În Baia Sprie • Semaforizarea trecerilor de pietoni în viitorul apropiat

Primăria Baia Sprie are un program de dezvoltare pe care îl propune pentru oraș în următorii 4 ani: 2024 – 2028. Una dintre componentele principale este și mobilitatea urbană.

„Unul dintre punctele de interes este semaforizarea a patru treceri de pietoni, aspect intens semnalat de dumneavoastră și pentru care am demarat documentațiile către autoritățile de resort și am cuprins în buget fondurile necesare. Se vor semaforiza trecerile cuprinse între intersecția DJ 184 cu DN 18 și biserica de lemn, pe str. Gutinului și Câmpului. Se vor instala pentru vehicule atât corpuri terestre, clasice, cât și suspendate, pe fiecare sens de mers, iar pentru pietoni se vor monta corpuri terestre cu numărătoare de timp de așteptare / traversare, pentru activarea acestora montându-se pe fiecare stâlp câte un buton pietonal. Corpurile vor fi fixate pe stâlpi noi”, a arătat administrația băispriană.