Băimărenii sunt sceptici că va fi mai bine după votul la locale

În secţiile de votare din Baia Mare s-a observat o prezenţă mai bună în primele ore ale dimineţii faţă de anii precedenţi în care s-au derulat alegeri.

Au venit şi tineri şi persoane mai în vârstă, dornice să îşi exercite dreptul cetăţenesc. Chiar dacă au votat, băimărenii nu sunt foarte optimişti. Unii au declarat că nu mai au niciun fel de aşteptări, dar au vrut să îşi facă datoria. Coincidenţa interesantă este că, alegerile de acum au loc exact în Duminica Orbului, la fel ca acum 34 de ani.

• La secţia de votare numărul 62, de la Colegiul Naţional “Gheorghe Şincai” din Baia Mare, până la ora 12, votaseră 288 de persoane din totalul celor 1.561 înscrise pe listele permanente. Aici a fost solicitată urna special pentru 11 persoane aflate în arest preventiv şi pentru o persoană cu probleme de sănătate. Prima persoană care a votat la secţia 62 este un avocat trecut de 40 de ani, care a venit la ora 7 să se achite de această datorie. Printre cei care au votat aici s-a aflat Preasfinţitul Iustin, episcopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului. De asemenea, aici a votat deputatul liberal Cristian Niculescu Ţâgârlaş.

Potrivit preşedintelui secţiei de votare, Anamaria Carpov, “prezenţa este mai bună ca în alţi ani. Au venit mulţi tineri, dar şi părinţi cu copii. La fiecare oră s-a înregistrat o prezenţă bună la vot. Ploaia nu i-a speriat pe alegători, aceştia au venit constant”.

• La secţia de votare 60, de la Şcoala Gimnazială “Octavian Goga”, până în jurul orei 12, au votat 197 de alegători din cei 1.105 înscrişi pe lista permanentă. De aici a fost trimisă şi urna special pentru 38 de persoane internate la Spitalul de Boli Infecţioase, care au dorit să voteze pentru europarlamentare. Preşedintele secţiei de votare, Milian Dan, a confirmat că prezenţa a fost “mai bună ca în alţi ani”. Până la orele amiezii, aici totul a decurs perfect, fără niciun incident.

• Şi la secţia de votare 61, de la Şcoala Gimnazială “Octavian Goga”, lucrurile au decurs normal. Aici votaseră până în jurul orei 12, 214 persoane pentru alegerile locale şi 219 pentru europarlamentare. De precizat că, au fost în jur de 200 de persoane înscrise pe liste suplimentar, acestea neavând domiciliul în zonă, dar au dorit să voteze la europarlamentare. La secţia 61 au venit în principal votanţi trecuţi de prima tinereţe, tinerii nu s-au prea înghesuit la vot, după cum a precizat preşedintele secţiei de votare, Crina Vaida. De aici, urna special a fost solicitată pentru 2 persoane, aflate la domiciliu şi care nu se pot deplasa.

Băimărenii sunt rezervaţi în ce priveşte schimbarea în bine pe care o vor aduce actualele alegeri. Au vrut însă să îşi facă datoria.

“Nu mai am niciun fel de aşteptări”, a spus unul dintre alegători.

Mircea Şuteu recunoaşte că are şi îndoieli, dar speră că viitorii câştigători “să aibă mai mare grijă de oraşul nostru, de judeţul nostru, de liniştea noastră, de copiii şi de părinţii noştri. Mi-aş dori să fie prezenţi mai mult pe străzi, în şcoli, în spitale şi acolo vor cunoaşte problemele oamenilor. Şi aş dori să fie mai buni patrioţi, mai buni români, mai credincioşi, mai adepţi ai familiei. Ca structură de om, sunt optimist, dar am şi multe îndoieli”.

Daniela Rednic a venit la votare împreună cu soţul şi fiica ei. Şi-a exercitat dreptul la vot după ce a ieşit de la biserică, aşa că are nădejde că lucrurile vor merge într-o direcţie bună. “Sper în ceva mai bine. Sunt convinsă că lucrurile vor merge în direcţia bună. Mă bucur că am reuşit să ajung zilele acestea frumoase. Am votat pentru binele copiilor care au viitorul în faţă, pentru binele comunităţii şi al tuturor”, a afirmat Daniela Rednic.

La rândul său, Diana Rednic a avut şansa să voteze pentru prima dată. Ca orice tânăr, Diana are entuziasmul tineresc şi mult optimism: ”Dat fiind că votez pentru prima dată, îndrumată de părinţii mei, sper ca noi, tinerii, să putem face o schimbare. Sper să vină cât mai mulţi tineri la vot. Am aşteptări mari de la ziua de azi”, a mai spus Diana.