Rezultate parțiale

PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN

1. ZETEA GABRIEL-VALER (PSD) – 73.652 voturi (36,85%)

2. ȘTEȚCO GABRIEL-BOGDAN (PNL) – 59.955 – 29,99%

3. POP DARIUS (AUR) -17.133 (8,57%)

4. IVAN DAN (USR) – 12.703 (6,36%)

Alții – 17,49% (34.959).

PRIMARI DE MUNICIPII ȘI ORAȘE

BAIA MARE

• PRIMAR: 1. IOAN DORU DĂNCUȘ (PSD) – 23,16% (9.806 voturi); 2. Ionel Bogdan (PNL) – 18,22% (7.715); 3. Brian Cristian (USR) – 17,01% (7.203); 4. Mircea Cirț (Partidul Verticala Nouă) – 16,09% (6.813); 5. Alții – 25,52% (10.805).

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 22,92% (9.663), PNL – 18,47% (7.787), AUR – 14,79% (6.234), Partidul Verticala Nouă 12,5% (5.269), Alții – 31,33% (13.211).

SIGHETU MARMAȚIEI

• PRIMAR: 1. VASILE MOLDOVAN (PSD) – 43,09% (4.731); 2. I. Onița (PNL) – 21,5% (2.361); 3. I. Curmei (AUR) – 15,56% (1.709); 4. K. Orosz (UDMR) – 10,24% (1.124); Alții – 9,61% (1.055)

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 35,73% (3.945), PNL – 17,04% (1.881), AUR – 15,23% (1.682), UDMR – 11,59% (1.280), Alții – 20,41% (2.253).

BAIA SPRIE

• PRIMAR: 1. ALIN SEBASTIAN BÎRDA (PNL) – 54,71% (3.327); 2. DORIN PAȘCA (PSD) – 33,23% (2.021); 3. S. SABO (AUR) – 12,05% (733).

• CONSILIUL LOCAL: PNL – 31,29% (1.906), PSD – 22,71% (1.383), UDMR – 13,17% (802), USR – 10,18% (620), Alții – 22,66% (1.380).

BORȘA

• PRIMAR: 1. IOAN TIMIȘ (PSD) – 54,81% (5.018); 2. S. DANCI (PNL) – 24,36% (2.230); 3. D. ROMAN (AUR) – 13,56% (1.242); 4. S. TIMIȘ (SOS România) – 2,51% (230), Alții – 4,76% (436).

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 40,5% (3.705), PNL – 21,59% (1.975), AUR – 14,84% (1.358), PMP – 4,2% (384), Alții – 18,88% (1.727).

CAVNIC

• PRIMAR: 1. VLADIMIR PETRUȚ (PNL) – 50,53% (1.144); 2. Z. MICA (USR) – 28,4% (643); B. SLEZINGER (PSD) – 15,37% (348); 4. I. INOAN (AUR) – 5,7% (129).

• CONSILIUL LOCAL: PNL – 45,49% (1.024), USR – 25,5% (574), PSD – 17,15% (386), AUR – 7,91% (178), PER – 3,95% (89).

DRAGOMIREȘTI

• PRIMAR: 1. VASILE ȚIPLEA (PSD) – 61,37% (853); 2. M. FIȚIGĂU (PNL) – 38,63% (537).

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 49,93% (675), PNL – 24,85% (336), AUR – 7,47% (101), USR – 6,58% (89), Alții – 11,17% (151).

SEINI

• PRIMAR: 1. GABRIELA TULBURE (PSD) – 77,79% (3.019); 2. M. LUCA (PNL) – 12,06% (468); 3. I. SZÉKELY (UDMR) – 10,15% (394)

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 64,96% (2.512), PNL – 16,76% (648); UDMR – 12,34% (477), AUR – 5,95% (230).

SĂLIȘTEA DE SUS

• PRIMAR: 1. IUGA ȘTEFAN (PSD) – 63,55% (1.095); 2. IUGA SORIN (PMP) – 14,57% (251); 3. L. VLAD (PUSL) – 8,94% (154); 4. M. CHIȘ (PNL) – 8,88% (153); 5. I. CHINDRIȘ (AUR) – 4,06% (70)

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 41,64% (702), USR – 10,74% (181), PMP – 10,32% (174), PNL – 10,26% (173), Alții – 27,05% (456).

ȘOMCUTA MARE

• PRIMAR: 1. BUDA GHEORGHE-IOAN (PSD) – 76,52% (2.815); 2. BOLCHIȘ ANTONETA-GEORGINA (PNL) – 9,76% (359); 3. V. ALB – 7,69% (283); 4. MĂRCEAN ADRIAN-MIRCEA – 6,03% (222).

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 56,4% (2.057), AUR – 9,49% (346), PNL – 9,02% (329), USR – 7,84% (286), Alții – 17,25% (629).

TÂRGU LĂPUȘ

• PRIMAR: 1. HERMAN ANDREI VLAD – 40,16% (1.475); 2. M. TIMBUȘ (PSD) – 37,63% (1.382) • 3. M. BURZO (AUR) – 11,57% (425); 4. I. MOLNAR (UDMR) – 7,95% (292); Alții2,7% (99)

• CONSILIUL LOCAL: PNL – 34,69% (1.281), PSD – 33,74% (1.246), UDMR – 11,94% (441), AUR – 10,72% (396), Alții – 8,91% (329).

TĂUȚII-MĂGHERĂUȘ

• PRIMAR: 1. MARINESCU DUMITRU (PNL) – 75,76% (3.219); 2. C. GIESSWEIN (USR) – 6,94% (295); 3. A. MIHOLCA (PSD) – 5,74% (244); 5. V. ROGOZ – 4,59% (195); Alții – 6,97% (296)

• CONSILIUL LOCAL: PNL – 55,84% (2.386), USR – 9,62% (411), PSD – 9,06% (387), UDMR – 7,68% (328), Alții – 17,81% (761).

ULMENI

• PRIMAR: 1. MORAR LUCIAN-IOAN-TITUS (PSD) – 80,06% (2.910); 2. CONEA ALEXANDRU (PNL) – 9,35% (340); 3. SAS DACIAN-OLIMPIU – 8,78% (319); 4. COVACIU IONEL – 1,82% (66)

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 60,68% (2.235), UDMR – 19,47% (717), USR – PMP – FORȚA DREPTEI – 10,32% (380), PNL – 8,01% (295), PER – 1,52% (56).

VIȘEU DE SUS

• PRIMAR: 1. COMAN VASILE (PSD) – 52,72% (3.126); 2. I. COMAN PNL) – 42,75% (2.535); 3. A. FILIP (PUSL) – 2,88% (171); 4. S. CHIRA (USR) – 1,65% (98)

• CONSILIUL LOCAL: PSD – 46,5% (2.777), PNL – 35,25% (2.105), AUR – 4,72% (282), FDGR – 4,14% (247), Alții – 9,39% (561). (v.i.)