GABRIEL BOGDAN ȘTEȚCO – CANDIDATUL PNL LA PREȘEDINȚIA CONSILIULUI JUDEȚEAN MARAMUREȘ – UN MARAMUREȘEAN TÂNĂR, CARE ARE VIZIUNEA ȘI EXPERIENȚA NECESARE PENTRU A DEZVOLTA MARAMUREȘUL

Echipa Partidului Național Liberal propune cei mai buni candidați pentru alegerile din 9 iunie și vine în fața maramureșenilor cu profesioniști, oameni care au demonstrat că știu și pot să aducă investiții majore în Maramureș și, cel mai important, oameni care pun interesul public și bunăstarea cetățenilor pe primul loc.

Gabriel Bogdan Ștețco, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Ma­ramureș, este fiu al Maramureșului Voievodal, are 33 de ani, născut în Borșa, într-o familie de oameni muncitori, cu frică de Dumnezeu.

Strănepotul lui Mihali Gavrilă Ștrifundă, primarul liberal care i-a înfruntat pe comuniști

„Toată copilăria mea a fost presărată cu povești despre cel mai faimos primar liberal al Maramureșului, străbunicul meu din partea ma­mei, Mihali Gavrilă Ștrifundă, primar al Borșei, un opozant al regimului comunist, un opozant al colectivizării, un om care gândea liber, un patriot adevărat, care a avut un rol determinant în păstrarea Maramureșului în hotarele României, în 1945, când sovieticii au încercat să alipească Maramureșul la URSS.

Copil fiind, am învățat de la părinții mei că munca cinstită și perseverența sunt cheia succesului și că respectul față de ceilalți, împreună cu iubirea pentru Dumnezeu reprezintă fundamentul unei vieți împlinite”, spune Gabriel Ștețco.

Cu credință în oameni și în Dumnezeu

„Gimnaziul l-am ur­mat la Borșa, unde am terminat Școala Generală Nr. 9, iar la vârsta de 14 ani am început cursurile liceale la Seminarul Teologic Liceal Ortodox ”Sfântul Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare. Perioada liceului, în care am stat pentru prima dată singur, m-a învățat să fiu organizat, disciplinat și să mă descurc singur, în orice situație, lucru care m-a responsabilizat și m-a maturizat.

Apropierea mea față de Dumnezeu și de biserică a început încă din copilărie. Mergeam cu părinții mei la biserică în Borșa, dar aveam o biserică la câțiva kilometri de casa noastră, iar acest lucru însemna că nu mergeam atât de des pe cât mi-aș fi dorit. Când eram elev în clasa a doua, au început lucrările de construcție a unei biserici în cartierul meu – Repedea din Borșa. Fiind copil și încă de pe atunci pasionat să construiesc, după orele de școală, îmi plăcea să merg și să ajut la sortatul cărămizilor care ur­mau să fie folosite în construirea bisericii, având în vedere că acestea proveneau de la fosta întreprindere minieră din Baia Borșa și necesitau să fie împărțite.

Părintele Roman, care mă vedea în fiecare zi pe șantierul bisericii, m-a invitat să fiu mai activ în tot ceea ce înseamnă viața bisericească. La început, părintele paroh mi-a dat voie să rostesc rugăciunea Tatăl nostru, mai apoi Crezul și pas cu pas mi-am găsit locul în co­rul bisericii, alături de oameni. Și azi, când merg la Borșa, la biserica din cartierul meu, mă așez în același loc din cor, unde mă regăsesc și simt pacea și liniștea sufletească de care am nevoie.

După terminarea seminarului teologic, am urmat studiile a două facultăți: Facultatea de Sociologie și de Asistență Socială și Facultatea de Teologie Pastorală din cadrul Universității ”Ba­beș Bolyai” Cluj-Napoca”, transmite Gabriel Ștețco.

Politica e despre oameni și comunități

„După finalizarea studiilor universitare, m-am întors acasă, în Maramureș, unde am muncit ca asistent social în cadrul Primăriei Baia Mare. În această perioadă, am început să lucrez în implementarea de proiecte cu finanțări nerambursabile privind proiectele sociale în comunități.

Lucrând în proiecte sociale, cu oameni și comunități întregi care aveau nevoie de sprijin, am realizat că factorul politic poartă un rol important la nivel decizional, iar dacă îmi doresc să fac o schimbare în acest sector, este nevoie să mă implic activ în politică și să nu stau deoparte.

Astfel, la vârsta de 22 de ani, în 2013, am ales ma­rea familie a Partidului Național Liberal și m-am alăturat echipei Tineretului Național Liberal, Filiala Maramureș.

În 2017, am fost ales de colegii mei președinte al Tineretului Național Liberal Maramureș și am depus jurământul de consilier local în cadrul Primăriei Borșa. În 2020, am ales să candidez ca și consilier județean, pentru că mi-am dorit să fac mai mult pentru oameni, la un nivel mai înalt.

În 2023, mi-am propus să mă implic mai mult, să pun umărul la dezvoltarea județului nostru, să contribui la munca echipei din cadrul Consiliului Județean Maramureș. Am fost numit administrator public al Județului Maramureș, iar din acea zi am fost prezent pe toate șantierele, cunosc fiecare detaliu al fiecărui proiect demarat. Am fost alături de oameni, în comunitate, pentru că doar din teren putem afla adevăratele probleme cu care se confruntă cetățenii și să venim cu soluții concrete, viabile.

Angajamentul meu este să PUN MARAMUREȘUL PE PRIMUL LOC, iar împreună să investim și să construim un viitor prosper pentru maramureșeni!” – Gabriel Ștețco, candidatul PNL la funcția de președinte al Consiliului Județean Maramureș.

Pe 9 iunie, votăm Gabriel Bogdan Ștețco pentru președinția Consiliului Județean Maramureș!

Comandat de PNL Filiala Maramureș. Executat de: IUNAS COMMUNICATION SRL.

Tipărit de: SC Graiul Maramureşului SRL. Cod AEP: 21240015