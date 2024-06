Jurnalistul britanic, Charlie Ottley, se implică în salvarea bisericii din Buteasa

Pasionat de monumentele istorice, jurnalistul britanic, Charley Ottley, a ajuns la Buteasa pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la necesitatea salvării bisericii de lemn, „ruinată de trecerea timpului de nepăsarea oamenilor”.

Arhitecta Laura Zaharia spune că această întâlnire cu Charlie Ottley și al său documentar, Flavours of Romania” poate fi „ca o baghetă magică ce va face ca visul restaurării și reconstruirii Bisericii de lemn din Buteasa să se împlinească în timp util, și «aromele României» să nu păstreze niciun gust amar”.

„Cu o pasiune emoționantă pentru monumente, Charlie Ottley atrage atenția asupra valorilor pe care comunitatea locală din Buteasa le pierde lăsând biserica să se topească sub ochii lor. Toată istoria satului Buteasa este cuprinsă în această ruină ce cuprinde de fapt 3 biserici (cea construită de bușteni în 1702 “în pustă”, cea din 1802 și cea din 1884 de pe actualul amplasament “în Poiană la Alunaș”). O ruină de lemn și pământ, o ruină efemeră din cauza materialelor naturale – lemn și pământ – despre care știm cu toții cât de discret se întorc în mama-natură. Din peisajul superb al împrejurimilor Butesei exprim o mare recunoștință către acest cavaler al patrimoniului Charlie Ottley, copilotului său (și muză totodată) Oana Mihai și întregii echipe Flavours of Romania” – a punctat Laura Zaharia.