuri. Am contribuit la multe din albumele lui. E foarte greu să faci ceea ce face Răzvan. Sunt lucruri atât de speciale, atât de importante măcar pentru importanţa pe care le-o acordăm acestor personaje. Eu fac aceste lucruri din bucuria de a mă întâlni cu oamenii satului. Trebuie sprijiniţi aceşti oameni, valorile se duc şi va fi foarte greu să reconstituim poveştile frumoase de la sate”, a punctat Mircea Groza.

La rândul său, artistul fotograf, Răzvan Voiculescu, a menţionat că trilogia sa dedicată gastronomiei tradiţionale a ajuns la final.

„Tărâmul pe care l-am tot hoinărit vreme de trei albume are gust de pâine coaptă în cuptor cu lemne și suflet de poveste. O lume plină de comori, dar care-ți amin­tește în fiecare clipă că adevărata bogație înseamnă spirit. Bucătăriile mele hoinare nu au retețe, ci au poveşti fără sfârșit. Ele sunt bine păzite de gardieni devotați autenticului și tradiției, eroii mei cărora le dedic un pic de imortalitate. Volumul acesta, Bucătăria hoinară se găteşte de plecare e semnalul meu că s-a terminat cu această trilogie. Albumele sunt făcute cu mult suflet, nu sunt făcute cu echipe de la Hollywood, nici de la Buftea sau de la Cannes, ci cu oameni care îmi sunt foarte apropiaţi, care au noţiunea că ştiu ce au de făcut”, a adăugat Răzvan Voiculescu.

În cadrul evenimentului de la Biblioteca Judeţeană au putut fi vizionate şi două scurtmetraje ce stau la baza realizării ultimelor două albume de fotografii dedicate Bucătăriei Hoinare. De asemenea, momentul de lansare al abumelor a fost completat de recitalul de muzică tradiţională interpretată cu suflet şi cu mult talent de artista Lorena Olteanu. „Cireaşa de pe tort” a fost momentul gastronomic de la final, Horitoarele din Lăpuşul Românesc, îmbrăcate în straie tradiţionale, au venit însoţite de coşărcile cu bunătăţi, pregătite chiar de ele.