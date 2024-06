Reîntâlnire cu emoţie, la 50 de ani de la absolvirea „Liceului de Construcţii” din Baia Mare

„Generaţia de Aur” a fostului Liceu de Construcţii, azi Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” din Baia Mare a sărbătorit vineri, 31 mai, 50 de ani de la absolvirea liceului. A fost o întâlnire de suflet între foştii colegi şi cei 8 profesori care sunt în viaţă.

„Cu drag sărbătorim 50 de ani de când am terminat Liceul de Construcţii. Suntem prima promoţie. Ne bucurăm din suflet că ne întâlnim cu foştii noştri profesori. E minunată revederea cu colegii. Şi emoţionantă. Pe mulţi îi cunoaştem după modul în care vorbesc, după cum se mişcă”, a spus Ioan Pop, absolvent al specializării instalaţii care în prezent, deşi pensionar, încă mai face dirigenţie de şantier.

La rândul său, Tiberia Mahu a accentuat că din prima generaţie de absolvenţi ai fostului Liceu de Construcţii, 87% au finalizat studii superioare.

„Este o întâlnire de suflet, suntem prima generaţie numită generaţia de aur a liceului. Este o întâlnire peste ani, o întâlnire de suflet în care vrem să ne aducem aminte cu mare drag de aceşti fabuloşi ani ai liceului, de profesorii noştri dragi cărora le purtăm recunoştinţă peste ani pentru că ei ne-au trasat reperele, valorile în care credem în continuare. Am început 4 clase a câte 36 de elevi, două de construcţii, una de instalaţii şi o alta de drumuri şi poduri. Am absolvit liceul, două clase. Am terminat 74 din 144 de elevi”, a punctat Tiberia Mahu.