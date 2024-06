Final de carieră de primar pentru cel mai longeviv primar al Maramureşului!

Cântec de lebădă. Sau nu?

Vasile Boitor, primarul în funcţie al comunei codrene Asuaju de Sus, s-a retras în glorie, să zicem. N-a mai candidat la un mandat nou, deşi era în topul naţional al celor mai longevivi primari, cu 8 mandate şi 33 de ani în funcţie. Mai există un primar de gen ce-l concurează, ba l-a şi devansat, Gheorghiţă Botârcă, din Topoloveni, Argeş, care a mai câştigat un mandat.

Am fost la poveşti, ca de obicei la cafea, la edilul Vasile Boitor. Destins. „Eu am făcut tot ce mi-a stat în putinţă. Dar am obosit… Mă pensionez. Nu mai aveam răbdare să aud reproşuri, nemulţumiri. Avem acum în curs canalizare, cu fonduri Saligny. Avem alt proiect depus pentru extinderea canalizării ce-o facem acum, pe Fondul de Mediu, pentru Asuaju de Jos, cu fose inteligente. Avem în pregătire trei proiecte pe PNRR, e gata reabilitarea căminului din Asuaju de Jos, e recepţionat. Avem la 80% reabilitarea dispensarului. La fel, blocul de locuinţe intră în reabilitare, în trei luni e gata. La fel e în curs de atribuire finanţare Saligny pentru asfaltări de străzi, poate începe într-o lună.

Am în lucru studii pentru un parc fotovoltaic pe 50 de ari pentru asigurarea energiei la instituţii şi iluminatul public. Urmează eficientizarea iluminatului stradal. Nu am niciun fel de îndoială că nu mi-aş fi făcut treaba, las şantiere deschise şi proiecte câştigate sau depuse celor ce vor urma”, ne spune primarul veteran Vasile Boitor. E drept, activitatea sa politică nu se încheie aici… este pe lista de consilieri judeţeni ai PSD pentru acest mandat şi de ce nu, se gândeşte chiar la un mandat în Parlamentul României!

În schimb, nu mai e veteranul edililor maramureşeni, care se pare că devine vecinul său, Gheorghe Mureşan din Ariniş!