Ionel Bogdan: „Am găsit rezolvarea problemei căderilor de curent din zona Ferneziu – Lunci! Noi chiar punem Baia Mare pe primul loc!”

Nu există furtună sau sărbători fără să fie probleme cu căderile de curent în cartierul Ferneziu, zona Lunci. De ani de zile această problemă persistă și, din nefericire, administrația publică locală s-a dovedit și în această problemă ineficientă.

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare: „Căderile rețelei de curent ne-au fost sesizate la fiecare întâlnire cu cetățenii pe care am avut-o în aceste zone. În calitate de vicepreședinte al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, împreună cu Rudolf Stauder, prefectul Județului Maramureș și Florin Nechita, director Electrica, am găsit rezolvarea problemei pentru căderile de curent care au loc constant, cu precădere când sunt furtuni sau în preajma sărbătorilor.

Este vorba despre lucrarea de investiții care prevede buclarea liniei electrice aeriene, adică un dublu circuit Izvoare – Blidari, respectiv Lunci, dar care nu a fost realizată din cauza lipsei aprobării pentru ocuparea fondului forestier, iar de asemnea, prin Hotărârea pe care am emis-o astăzi se vor putea efectua lucrările de tăiere și corecție a vegetației acolo unde acestea afectează buna funcționare a liniei principale, cât și a instalațiilor electrice de distribuție”.

Străzile care vor beneficia de noua linie de electricitate sunt Arenei, Barajului, Limpedea, Lunci, cât și străduțele adiacente. Linia electrică aeriană de 20kV va fi noua sursă de rezervă și va fi folosită în caz că sunt necesare reparații pe linia principală, pentru a nu lăsa cetățenii fără electricitate pe timpul reparațiilor.

Această nouă sursă de rezervă se va face în regim de urgență în baza Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Termenul de execuție a lucrărilor este de 90 de zile, iar lucrările vor fi demarate chiar de săptămâna aceasta.

„În ultima săptămână au fost două furtuni, care au afectat această zonă. Din păcate, situația nu este una nouă, de ani de zile cetă­țenii din Ferneziu – Lunci au această problemă la fiecare furtună. Primăria Baia Mare ar fi putut găsi soluții, în colaborare cu Electrica, așa cum am găsit soluții eu, după scurt timp ce mi-a fost sesizată problema de către cetățeni.

Noi chiar punem Baia Mare pe primul loc! Împreună cu băimărenii vom rezolva fiecare problemă din fiecare zonă a municipiului Baia Mare!”, spune Ionel Bogdan.

