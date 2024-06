Alege Arhitectura • Colegiul de Arte Baia Mare, în viziunea arhitecturală a liceenilor

Azi, 13 iunie, va fi vernisată expoziția cu lucrările de atestat ale elevilor Colegiului de Arte Baia Mare – secția arhitectură și design, promoția 2024, coordonator prof. arh. Cătălin Anghelescu, prof. designer Felix Feldman și prof. designer Mirel Caiță. Expoziția va fi amplasată în Piața Libertății din Baia Mare în intervalul 13 – 21 iunie, iar vernisajul va avea loc azi, de la ora 16, în incinta Centrului de afaceri Millenium Baia Mare, str. Vasile Lucaciu nr. 2 – Sala “Vulturul Negru”.

Ca în fiecare an, tema lucrărilor de atestat i-a provocat pe elevi să rezolve o problemă reală din mediul lor înconjurător. Tema de anul acesta propune amenajarea în incinta Colegiului de Arte Baia Mare a zonei cuprinse între corpurile de clădire 1 și 2, terenul de sport și aleea Parcului Tineretului. Amenajarea va cuprinde structuri pavilionare versatile ce vor putea găzdui mici concerte în aer liber, expoziții de artă, zonă ce va facilita interacțiunea între elevii cu specialități diferite sau între elevi și dascăli.

Și în acest an, Filiala Nord Vest a Ordinului Arhitecților din România va decerna „Premiile arh. Maria Mulea” celor mai bune lucrări ale elevilor absolvenți în cadrul evenimentului cultural „Alege arhitectura”, ediția 2024.

Proiectul „Alege Arhitectura” s-a născut în cadrul parteneriatului dintre Filiala Nord Vest a Ordinului Arhitecților din România și Colegiul de Arte din Baia Mare, parteneriat care are ca principal scop susținerea învățământului liceal de arhitectură local și care a demarat la inițiativa regretatei arhitecte, Maria Mulea. „Pe lângă susținerea orelor de proiectare de arhitectură, filiala s-a implicat în acordarea unor premii și diplome anuale la fiecare clasă de arhitectură pe baza unor concursuri de proiecte jurizate la final de an școlar de către arhitecți reputați, membri ai filialei. Pe măsura trecerii anilor, filiala a considerat necesar ca proiectele de atestat ale elevilor să fie expuse și prezentate în cadrul unor evenimente publice ample, pentru ca absolvenții să înțeleagă și să își asume rolul social al arhitecturii dincolo de porțile școlii”, au precizat cei din filiala Nord Vest a Ordinului Arhitecților din România.