Abandonarea minelor din Maramureș, „atentat la patrimoniul cultural”

„Abandonarea minelor care puteau fi introduse într-un circuit turistic a reprezentat un atentat la patrimoniul cultural și întinarea memoriei străbunilor” este semnalul de alarmă tras de organizația Go Green Resources. Reprezentanții organizației spun că, din patrimoniul Maramureșului, cel puțin o mină ar fi trebuit să fie introdusă în circuitul turistic.

„Baia Mare înseamnă «mina cea mare» și s-a construit pe seama resurselor de aur, argint, cupru, plumb și zinc, însă să nu-i mai pomenești istoria sau să nu păstrezi măcar un eșantion din rețeaua minieră este o blasfemie. Mina Herja trebuia cel puțin păstrată pentru turism și cercetare, așa cum s-a întâmplat în toată lumea civilizată. Dintre toate perimetrele miniere din Maramureș, trebuia amenajată cel puțin o mină pentru a vedea cei interesați ce a însemnat istoria locului și de unde au fost scoase metalele și florile de mină”, spun cei de la Go Green Resources.

Reprezentanții organizației spun că e inacceptabil ca în alte țări, minele vechi să devină „o atracție pentru turiști și cercetători și o mândrie pentru localnici”, iar la noi nu s-a reușit acest lucru, deși exista potențial turistic.

„Mina Herja a deținut terenuri și construcții de suprafață care trebuiau transformate într-o arhitectură specifică și organizate intrări în subteran, unde se vedea mirajul acelei lumi «fără cer» în care era viața de miner. Proiectul închiderii minei Herja prevedea preluarea apelor de mină în stația de epurare prin blocarea tunelului Herja – Flotația Centrală, însă realitatea este alta: apele se scurg în perimetrul Flotația Centrală și pe urmă direct în Săsar, fără a fi tratate”, mai semnalează cei de la Go Green Resources.