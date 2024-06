S-a semnat contractul de finanțare pentru Parcul industrial de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș!

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, îi susține pe Ionel Bogdan pentru Primăria Baia Mare și pe Gabriel Bogdan Ștețco pentru președinția Consiliului Județean Maramureș!

Ministrul a fost prezent și la Spitalul Județean de Urgență unde recent s-au finalizat investițiile de reabilitare și modernizare a Unității de Primiri Urgențe adulți, respectiv pediatrie, care astăzi sunt printre cele mai moderne din România!

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor, s-a aflat joi, 6 iunie în Maramureș pentru a semna contractul de finanțare pentru cel de-al treilea parc industrial, de la Târgu Lăpuș, dintre cele șapte pe care Consiliul Județean le dezvoltă în Maramureș. Cu această ocazie, ministrul a participat și la prezentarea celei mai recente investiții majore din domeniul sănătății, este vorba despre Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) din cadrul Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” din Baia Mare, unde a fost reabilitată și modernizată inclusiv UPU Pediatrie.

Spitalul de Urgență are cea mai modernă Unitate de Primiri Urgențe din România!

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare: „Sunt multe proiecte pe care le-am derulat în sănătate. Avem investiții record pentru Spitalul Județean, de peste 120 milioane de euro, 12 proiecte cu finanțare europeană. De acum Unitatea de Primiri Urgențe este dată în folosință 100% și este probabil cea mai modernă din România. Fluxurile au fost regândite, au fost câteva extinderi pentru afecțiunile minore. Do­rim să scurtăm timpul de așteptare și să le facem o ședere cât mai plăcută pacienților. Ma­rea majoritate a proiectelor pentru sănătate au fost în parteneriat cu domnul ministru Boloș. Un proiect important este și programul BEI-POS (Banca Europeană de Investiții – Programul Operațional de Sănătate), program care a fost gândit și construit de Marcel Boloș. Mulțumesc Gabriel Ștețco, administratorul județului Maramureș; deputaților Călin Bota și Florin Alexe; managerului Spitalului, Alexandru Oros și tuturor colegilor liberali pentru buna colaborare în realizarea tuturor investițiilor vitale pe care am reușit să le implementăm pentru maramureșeni în ultimii trei ani și jumătate!”

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: „Îi felicit pe Ionel Bogdan și pe Gabriel Ștețco pentru implicarea în susținerea sănătății publice din Ma­ramureș și pentru proiectele pe care le-au promovat de-a lungul timpului. 120 de milioane de euro, 12 proiecte cu finanțare nerambursabilă, sunt o avere pentru Maramureș și ele trebuie implementate și continuate pentru susținerea sistemului public de sănătate, pentru că toate aceste proiecte sunt în interesul maramureșenilor.

Cunoscând perseverența și consecvența cu care Ionel Bogdan și Gabriel Ștețco au activat de-a lungul timpului, sunt încrezător că aceste investiții gândite la nivelul Maramureșului, dar și proiectele de investiții pe care România le are, vor moderniza țara, care va deveni o Românie competitivă la nivel european. În Maramureș e o schimbare fără precedent, pe care o așteaptă maramureșenii pentru a fi părtași și a beneficia de o îmbunătățire consistentă a nivelului de trai”.

Gabriel Bogdan Ștețco, administratorul public al județului, candidat la președinția Consiliului Județean Maramureș: „Reabilitarea și modernizarea acestui obiectiv a fost importantă pentru echipa Consiliului Județean și pentru conducerea Spitalului Județean de Urgență. E o mare bucurie pentru noi toți că astăzi secția UPU este la cele mai înalte standarde în domeniu și este pusă la dispoziția personalului medical și a pacienților. Nu ne oprim aici. În curând, finalizăm investițiile și la cele trei ambulatorii, care vor fi modernizate și dotate la standarde europene. Mulțumesc domnului ministru Marcel Boloș pentru că este alături de noi la finalizarea acestei investiții importante pentru maramureșeni. Mulțumesc colegilor de la Consiliul Județean și tuturor celor de la Spitalul Județean care ne -au sprijinit pentru finalizarea acestui proiect important pentru sănătatea maramureșenilor.

S-a semnat și contractul de finanțare pentru Parcul industrial de specializare inteligentă din Târgu Lăpuș!

După Baia Sprie și Șomcuta Mare, a venit rândul orașului Târgu Lăpuș să intre în linie dreaptă cu dezvoltarea Parcului industrial de specializare inteligentă. Valoarea totală a proiectului este de 6 milioane de euro, la care se adaugă granturi de 10 milioane de euro care vor putea fi accesate de cei șapte investitori care vor putea licita pentru loturi în acest parc. Urmează în cel mai scurt timp semnarea contractului și pentru parcul din Fărcașa, iar celelalte trei, proiectate pentru Mireșu Mare, Bogdan Vodă și Giulești, sunt în etapa de evaluare, urmând ca în această vară să fie semnate contractele de finanțare. Este vorba în total de investiţii de peste 100 de milioane de euro, de granturi între 200.000 și 2,5 milioane de euro de care pot beneficia investitorii care se vor dezvolta în cadrul acestora și între 3000 și 5000 de locuri de muncă bine plătite pentru maramureșeni!

Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș, candidat la funcția de primar al municipiului Baia Mare:

„Acum două luni, în același loc, semnam contractul de finanțare pentru Parcul Baia Sprie, iar săptămâna trecută am semnat pentru Parcul Șomcuta Mare.Trebuie să reducem disparitățile dintre localități, să generăm dezvoltare economică și locuri de muncă bine plătite pentru maramureșeni! Asta facem deja la nivelul administrației județene și trebuie să facem după 9 iunie și la Primăria Baia Mare. Orașul nostru trebuie să intre în rândul municipiilor dezvoltate din România și noi am demonstrat că putem genera dezvoltare. Le mulțumesc colegilor mei din Consiliul Județean Maramureș, domnului ministru Marcel Boloș, doamnei Csilla Hegedus și tuturor colaboratorilor noștri de la ADR Nord-Vest împreună cu care implementăm aceste investiții majore pentru Maramureș!”

Gabriel Bogdan Ștețco, candidat la președinția Consiliului Județean Maramureș: „Salut prezența ministrului Marcel Bo­loș din nou în Maramureș. De fiecare dată când vine în Maramureș, vine cu bani europeni și vreau să îl felicit pentru acest lucru important pe care îl face pentru Maramureș și pentru maramureșeni. Am semnat cel de-al treilea contract de finanțare pe parcurile de specializare inteligentă. Este extrem de important de spus că aceste parcuri industriale, așa cum au fost ele gândite, răsfirate în tot Maramureșul, cu adevărat vor aduce schimbări majore în fiecare comunitate. De fapt, fiecare parc industrial pe care îl vom construi în Maramureș, și deja avem certitudinea că lucrurile se întâmplă, nu sunt altceva decât niște ancore economice solide existente în județul Maramureș, care pot crea dezvoltare, care dau speranța locurilor de muncă aici, acasă la noi. Eu cred extrem de mult că aceste parcuri industriale, dincolo de faptul că sprijină în concret mediul de afaceri din județ, sprijină maramureșenii și pe cei care sunt plecați departe de casă, de Maramureș. Sunt foarte mulți maramureșeni, care poartă Maramureșul în suflet, care țin la Maramureș, care se gândesc la Maramureș zi de zi, dar nu au șansa aceasta să se întoarcă acasă”.

Csilla Hegedus, director interimar ADR Nord-Vest: „Cred că mai bine ne luăm abonament, fiindcă o dată pe săptămână semnăm contract de finanțare aici. Asta e marea diferență între poveștile pe care le auzim și realizările Consiliului Județean Maramureș și ale domnului președinte Ionel Bogdan. Nu sunt multe locuri în care să avem deja al treilea contract de finanțare semnat. Urmează ca în următoarele luni să nu mai vedeți această clădire în această stare și vor reabilita și Palatul Administrativ din bani europeni și urmează și drumurile județene. Această echipă vrea să ia toți banii de la ADR Nord-Vest, au depus niște proiecte extraordinare, deci îi vom finanța! În ADR Nord – Vest aveți un partener care vă ajută de acum încolo, pentru că greul de abia acum începe”.

Marcel Boloș, ministrul Finanțelor: „Uitându-mă la cifre, m-am bucurat și m-am înspăimântat cum echipa Consiliului Județean Maramureș, domnul Ionel Bogdan, domnul Gabriel Ștețco și echipa lor au reușit să genereze un portofoliu de proiecte doar prin accesarea de fonduri prin Programul Regional Nord-Vest de 320 de milioane de euro. Asta înseamnă 22% din alocarea pe care o avem de un 1,4 miliarde la nivelul regiunii de Nord-Vest. Este un record! Ce este mai frumos decât tinerilor să le oferi perspectiva unor locuri de muncă stabile, prin intermediul parcurilor de specializare inteligentă. Ia­răși, foarte, foarte frumos, oferiți șansa maramureșenilor să se întoarcă la ei acasă. Mă bucur că aici la Maramureș, echipa este una tânără și dinamică, este foarte mult de câștigat cu o echipă tânără, fiindcă în general tinerii sunt mai energici, mai plini de putere de muncă, au viziune, au îndrăzneală, își asumă responsabilități și pot să facă lucruri extraordinar de frumoase pentru comunitățile locale și județele pe care le administrează. Rămân încrezător, așa cum știu echipa din administrația județeană, vor face lucruri frumoase pentru comunitate, sunt oameni tineri, fac o treabă extraordinară pentru oameni. Sunt convins că proiectele pe care le au vor aduce Maramureșului și Băii Mari o perspectivă nouă de dezvoltare și de modernizare și îmbunătățire a traiului pe care îl au”.

La semnarea contractului au participat Csilla Hegedus, director interimar ADR Nord-Vest; Petru Alboi-Șandru, Șef AM Programul Regional Nord-Vest, alături de Doru Lazăr, vicepreședintele Consiliului Județean Maramureș; Anca Hendea, secretar de stat în Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse; deputații Florin Alexe și Călin Bota; prefectul județului, Rudolf Stauder; managerul Spitalului Județean, Alexandru Oros; Cristina Buda, primar Lă­puș; Anuța Enea-Bizău, primar Bogdan Vodă; Vlad Herman, candidat la Primăria Târ­gu Lăpuș; Radu Zoicaș, CEO Parcuri Industriale Maramureș.

Comandat de PNL Filiala Maramureș, Executat de: Barbur Adrian PFA, Tipărit de: SC Graiul Maramureşului SRL, Cod AEP: 21240015