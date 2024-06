În 9 iunie, avem de ales între a bate în continuare pasul pe loc sau a scoate orașul din stagnare și să punem Baia Mare pe primul loc!

Dragi băimăreni,

Ne aflăm înaintea momentului cel mai important din ultimii ani pentru Baia Mare: alegerile locale din 9 iunie. Șansa pe care cu toții o așteptăm pentru a pune orașul pe primul loc după prea mult timp de stagnare. Cred că trebuie să luăm decizii cerebral, nu emoțional, deoarece în joc se află nu doar viața noastră, prezentul dificil în care ne aflăm administrativ, ci mai ales viitorul nostru și al copiilor noștri!

Baia Mare a fost afectată de-a lungul anilor de scandaluri de corupție și administrația ineficientă. Orașul se află în prag de faliment, o confirmă datoriile uriașe și situația incertă de la nivelul Primăriei Baia Mare. Funcționarea administrației publice locale este acoperită numai până în luna iulie. Este cât se poate de clar că avem nevoie de un primar cu viziune, cu o abordare nouă și serioasă, dar și cu susținere politică, credibilitate și uși deschise la nivel înalt care să genereze stabilitate și dezvoltare.

Ca președinte al Consiliului Județean Maramureș am dovedit în ultimii 3 ani și jumătate de mandat că se poate! Cu multă muncă, determinare și sprijin politic. Am atras mai bine de 600 de milioane de euro prin contracte de finanțare semnate sau aflate în contractare. Am realizat multe proiecte necesare pentru a dezvolta județul și pentru a sprijini maramureșenii. Investiții masive în sănătate, infrastructură, mobilitate, educație, promovarea identității noastre culturale. Economie! Beneficiul multor proiecte majore le vom simți cu adevărat în anii care vin: cele 7 parcuri industriale, Campusul pentru învățământ DUAL, Podul peste Tisa, investițiile masive în spitale, în infrastructura edilitară și foarte multe altele care vor permite și fiilor plecați ai Maramureșului să revină acasă!

Am venit înaintea voastră cu un Plan pentru Baia Mare axat pe rezolvarea problemelor istorice, dar și pe dezvoltare, prin fonduri europene. Din prima secundă m-a motivat dorința de a genera schimbarea și dezvoltarea de care Baia Mare are nevoie, la fel cum am reușit pentru Maramureș! Fiecare zi care mai trece sub administrația chermezelor, a indolenței, în care viitorul comunității este pariat la jocuri de noroc, sufocă și mai mult orașul nostru. Băimărenii merită și Baia Mare are nevoie de o administrație corectă, serioasă, eficientă, credibilă în fața cetățenilor și a partenerilor săi!

Scandalurile de corupție, continuitatea unei administrații părtașe la declinul municipiului Baia Mare din ultimii ani trebuie să se oprească în 9 iunie. Împreună cu echipa mea sunt garantul transparenței totale în administrație, a atragerii de investiții, a dezvoltării economice și asigurării de locuri de muncă bine plătite pentru băimăreni, dar și al rezolvării problemelor punctuale din fiecare cartier. Prin toate acestea voi reconstrui orașul și voi recâștiga încrederea voastră în administrația publică locală!

În timp ce noi am rămas focusați pe o campanie curată, în care am avut zeci de întâlniri civice, cu diverse medii importante pentru comunitate, de la cel academic, economic, medical, studenți, muncitori, seniori și tineri, prezentând Planul meu pentru Baia Mare, alții au dus o luptă constantă de denigrare împotriva mea sperând să inducă în eroare opinia publică. Eu știu că voi vedeți dincolo de toate aceste gesturi disperate, știți și simțiți prea bine cine și ce reprezintă! La fel cum am dus o campanie a dialogului, a soluțiilor reale la nevoile comunității, așa voi continua și de acum încolo administrarea orașului nostru!

Avem mult de lucru începând cu 9 iunie în Baia Mare. Trebuie să readucem credibilitatea în Primăria Baia Mare. Să punem orașul pe calea dezvoltării economice, să atragem fondurile necesare pentru a ne dezvolta, în timp ce, în paralel, suntem nevoiți să reconstruim la propriu orașul, din cartiere și până la zonele centrale. Să construim baza unui trai sigur, sănătos și decent, într-un oraș dezvoltat și prosper!

Dragi băimăreni, votul vostru este extrem de important! Ieșiți la vot, convingeți-vă rudele, prietenii, colegii, vecinii să își exercite și ei acest drept, care este și o obligație morală! Fiecare vot este important și poate să facă diferența! Votul nostru trebuie să fie unul util, altfel primesc o nouă șansă cei care au menținut starea de dezechilibru în ultimii ani. Nu vă irosiți votul, alegeți candidatul care vă inspiră încredere, alegeți cu responsabilitate pentru comunitate și pentru oraș. Eu vreau, pot și voi reconstrui din temelii Baia Mare, pentru copiii noștri, pentru noi toți!

În 9 iunie, vă aștept să punem împreună Baia Mare pe primul loc!

