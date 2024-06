Nu călcați în noroaie/rahat! Nici măcar cu mințile!

E săptămâna Patimilor oarecum, recunoașteți? Zilele acestea ni se vor promite de toate. În plus, cei bine cotați vor avea parte de atacuri grosolane, grobiene. Au început să apară, după cum bine știți, “știri” ieftine, fabricate în laboratoare de partid. Ce-i drept, n-am inventat noi campaniile electorale murdare… se fac de când s-au inventat funcțiile. Vorba unui consilier american de campanie, nemilos. „Dacă îl faci pe contracandidat corupt, violator, gay sau criminal, e irelevant dacă e adevărat. Ideea e că el se va justifica următoarele săptămâni că nu e”.

Până una alta, râde țara de Baia Mare, avem 16 candidați la Primărie, record absolut, mai e un orășel cu 11. Sigur, nici asta n-am inventat-o noi, cică este un sat numit Ingria, pe lângă Torino, cu 46 de locuitori din care 30 sunt candidați. Vă reamintim, stimați cititori de presă reală, să vă uitați bine unde puneți ștampila. Nu contra găleți, dulcețuri, o sută de lei. Avem în Maramureș candidați de bună credință așa cum avem și lepre. Oameni ai calculelor, ce cum cât ar vrea să câștige din candidatură. Ce funcție, ce poziție, ce loc cald la Stat. Fățărnicii de te doare mintea, în top stând atât un candidat cu datorii masive în afacerea cu care se împăunează, dar ar vrea să ne salveze. Cât și un om de stat ce a venit cu avion privat plătit cu bani grei (da’ grei, nu așa… cam cât venitul unui român pe un an), dar s-a lăudat apoi cu fasolea bună ce a mâncat-o la cantina unei întreprinderi. În zona online, un om fain a pus întrebarea: dragi oameni de afaceri, când îi primiți în vizite de lucru a la Ceaușescu, pe toți, indiferent de culoare, uitați că nu v-au căutat de 4 ani? Că nu le-a prea păsat cum vă descurcați, în pandemie sau după. Brusc, sunteți stâlpii economiei…

Au început deja și manipulările grosolane făcute de pseudopresă. La fel, “dezvăluirile”. Știm, foamea e mare. Datoriile se plătesc, oarecum. Dar nu pretindeți că faceți presă, măcar. Publicați electorale, dați codul! Vorba unor haioși de Fb, CMF/cod AEP 69! Măcar să se știe de ce o faceți! Cum zicea presei un fost politician și patron de fotbal de prin sud, după ce propria galerie îl huiduia pe propriul stadion, botezat după numele lui și-i oferea/ scanda sex oral? „După știința mea, e mai bine să dai decât să iei”… Așa și codul 69, măcar e sincer, dai (și) ce iei.

Dar să nu uităm de candidați. Unii au inundat Facebookul. Alții youtube-ul. Unii au ajuns pe Tinder, pe aplicație de întâlniri. Râdem, glumim. Dar e trist. Să nu poți tu să-ți vezi de-ale tale de gogonatele altora. Așteptăm cu drag primul candidat autohton cu publicitate pe redtube sau pornhub! Ăla bărbat de Stat! Alți candidați stau cuminți, sunt discreți. Nici nu prea au cum altfel, că n-au ce zice. Dincolo de cel condamnat penal, de cei cercetați în curs, care speră să nu-și amintească nimeni, am mai auzit de unul care, consilier fiind, n-a prezidat nicio ședință de Consiliu Local, de fiecare dată și-a uitat ochelarii! … cam ce vă sugerează asta? Scris/citit, abilități zero. Vai de cozonacul nostru, atât în cazul celor ce vor să ne salveze cât și al celor ce stau cuminți cu roiul de muște pe căciuli. Dar să fim optimiști… mai sunt două zile. Între timp, fiți tari, nu călcați în noroaie, nici măcar mental. Skip/report/ignore, pac telecomanda etc. Succes!