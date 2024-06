MândrIe Maramureșeană, un eveniment de nota 10

Evenimentul verii, MândrIe Maramureșeană, se anunță unul cu adevărat special, fiind al zecelea an în care se organizează. Vor fi trei zile de basm în care participanții se vor putea bucura din plin de surprizele gândite și pregătite de organizatori și vom simți magica sărbătoare a Sânzienelor.

Fiind o ediție aniversară, imaginea din acest an a evenimentului a fost chiar echipa de organizare, o echipă cu drag de tradiții, oameni harnici și pricepuți care și-au asumat misiunea ca an de an să aducă în fața oamenilor cel mai frumos eveniment destinat promovării tradițiilor și a straielor populare din Maramureș

Hohote de râs și preparate tradiționale delicioase

Vineri, 14 iunie, ora 17, evenimentul își deschide porțile și vă invită în „satul de pe deal”, în minunatul cadru de la Muzeul Satului din Baia Mare. „Îi vom cunoaște pe expozanții târgului <Făurit cu MăiestrIE> , vom degusta vinurile de la Crama Averești oferite de DiVin și pălinca Zetea. Începând cu ora 18 vor răsuna hohote de râs, în cadrul scenetei <Dragoste cu năbădăi>. În premieră, îl vom avea alături de noi pe Chef Siviu Atanasie Petrehuș de la Gallo Bistro, care ne va încânta cu preparate din bucătăria tradițională, dar și cu alte suprize din culinare Maramureșeanca Marinela Ardelean, invitata specială a evenimentului, va fi ghidul spectatorilor către tărâmul vinurilor și al băuturilor spirtoase. Expert global în domeniul vinurilor și băuturilor spirtoase, Marinela va vorbi despre horincă, champagne și despre ce au cele două în comun, într-o prelegere intitulată «De la Horincă la Champagne»“, anunță echipa organizatoare. Membrii trupei Remakers vor urca, cu bucurIE, pe scena Mândrie maramureșeană, începând cu ora 20, iar energia pe care o vor oferi spectatorilor va fi una debordantă. Organizatorii au pregătit și o tombolă cu premii oferite de sponsorii evenimentului.

Momente folclorice cu invitați de renume

Sâmbătă, 15 iunie, va deschide evenimentul, Deti Iuga, iubit și apreciat de spectatori. Cei prezenți vor fredona refrenele pieselor lui atât de cunoscute de toți maramureșenii. Direct de pe scena de la „Românii au talent” vine micuța Dora Maria Debreczeni, „profesoara de bucurie”, care ne va lumina cu energia și cântecele ei. Membrii Ansamblului Folcloric Cercănelul din Borșa vă vor purta pe tărâmul magic al dansurilor populare, al tradițiilor și obiceiurilor folclorice.

O voce de aur va răsuna în „satul de pe deal”, Andreea Ghițiu, începând cu ora 18. 30. Paul Marincaș, un tânăr minunat și cu voce unică, va petrece alături de spectatori și le va oferi din magia muzicii maramureșene. Fiind ediție aniversară, nu putea lipsi îndrăgitul Grup Iza, care nu mai are nevoie de nicio prezentare, numele lor fiind cunoscut peste mări și țări. Vor urca pe scena pentru a cânta și încânta, într-un spectacol de zile mari, începând cu ora 20.

„Veselia și energia, la cote maxime, alături de Damian Drăghici și alte surprize

Duminică, 16 iunie, în ultima zi a evenimentului, începând cu ora 17, „vom pătrunde în minunată lume a lui Creangă și-l vom însoți pe Nică în aventurile lui, în cadrul teatrului de păpuși <Amintiri din copilărie>“, se mai precizează în comunicatul evenimentului.

„Fiindcă se anunță o vară plină cu evenimente, prietenii de la Etnica, ajutați de frumoasele domnișoare de la Kaira Models, ne propun o prezentare de modă inedită, cu ținute de inspirație tradițională, versatile pe care le vom purta în mândra sărbătoare a Sânzienelor. Cei prezenți vor pătrunde în tainele olăritului, în cadrul atelierului de olărit, susținut de Nicolas Leș. De asemenea, vor împleti mândre coronițe de flori, cu ajutorul Florăriei Bella, unul dintre prietenii evenimentului”, au adăugat organizatorii.

Concursul „Poartă o IE cu MândrIE este deja o tradiție în cadrul evenimentului, iar participanții își vor prezenta straiele populare moștenite din străbuni și purtate cu multă mândrie și dragoste. Participanții online ai concursului vor fi premiați duminică și tot atunci, organizatorii au pregătit un concurs și pentru cei prezenți la eveniment, care își vor prezenta iile sau cămeșile populare. Marele premiu va consta într-o vacanță de două persoane în Grecia.

„Veselia și energia vor atinge cote maxime când pe scenă vor Damian Drăghici & Brothers. Vom dansa și vom hori pe acordurile muzicii lor până-n noapte.

Fiind un eveniment dedicat tradiției, nu puteau lipsi plăcintele tradiționale. Prietenii de la Bunătățile Ștefaniei vor fi prezenți pe tot parcursul evenimentului și ne vor readuce aminte de plăcintele pe care, odinioară, le făcea bunica”, mai spus organizatorii.

Ca-n fiecare an, accesul copiilor sub 14 ani, însoțiți de părinți, este gratuit pe toată perioada evenimentului. Vor avea și ei parte de trei zile pline de magIE: vor fi întâm­pinați de îndrăgitele personaje, Mickey și Minnie Mouse, de la Universul copiilor – Servicii de animație și se vor bucura de picturile pe față. Membrii ASCOR le-au pregătit ateliere gratuite deosebite și multe jocuri deosebite care le vor crea amintiri de neuitat. Prietenii evenimentului, cei de la Young Engineers Baia Mare, au pregătit activități interactive și memorabile, pentru ediția aniversară, destinate copiilor cu vârste între 5-12 ani. Vor fi prezenți pe tot parcursul zile de sâmbătă, 15 iunie.

Evenimentul este finanțat exclusiv din fonduri private și este posibil prin eforturile sponsorilor, gazdei care sunt alături în fiecare an și îi ajută pe organizatori să continue magica poveste, a mai transmis echipa organizatoare.