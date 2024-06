Cine sunt “Aceşti bolnavi care ne guvernează”?

„Aceşti bolnavi care ne guvernează – Pierre Accoce, Dr. Pierre Rentchwick”, mai ţineţi minte cartea? Foarte interesantă, ne arată, din punct de vedere medical, o lume condusă, în momente foarte dificile ale istoriei, de oameni bolnavi, alcoolici, bătrâni sau bolnavi terminal, pe morfină (Hitler, Stalin, Roosvelt, Churchill, Elţîn etc). Oare n-ar fi vremea să se scrie şi o carte cu „Aceşti ticăloşi care ne guvernează”, în replică?

Dar încep prin a spune că am tot respectul pentru oamenii spre a căror vârstă tind la rându-mi. Nu spune nimeni că „n-ar putea guverna”…mai ales c-o şi fac. Spun însă că americanii, de exemplu, au de ales între un nenea care abia umblă, în pantofi special cu lipici, ca să nu cadă, şi unul sonat rău, instabil şi cu accese dictatoriale. La fel, spun că Rusia a votat un preşedinte pe care numai boala îl poate îndepărta de scaun. China la fel. Turcia la fel, nu? Din păcate, vorbim de puteri. Continuăm lista? Cu bătrâni sau cu bolnavi care ne guvernează? Oare cum ar arăta România cu un preşedinte ca cel al Canadei, să zicem? Ca preşedinta Estoniei? Ca preşedintele Poloniei? Şi mai sunt, chiar dacă febleţile nu sunt similare pentru toţi dintre noi, gen Maia Sandu sau Volodimir Zelenski. Ca să nu vă amintim că doi dintre cei mai buni preşedinţi ai SUA, Roosvelt şi JF Kennedy au devenit preşedinţi la 42 şi 43 de ani. La cealaltă extremă? Prim-ministrul Malayeziei a avut 92 de ani şi era la putere, la fel Regina Angliei Elisabeth, Robert Mugabe din Zimbabwe a avut 91 de ani. Dar cum stă România? La alegerile ce vin, anunţă Agenţia Electorală Permanentă, avem un candidat de 100 de ani şi la cealaltă extremă unul de 23 de ani. Avem 207.389 de candidaţi, da? Printre ei, încă doi candidaţi de 95 de ani şi doi de 94 de ani… De speriat e şi cifra alegătorilor. „Avem înscrişi în registrul electoral 18.025.324 de alegători, din care 942.730 sunt cetăţeni români cu domiciliul în străinătate”, conform Digi24 din aceeaşi sursă oficială AEP.

De unde atâţia alegători? „Populația României este de 19.053.815 persoane, potrivit datelor provizorii ale recensământului”, adică doar un milion de minori, puşcăriaşi, bolnavi cu interdicţie de vot?

Să nu uităm că momentul actual aduce o orientare foarte periculoasă în politica Lumii, cu reverb direct asupra politicii neaoşe. Ne copleşeşte, în lipsa informării corecte, câte o orientare exagerat de periculoasă. Extremismul, Populismul, Ultranaţionalismul. În paranteză spus, mulţumim, dragi colegi de presă, pentru munţii de ştiri de doi bani (poate doar pentru noi, pentru voi au fost mai multi bani…) cu care aţi creat lideri gen Becali, Şoşoacă, Dan Puric etc… Puteam fără.

Revenim şi spunem că avem pe liste nume de oameni cu probleme penale nerezolvate, cu condamnări suspendate, alţii reveniţi după ispăşiri. Avem bolnavi psihic grav, nu putem accepta nicicum că nu se cere un minim control psihiatric pentru a accede în fotoliul de primar sau în parlamentul României. Avem printre candidaţi: agramaţi/anagramaţi, semi şi sfertodocţi, securişti sau „doar informatori” ai Securităţii, avem bipolari/tripolari, mici şi mari ţepari, faliţi în afaceri sau politicieni la al 5-lea partid. Cu toţii, conform legii, îndreptăţiţi să candideze. Aşa e. Dar oare NOI, cei 18 milioane de alegători (de unde foc au scos o asemenea cifră şi ce se întâmplă cu buletinele de vot făcute pentru cifra asta, nefolosite ulterior, e un mare mister, gen Triunghiul Bermudelor…), avem destul echilibru să nu votăm Aceşti bolnavi care vor să ne guverneze? Aceasta e întrebarea.