Vom fi din nou ce-am fost, ba mai mult decât atât?

S-a schimbat schimbarea?

Înainte de toate, felicitări celor ce aţi votat, indiferent de opţiune! Ceilalţi nu prea au dreptul de a se plânge, le rămâne doar deja penibila ameninţare cu „ăsta nu-i popor, emigrez”. Deocamdată, avem la dispoziţie rezultate parţiale din Maramureş, pe platforma rezultatevot.ro, sursa fiind Autoritatea Electorală Permanentă. Dacă intervin schimbări, ne cerem scuze anticipat.

Prima observaţie e că unii primari în funcţie au confirmat şi au fost votaţi masiv, covârşitor, de cetăţeni. Zâmbim la acele 100% de la Giuleşti şi Groşi, salutăm acel 90,89% din comuna Lăpuş, la fel la 83% de la Groşii Ţibleşului sau la 84% de la Ruscova, avem câte un 80% la Ulmeni, Boiu Mare, apoi mai multe localităţi cu aproximativ 75%, dovezi clare că şi la Remeţi, Sarasău, Rona de Sus etc s-a făcut treabă.

La o privire pe harta interactivă, Maramureşul e cam roşu şi galben, destul de egal. AUR a câştigat într-un singur loc şi neaşteptat, la Bocicoiu Mare. Tot o singură primărie are şi USR. UDMR are două primării. Trei candidaţi independenţi, dar cu felurite susţineri au ieşit la Remeţi, Onceşti şi Suciu de Sus.

Şi-acum surprizele, locurile unde s-a ales schimbarea. Am amintit Bocicoiu Mare. Suntem surprinşi de schimbarea făcută la Cupşeni, de asemenea la Recea. Au mai avut loc schimbări la Petrova, Băiuţ, Suciu de Sus, Şieu, Băiţa de sub Codru. Interesante opţiuni. Pe alocuri, foşti primari au revenit, gen Săpânţa, avem un fiu de primar ce a „moştenit” scaunul şi sperăm să rămână aşa, mai e unul la încălzire. S-au retras, de bună voie sau nu, trei primari din mandatul actual, la Asuaj, Târgu Lăpuş şi Săcel.

Acum, rămâne ca noii şi vechii primari să confirme mandatul dat de oameni. Cei noi vor avea un mandat foarte greu, mai ales că actualii primari mai au de stat în scaune şi de otrăvit fântânile şi de pârjolit grânele. Ceva similar, cu sau fără voie, a făcut şi Statul Român în sine, cu acea inflaţie galopantă. Dar până la supoziţii şi temeri, felicitări noilor şi vechilor primari! Absolut (deloc) întâmplătoare aluzia la Nicolae Filimon cu ai săi „Ciocoii vechi şi noi”!