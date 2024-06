Premierul României, Marcel Ciolacu, are încredere în Maramureș și în Baia Mare

Vineri, 31 mai, prim-ministrul României, Marcel Ciolacu, președinte al PSD, s-a aflat în Maramureș, la invitația deputatului Gabriel Zetea, candidat PSD Maramureș la funcția de președinte al Consiliului Județean.

Premierul PSD a participat la mai multe întâlniri aplicate în cadrul cărora au fost dezbătute proiectele care vizează municipiul Baia Mare și județul nostru. Acesta a fost însoțit de europarlamentarul Mihai Tudose, dar și de secretarul general al PSD, Paul Stănescu. Sosirea demnitarilor în Maramureș a inclus și o întâlnire cu Preasfințitul Părinte Iustin, Episcop al Maramureșului și Sătmarului, vizitarea Catedralei Episcopale “Sfânta Treime” Baia Mare, dar și a viitorului spital de îngrijiri paliative “Sf. Nectarie” care va fi gestionat de către Episcopie. Nu în ultimul rând, oficialitățile sosite de la nivel central au vizitat și societatea Aramis, unul dintre cei mai mari angajatori din județul Maramureș.

În cadrul conferinței de presă organizată la Primăria Baia Mare alături de deputatul de Maramureș, Gabriel Zetea, primarul-interimar al municipiului Baia Mare, Doru Dăncuș, și primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, premierul României, Marcel Ciolacu, a subliniat necesitatea unei colaborări între administrația municipală și cea județeană, fapt care în acest mandat nu a fost posibilă. Și a dat ca exemplu proiectul de construire al unui AquaPark în Baia Mare, pentru care municipalitatea a scris un proiect pe fonduri în valoare de 150 de milioane, în timp ce Consiliul Județean Maramureș a propus un proiect similar, dar cu o valoare mult mai mare, de 250 de milioane. Ce trebuie menționat este faptul că finanțarea nerambursabilă maxim admisă pe fonduri europene este de 60 de milioane, iar diferența se va suporta de la bugetul local sau județean.

„Mă bucur mult că am găsit la Maramureș o echipă formată din Gabriel Zetea, Doru Dăncuș, Vasile Moldovan, parlamentarii și primarii din județ care au un plan administrativ clar. Am vorbit foarte mult despre rolul Consiliului Județean și despre rolul primăriilor și, din punctul meu de vedere, administrația locală și cea județeană nu sunt în concurență ci, din contră, sunt complementare. Ce s-a întâmplat în acești patru ani aici, în Maramureș și Baia Mare nu ar trebui să se mai repete. Să fie concurență între cele două administrații locale pentru același proiect cum a fost în cazul AquaPark-ului este extrem de greșit. Și chiar mă întreb, dacă printr-o minune actualul președinte de Consiliu Județean va ajunge primar, care proiect îl va alege?”, s-a întrebat premierul Marcel Ciolacu.

Demnitarul a arătat că există doar 30 de zile de campanie electorală, iar după ce această perioadă va trece trebuie ca toți cei aleși, indiferent de culoarea politică, să se așeze la masa discuțiilor și să aibă un plan administrativ clar. Totodată, prim-ministrul Marcel Ciolacu a arătat că din sutele de km de auto­străzi și drumuri rapide care se construiesc în țară, nici măcar un km nu vizează județul Maramureș. Vina este exclusiv a actualei conduceri a Consiliului Județean care nici în prezent nu a reușit să finalizeze studiile de fezabilitate, în timp ce în alte județe se lucrează deja de zor.

„Cu regret o spun, stagnarea județului Maramureș este evidentă. Aici este nevoie de o echipă care să vadă toate provocările și care să știe exact ce buget are la dispoziție pentru a implementa toate proiectele. Președintele Consiliului Județean este cel care adună toți primarii la aceeași masă și care gândește global. Pentru că dacă nu veți avea o autostradă care să vă lege de Suceava și de Satu Mare, dezvoltarea județului va stagna în continuare. Investițiile vin o dată cu infrastructura, iar din cei 750 de km de drumuri rapide și autostrăzi aflați în lucru în România, nici măcar un km nu se construiește în Maramureș. Este inadmisibil să nu fie gata niciun studiu de fezabilitate deși este lege cu Autostrada Nordului, A14. Eu, personal, nu îmi aduc aminte niciun moment ca președintele Consiliului Județean, care dorește să devină primar în municipiu, să fi avut o discuție aplicată la Ministerul Transporturilor sau la Guvernul României pe tema acestor două tronsoane din A14, Baia Mare – Satu Mare și Baia Mare – Dej sau pe orice alte proiecte de dezvoltare a județului. În același timp, Primăria Baia Mare condusă de Doru Dăncuș dă drumul unui nou proiect chiar săptămâna viitoare. La o administrație locală respect cel mai mult echilibrul și înțelegerea faptului că administrația locală nu poate să aibă culoare politică decât în timpul campaniilor electorale”, a concluzionat prim-ministrul României, Marcel Ciolacu.

Deputatul Gabriel Zetea, candidat PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean: „Drumul rapid Baia Mare Satu Mare este cel mai important proiect al județului”

Deputatul PSD Gabriel Zetea a arătat că în întâlnirea de lucru pe care au avut-o la Primăria Baia Mare, în biroul primarului-interimar Doru Dăncuș s-a discutat cu documentațiile pe masă despre proiectele județului Maramureș și ale municipiului reședință de județ, despre fondurile europene și cele guvernamentale, dar și despre susținerea pe care Maramureșul o va primi de la cel mai înalt nivel. „Am discutat și despre drumurile județene, dar și despre proiectele foarte întârziate pe care le avem în Maramureș. Personal, am insistat pentru cel mai important proiect al județului, drumul rapid Baia Mare – Satu Mare, care leagă județul Maramureș de rețeaua de autostrăzi a Europei și care va asigura conectivitatea județului Maramureș cu cele mai importante piețe. Acest lucru înseamnă un aflux și mai mare al investițiilor care se pot face în județ, atractivitatea crescută a Maramureșului și, mai ales, sosirea a cât mai multor turiști. Avem sprijinul primului ministru și îi mulțumesc că ne-a confirmat, încă o dată, că este un prieten al județului și că va susține, așa cum a făcut și în restul țării, proiectele mari pentru drumuri rapide și autostrăzi. Este pentru prima dată când în România se lucrează cu adevărat pe autostrăzi, tocmai pentru că Partidul Social-Democrat are un ministru al Transporturilor harnic, care a știut să scurteze timpii legați de licitații, contestații, proiecte tehnice și studii de fezabilitate și am ajuns la faza de șantiere, după ani întregi de așteptări. Și asta ne dorim și în județul Maramureș, să trecem de la studii de fezabilitate și discuții la șantiere și lucruri concrete, care îmbunătățesc viața tuturor”, a declarat candidatul PSD pentru Consiliul Județean, Gabriel Zetea.

