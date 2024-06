Planurile noului preşedinte al CJ Maramureş, Gabriel Zetea

„Vom face o administraţie eficientă, fără patimă politică”

Învingătorii în alegerile de duminică, social-democraţii, şi-au cules laurii. Ei au obţinut un scor istoric în Judeţul Maramureş, adjudecându-şi Consiliul Judeţean, Primăria Baia Mare – pentru prima dată în istorie, precum şi o bună parte dintre celelelte primării de oraşe şi comune.

PSD a „înroşit” judeţul

„Sărbătorim astăzi victoria oamenilor din PSD. Pentru duminică mulţumesc fiecărui maramureşean care şi-a exprimat dreptul la vot. Sărbătorim victoria bunului simţ. Vorbim astăzi despre o victorie istorică a PSD în judeţul Maramureş. Este pentru prima dată când judeţul Maramureş se aliniază politic la direcţia pe care o are întreaga Românie. Avem o guvernare social-democrată la Bucureşti cu prim-ministru Marcel Ciolacu, preşedintele PSD. Avem din toamnă preşedintele Consiliului Judeţean şi avem, în sfârşit câştigată în Maramureş Primăria Municipiului Baia Mare, o premieră, de asemenea, istorică. Mai mult, Municipiul Sighetu Marmaţiei şi cele mai multe dintre oraşe din judeţ au primari social-democraţi. Nu în ultimul rând, avem cei mai mulţi primari, iar asta ne conferă premisele unei dezvoltări corecte cu o absorbţie de fonduri europene şi guvernamentale care să vină într-un ritm mult mai susţinut în Judeţul Maramureş.”, a spus în faţa presei, Gabriel Zetea, preşedintele PSD Maramureş şi viitorul preşedinte de Consiliu Judeţean.

„Îi stau la dispoziţie pentru următoarele luni”

Până îşi va prelua mandatul de preşedinte al CJ, în toamnă, Zetea aşteaptă o invitaţie din partea lui Ionel Bogdan, actualul şef al administraţiei judeţene. Asta pentru a discuta despre mersul lucrurilor în instituţia judeţeană. Are însă şi un sfat, sau mai degrabă o avertizare, pentru Ionel Bogdan: „Sper să avem în perioada următoare o întâlnire cu actualul preşedinte de Consiliu Judeţean, liderul PNL Ionel Bogdan, să discutăm despre proiectele extrem de întârziate în acest moment în Maramureş. E obligatoriu să se înţeleagă cu viitorul preşedinte al Consiliului Judeţean şi cu viitoarea majoritate, înainte de şedinţele de Consiliu Judeţean, înainte de a supune la vot. Aşa ar fi normal, de bun simţ, să existe o întâlnire să ne cheme să ne sfătuim, lucru pe care nu l-a făcut, dar absolut deloc, în ultimii patru ani de zile. Îi stau la dispoziţie pentru următoarele luni, cu toată experienţa pe care o am în administraţie, să încerc să îi ofer sfaturi pentru finalul mandatului, ba chiar îl avertizez să oprească în perioada următoare concursurile pentru ocuparea diferitelor funcţii în administraţia publică locală pe care le-a demarat abia acum, la final, pentru a-şi instala nişte politruci PNL-işti în nişte funcţii. Îi avertizez pe toţi că noi vom face o administraţie eficientă fără patimă politică. Dacă pune oameni profesionişti, foarte bine! Acolo vor rămâne! Dar dacă pune în funcţii politruci PNL-işti, nu va rămâne niciunul!”

Pe de altă parte, noul şef al administraţiei maramureşene, Gabriel Zetea, afirmă că îşi propune ca în mandatul său să treacă „de la epoca studiilor de fezabilitate în epoca şantierelor, să vedem investiţii care dezvoltă judeţul Maramureş, să vedem drumuri judeţene şi să reluăm cu adevărat, concret povestea celui mai important proiect al Maramureşului, drumul rapid Baia Maree-Satu Mare care leagă Baia Mare cu principalele pieţe din Europa şi reţeaua de autostrrăzi a Europei de Vest… În ultimii patru ani, Maramureşul a rămas la coada investiţiilor în regiunea Nord-Vest. Suntem pe ultimul loc în regiunea de Nord-Vest în ce priveşte fondurile atrase. Am rămas în spatele unor judeţe ca şi Satu Mare sau Sălaj”.

Noul primar al Băii Mari, hotărât să îşi tripleze voturile la următoarele alegeri

Doru Dăncuş, cel care a câştigat funcţia de primar al municipiului Baia Mare, scriind astfel istorie în PSD Maramureş, a fost „lozul câştigător” pentru social-democraţi. El, însă, vrea mai mult pe viitor: „Prietenia este cea care a stat la baza acestei victorii, pentru că dacă nu am fi fost prieteni, dacă nu aş fi avut prieteni în PSD, poate că nu aş fi candidat din pastea Partidului Social Democrat şi mai cred că acest lucru a contat cel mai mult în victoria pe care am obţinut-o. Orice altă afiliere politică a mea ar fi însemnat o înfrângere şi de aceea mulţumesc tuturor colegilor pentru încrederea pe care mi-aţi acordat-o. Vă asigur că voi fi, în continuare, unul dintre stâlpii social-democraţiei în Municipiul Baia Mare şi în Judeţul Maramureş chiar dacă sunt cel mai nou coleg al vostru. Am avut o relaţie bună de prietenie şi colaborare şi înainte, când am activat într-o altă zonă politică. Însă îi asigur pe colegii mei, primari cu mai multe mandate la activ, că la următoarele alegeri o să încerc să îmi triplez procentul cu care eu voi câştiga un nou mandat. Asta deoarece am văzut la ei că majoritate au câştigat dublându-şi poate numărul de voturi obţinute. Vreau să mulţumesc şi băimărenilor pentru încrederea pe care mi-au acordat-o şi îi asigur că toate promisiunile pe care le-am făcut, voi încerca să le onorez”, a spus mândru Doru Dăncuş.