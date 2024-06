Consiliul Județean Maramureș, principalul partener al Raliului Maramureșului 2024

“Am readus acasă acest eveniment automobilistic îndrăgit începând din 2021”, Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare

Raliul Maramureșului are Consiliul Județean ca principal partener în fiecare an, începând din 2021, când acest eveniment automobilistic important și îndrăgit a revenit din nou acasă. Pasionații de motorsport au avut oportunitatea să urmărească în această etapă multe probe speciale care s-au desfășurat pe diferite drumuri naționale, județene și comunale din județul nostru în ultimele două zile. O probă specială s-a desfășurat și pe Aeroportul Internațional Maramureș, în cadrul evenimentelor organizate de 1 Iunie.

Pasul Gutâi a fost mereu parte integrantă a raliurilor organizate în Maramureș și a devenit proba regină a competiției. Experiența Gutâi în acest an a fost cu atât mai dificilă cu cât s-a desfășurat pe timp de noapte, după întoarcerea echipajelor din Țara Maramureșului. Cele două treceri peste Gutâi au fost despărțite de o Superspecială desfășurată în Sighetu Marmației. În a doua zi de concurs echipajele au concurat în Țara Chioarului unde s-au desfășurat două probe extrem de tehnice, care și-au câștigat un binemeritat loc între traseele emblematice ale raliurilor din România, spun organizatorii, Asociația Club Sportiv Dr. Brown’s.

„Istoricul raliurilor în Maramureș a început în 1971 și a purtat diverse denumiri pe parcursul vremii având ca punct comun dragostea pe care o poartă pentru acest sport foarte mulți maramureșeni. Sunt onorat să mă număr printre ei. Probele care s-au desfășurat zilele acestea în Maramureș contează pentru etapa a treia din Campionatul Național de Raliuri Betano 2024”, a spus Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare.

Premierea a avut loc în centrul istoric al municipiului Baia Mare sâmbătă seara, în pofida ploii care s-a abătut peste oraș. La Raliul Maramureș din acest an, din 39 de echipe în clasamentul FRAS, plus nouă echipe cu mașini de epocă, pe podium au urcat:

1. Simone Tempestini și Sergiu Itu

2. Andrei Girtofan și Doru Vraja

3. ⁠Martin Surilov și Zdravko Zdravkov

Comandat de PNL Filiala Maramureș. Executat de: Barbur Adrian PFA. Tipărit de SC Graiul Maramureșului SRL. Cod AEP: 21240015