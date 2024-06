Proiectele comunei Rozavlea vor fi susținute la cel mai înalt nivel guvernamental

Premierul României, Marcel Ciolacu, secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu și eurodeputatul Mihai Tudose au dat asigurări că proiectele comunei Rozavlea vor fi susținute la cel mai înalt nivel.

Cu sprijinul viitorului președinte al Consiliului Județean, deputatul Gabriel Zetea, chestor al Camerei Deputaților, dar și al parlamentarilor PSD Maramureș, toate proiectele propuse de ing. Marian Condrat, candidatul PSD pentru Primăria Rozavlea, vor deveni realitate.

Marian Condrat candidează pentru Primăria Rozavlea cu un puternic sentiment de datorie față de comunitatea care l-a format. ”Aici m-am născut, am crescut și am primit cei 7 ani de acasă. În Rozavlea am fost educat de părinții și bunicii mei să am respect pentru comunitate și să îl am pe Dumnezeu alături în fiecare pas pe care îl fac. Familia mea m-a învățat bunul-simț și mi-a arătat că onoarea, valorile și oamenii sunt cele mai importante lucruri în viață. Am o obligație morală față de Rozavlea de a înapoia comunității noastre o parte din tot ce am primit în acești ani,” a declarat ing. Marian Condrat. Cu sprijinul viitoarei administrații județene condusă de președintele Consiliului Județean, Gabriel Zetea, cu încrederea rozăvlenilor și cu convingerea că doar prin unitate poate fi construită o punte între administrația publică și comunitate, Rozavlea poate să cunoască dezvoltarea pe care și-o doresc toți cetă­țenii. ”Și vom reuși împreună!” a adăugat Marian Condrat, candidatul social-democraților pentru funcția de primar în Rozavlea.

Proiectele propuse de ing. Marian Condrat pentru dezvoltarea comunei Rozavlea

În domeniul infrastructurii, ing. Marian Condrat se angajează să aducă fonduri pentru repararea și modernizarea străzilor, pentru asfaltarea de noi tronsoane de drum, dar se va preocupa și de creșterea siguranței rutiere prin amenajarea de trotuare și parcări. De asemenea, se va concentra pe prevenirea calamităților naturale prin îndiguirea râului Iza și fluidizarea traficului prin construcția unui drum de ocolire a zonei centrale.

În ceea ce privește economia locală, candidatul PSD pentru Primăria Rozavlea își propune să dezvolte turismul prin investiții în infrastructura turistică, promovarea tradițiilor locale și organizarea de evenimente generatoare de venituri suplimentare pentru comunitate. De asemenea, va încuraja agricultura locală prin facilitarea accesului la finanțare, programe de instruire și promovarea produselor locale. Micii antreprenori și rozăvlenii plecați peste hotare vor fi sprijiniți să revină acasă prin înființarea unui birou de consultanță dedicat celor care doresc să acceseze fonduri europene și guvernamentale și să deschidă afaceri în comună.

Pentru copii și tineret, ing. Marian Condrat va asigura o accesibilitate sporită la educație timpurie și sprijin pentru părinți prin construirea unei grădinițe cu program prelungit. Oportunitățile de petrecere a timpului liber și de implicare în viața comunită­ții vor fi îmbogățite prin diversificarea activităților culturale și sportive. Promovarea unui stil de viață activ și a co­nectării cu natura se va realiza prin amenajarea unor locuri de joacă naturale. În domeniul să­nă­tății, se va diversifica accesul la servicii medicale prin amenajarea de cabinete în cadrul dispensarului și colaborarea cu medici de specialitate, precum pediatri și cardiologi, care să ofere consultații săptămânale. Pentru a combate declinul rural, Marian Condrat propune implementarea unui serviciu integrat de tip „smart village” pentru îmbunătățirea vieții comunității și eficientizarea actului administrativ.

În data de 9 iunie, rozăvlenii sunt așteptați să ia decizii înțelepte pentru a pune bazele unei administrații locale transparentă și performantă! „Uniți, prosperăm! Cu încredere în rozăvleni ne vedem la vot, în 9 iu­nie!”, a precizat candidatul PSD pentru Primăria Rozavlea, ing. Marian Condrat.

