O altfel de oră de “Istorie recentă a României”, la Colegiul “Vasile Lucaciu”

Un elev de gimnaziu, pasionat de istorie şi care învaţă în cadrul Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a fost sursa de inspiraţie pentru o expoziţie inedită organizată în cadrul instituţiei de învăţământ din municipiu.

Ideea organizării unei astfel de expoziţii i-a venit lui Ştefan Giurgiu, anul trecut, când era în clasa a V-a. Atunci a fost organizată prima ediţie. Anul acesta, elevul a colaborat cu clasa a XI-a F, coordonată de profesorul de istorie Adrian Şovago.

Astfel, în cadrul orei de “Istorie Recentă a României”, în sala festivă a Colegiului Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare, a fost organizată expoziţia “Memorii, nostalgii şi stihii din istoria comunismului”. Expoziţia a fost împărţită în pa­tru pavilioane, respective “Divertisment”, “Şcoală”, “Misiune, carieră şi profesie” şi “Publicaţii şi tipărituri”.

“Ideea a pornit anul trecut când eram în clasa a V-a. Această idee a venit de la familia mea care a avut o istorie în domeniul militar, începând cu stră-stră-bunicul meu care a semnat actele de Unire din 1918, bunicul care a fost colonel, celălalt bunic a fost paza lui Ceauşescu, străbunicii au luptat la Stalingrad şi în munţii Tatra. Eu eram foarte pasionat de istorie încă de mic copil. Am descoperit în timp că poţi colecţiona lucruri pe care le vezi doar în poze. Am mers la un vecin veteran de război, am primit de la el primul obiect, un glonţ tras în al Doilea Război Mondial. Colecţia mea are acum peste 100 de obiecte. În timp s-au adunat şi alte obiecte. Sunt pasionat de matematică şi am fost la diferite concursuri. Banii pe care i-am câştigat la concursuri i-am investit în această colecţie”, a relatat Ştefan Giurgiu, elev în clasa a VI-a la Colegiul Naţional “Vasile Lucaciu” din Baia Mare.

Pasiunea pentru istorie a lui Ştefan Giurgiu a mers mai departe. El s-a înrolat într-un club de copii care se pregătesc pentru armată. Aşa a început să colecţioneze diverse haine de armată. Colecţia elevului include şi obiecte de istorie din alte ţări.

“Cele mai valoroase obiecte din colecţie: ordinele Franz Josef clasa I, 1849, binoclul pe care l-am primit de la naşul meu din Austria care a aparţinut unui ofiţer militar, Holubjak Norbert, şi sabia de paradă, de cavalerie din Marea Britanie datează de prin 1900”, a mai spus Ştefan Giurgiu.

Liceenii din clasa a XI-a F s-au implicat serios în organizarea expoziţiei. Aceştia au căutat în “lada de zestre” a bunicilor obiecte ce amintesc de vremurile de altădată.

“Eu am pregătit mai multe carnete de muncă de la bunicul. Am discutat cu el despre această perioadă. Mi s-a părut foarte interesant, deoarece el a fost jurist, mi-a dat mai multe cărţi de drept, care au diferenţe mari între legile de atunci şi legile de azi. Expoziţia a fost organizată sub tutela profesorului de istorie Adrian Şovago pentru a aduce în prezent viaţa pe care au trăit-o părinţii şi bunicii noştri”, a adăugat Elena Mociran, elevă în clasa a XI-a F.