„Cu drag pentru coconi, Ziua Copilului în Maramureș” a fost alternativa oferită de Consiliul Județean Maramureș cetățenilor de 1 Iunie la Aeroportul Internațional Maramureș

Consiliul Județean Maramureș și Organizația de Management al Destinației Județene Maramureș, în parteneriat cu Aeroportul Internațional Maramureș, Retromobil Club România, Aeroclubul Teritorial “Alexandru Papana” Baia Mare, Asociația Starurile Viitorului, XPO Motorsport și Rock N’Road Friends Club au organizat o serie de evenimente de Ziua Internațională a Copilului.

Aeroportul Internațional Maramureș a fost locul în care cu mic, cu mare ne-am bucurat de evenimente decente, bună dispoziție, concurs de biciclete și trotinete, cu premii desigur, program de educație rutieră și prim ajutor, concurs de mașinuțe cu pedale, mascote și multe delicii de la producătorii tradiționali. Vedetele au fost autospecialele cu care a fost dotat Aeroportul recent, care au făcut demonstrații celor prezenți, dar și aeronavele de zbor expuse.

„A fost și expoziție de mașini, dar și de tehnică militară, autospeciale de intervenție și de salvare. Cei mici au avut parte de o experiență fascinantă pe două roți, datorită motocicliștilor care au făcut trasee împreună cu ei. Am avut și gonflabilă, care este de nelipsit de la evenimentele pentru copii, dar mai ales am avut parte de câteva ore în care am dovedit că putem să ne distrăm împreună cu bun-simț, să rămânem cu amintiri frumoase, fără îmbulzeala specifică manifestărilor organizate cu astfel de ocazie.

Împreună cu fiii mei, Horia și Alexandru, cu soția mea, Alexandra, cu care exact de 1 Iunie, în urmă cu 7 ani am spus cel mai hotărât DA din viața mea, am ales să ne petrecem ziua împreună cu cei care ați venit în număr mare să ne bucurăm de acest program”, a spus Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare.

1 Iunie a fost și pentru adolescenți o zi de sărbătoare, dar și pentru adulții care au păstrat în suflet o parte măcar din inocența și frumusețea copilăriei, astfel că evenimentul s-a încheiat cu concertul The Motans, Ducu Bertzi, Vunk și Cantus Mundi.

Comandat de PNL Filiala Maramureș. Executat de: Barbur Adrian PFA. Tipărit de SC Graiul Maramureșului SRL. Cod AEP: 21240015